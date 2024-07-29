Поглянув пару відео по виживанню взимку у міській квартирі без світла/газу/води.
Коротше найкраща порада - евакуація в благополучні регіони.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 29 лип, 2024 16:01
Поглянув пару відео по виживанню взимку у міській квартирі без світла/газу/води.
Коротше найкраща порада - евакуація в благополучні регіони.
Додано: Пон 29 лип, 2024 17:16
давайте сюда эти видео. какая этажность? на первых этажах и на балконе можно установить дизельный обогреватель снаружи, чтобы он не палил кислород, и завести патрубки внутрь помещения.
Додано: Пон 29 лип, 2024 17:39
Прям выживания? Чем это отличается от жизни в лесу в палатке? В квартире, правда, теплее, но если хорошо окна открыть, то зимой можно исправить. Главное, чтобы канализация работала. Вот с этим действительно в городе будет ой, если сломается.
Востаннє редагувалось moveton в Пон 29 лип, 2024 17:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 29 лип, 2024 17:40
Стіни не встигають охолодитися, і таке провітрювання ефективніше і менш енергозатратне чим просто відкрити трохи на провітрювання на півгодини.
Додано: Пон 29 лип, 2024 22:33
Одне з.
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