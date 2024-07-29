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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 29 лип, 2024 16:01
Поглянув пару відео по виживанню взимку у міській квартирі без світла/газу/води.
Коротше найкраща порада - евакуація в благополучні регіони.
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