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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 15:53

  Бетон написав:Жечь кислород в квартире для "сугреву" это ж гениально. Пропеллер в жо..у, соляра или керосин, а лучше авиационный слить и ты карлсон на турбо реактивной тяге

Почекаємо зими і побачимо як (можливо) будуть грітись газовими плитами з центральним газопостачанням. І якось зразу питання спаленого кисню відійде на другий план, бо питання зігрітися вийде на перший.
Я приводив приклад з «фуджиком керосиновим» як живуть військові авіатори на війні. Там не до комфорту, там виживання. Але ключове - це безкоштовний керосин. За ніч спалити літру -пʼяту це ні про що, коли завтра вертоліт буде палити в повітрі 750л/год кожний.

Але якщо доведеться (не хотілось би щоб так трапилось ) цивільним теж якось треба буде виживати. І досвід військових може бути корисним.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 16:21

vitaliiangel
Балон газовий купуй. Кілька. Оті пластмасові на 50 чи скільки там.
По 27 грн грітись - буде майже шара. Для кисню будеш провітрювати .
А , у тебе газовий котел. Ну то не факт що там в трубі газ буде.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 09:12

  Hotab написав:vitaliiangel
Балон газовий купуй. Кілька. Оті пластмасові на 50 чи скільки там.
По 27 грн грітись - буде майже шара. Для кисню будеш провітрювати .
А , у тебе газовий котел. Ну то не факт що там в трубі газ буде.



Ну шикарно. Попалив в хаті, нагрів Повітря, потім його випустив на вулицю, бо треба провітрити бо дихати нічим.
Хоча можна викрутитися. Ставиш таку пічку і ідеш гуляти поки тепле повітря нагріє стіни, а потім приходиш провітрюєш і якесь тепло в стінах залишиться. Головне дуба не врізати, коли заходить будешь :mrgreen:
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 09:18

Якщо серйозно, основна проблема таких обігрівачів - герметична подача повітря для горіння ззовні, і вивід вихлопних газів. Якщо придумати якийсь коаксіальний шланг, який кидати у форточку, плюс невеликий вентилятор на піддув подачі, то можна викрутитися. Але без надійного сигналізатора СО та СО2 я би таке не використовував.

і ще нюанс герметичності такої конструкції, якщо в неї примусово подавати повітря для горіння. якщо її нема, то дим буде йти в хату. чим відрізняються зовні схожі камінні топки - в дорожчих герметичність максимальна. це треба для гарного горіння, ефективності та безпеки.
trololo
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