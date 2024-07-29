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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 28 лип, 2024 15:53
Бетон написав:
Жечь кислород в квартире для "сугреву" это ж гениально. Пропеллер в жо..у, соляра или керосин, а лучше авиационный слить и ты карлсон на турбо реактивной тяге
Почекаємо зими і побачимо як (можливо) будуть грітись газовими плитами з центральним газопостачанням. І якось зразу питання спаленого кисню відійде на другий план, бо питання зігрітися вийде на перший.
Я приводив приклад з «фуджиком керосиновим» як живуть військові авіатори на війні. Там не до комфорту, там виживання. Але ключове - це безкоштовний керосин. За ніч спалити літру -пʼяту це ні про що, коли завтра вертоліт буде палити в повітрі 750л/год кожний.
Але якщо доведеться (не хотілось би щоб так трапилось ) цивільним теж якось треба буде виживати. І досвід військових може бути корисним.
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Hotab
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Додано: Нед 28 лип, 2024 16:21
vitaliiangel
Балон газовий купуй. Кілька. Оті пластмасові на 50 чи скільки там.
По 27 грн грітись - буде майже шара. Для кисню будеш провітрювати .
А , у тебе газовий котел. Ну то не факт що там в трубі газ буде.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 09:12
Hotab написав:vitaliiangel
Балон газовий купуй. Кілька. Оті пластмасові на 50 чи скільки там.
По 27 грн грітись - буде майже шара. Для кисню будеш провітрювати .
А , у тебе газовий котел. Ну то не факт що там в трубі газ буде.
Ну шикарно. Попалив в хаті, нагрів Повітря, потім його випустив на вулицю, бо треба провітрити бо дихати нічим.
Хоча можна викрутитися. Ставиш таку пічку і ідеш гуляти поки тепле повітря нагріє стіни, а потім приходиш провітрюєш і якесь тепло в стінах залишиться. Головне дуба не врізати, коли заходить будешь
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Додано: Пон 29 лип, 2024 09:18
Якщо серйозно, основна проблема таких обігрівачів - герметична подача повітря для горіння ззовні, і вивід вихлопних газів. Якщо придумати якийсь коаксіальний шланг, який кидати у форточку, плюс невеликий вентилятор на піддув подачі, то можна викрутитися. Але без надійного сигналізатора СО та СО2 я би таке не використовував.
і ще нюанс герметичності такої конструкції, якщо в неї примусово подавати повітря для горіння. якщо її нема, то дим буде йти в хату. чим відрізняються зовні схожі камінні топки - в дорожчих герметичність максимальна. це треба для гарного горіння, ефективності та безпеки.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 13:31
Hotab написав:
Почекаємо зими і побачимо як (можливо) будуть грітись газовими плитами з центральним газопостачанням. І якось зразу питання спаленого кисню відійде на другий план, бо питання зігрітися вийде на перший.
Я приводив приклад з «фуджиком керосиновим» як живуть військові авіатори на війні. Там не до комфорту, там виживання. Але ключове - це безкоштовний керосин. За ніч спалити літру -пʼяту це ні про що, коли завтра вертоліт буде палити в повітрі 750л/год кожний.
Але якщо доведеться (не хотілось би щоб так трапилось ) цивільним теж якось треба буде виживати. І досвід військових може бути корисним.
Авіаційний керосин кажуть з домішками, чистіший чим звичайний і був вдвічі дешевший, але трохи в тих Зібрах дає кіптяви, але коли вона розпалюється та тушиться, дає сильний запах та кіптяву, в інструкціях вказано заправляти, тушити та розпалювати поза житловим приміщенням.
На газу, взагалі не варіант для квартири, там такий вихлоп дає що в закритих приміщеннях вчадіти дуже легко.
З альтернативними способами обігріву, найголовнішим приладом у квартирі стає якісні та надійні датчики диму та СО.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 13:33
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Додано: Пон 29 лип, 2024 13:37
trololo написав:
Ну шикарно. Попалив в хаті, нагрів Повітря, потім його випустив на вулицю, бо треба провітрити бо дихати нічим.
Хоча можна викрутитися. Ставиш таку пічку і ідеш гуляти поки тепле повітря нагріє стіни, а потім приходиш провітрюєш і якесь тепло в стінах залишиться. Головне дуба не врізати, коли заходить будешь
Треба робити провітрювання як це роблять у скандинавських холодних країнах, відразу настіж всі вікна, через декілька хвилин все провітрилось, і відразу позакривалось.
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Додано: Пон 29 лип, 2024 13:47
_Mykola_ написав: trololo написав:
Ну шикарно. Попалив в хаті, нагрів Повітря, потім його випустив на вулицю, бо треба провітрити бо дихати нічим.
Хоча можна викрутитися. Ставиш таку пічку і ідеш гуляти поки тепле повітря нагріє стіни, а потім приходиш провітрюєш і якесь тепло в стінах залишиться. Головне дуба не врізати, коли заходить будешь
Треба робити провітрювання як це роблять у скандинавських холодних країнах, відразу настіж всі вікна, через декілька хвилин все провітрилось, і відразу позакривалось.
... І все гріти по новій
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Faceless
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Додано: Пон 29 лип, 2024 15:35
_Mykola_
в інструкціях вказано заправляти, тушити та розпалювати поза житловим приміщенням.
Там поки пальник не розігріється до червоного, повнота згорання не забезпечується. Тому ви праві, перші хвилини на вулиці.
Щодо домішок, то раніше була ядовита рідина «і» (протипінна, протокавітаційна, протизаперзайка) , але зараз наче все інакше.
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Hotab
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Додано: Пон 29 лип, 2024 15:46
Faceless написав: _Mykola_ написав: trololo написав:
Ну шикарно. Попалив в хаті, нагрів Повітря, потім його випустив на вулицю, бо треба провітрити бо дихати нічим.
Хоча можна викрутитися. Ставиш таку пічку і ідеш гуляти поки тепле повітря нагріє стіни, а потім приходиш провітрюєш і якесь тепло в стінах залишиться. Головне дуба не врізати, коли заходить будешь
Треба робити провітрювання як це роблять у скандинавських холодних країнах, відразу настіж всі вікна, через декілька хвилин все провітрилось, і відразу позакривалось.
... І все гріти по новій
Трошки не так
1 Енергію яка збережеться в приміщенні можна порахувати
Щось типу того
Теплоємність* вага стін/стелі*різницю градусів ( для 100м2 приміщення це приблизно 30000 кг
2 Так само можна порахувати вагу повітря яке буде випущене
100м2=приблизно 300м3=приблизно 400 кг....=приблизно можна спалити 15кг сжиженого газу( це навіть не туристичний, це великий балон) , це приблизно підніме температуру стін на 5-10 градусів
Висновок
Якщо
а - законопатити вентиляційні отвори
б - якможна довше не заходити в приміщення після того як там горів газовий балон
в - за 5 хвилин перед приходом відкрити все і провітрити...
То втрати енергії будуть меншими 30%.
Але так робити все одно не раджу.
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