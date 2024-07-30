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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 39404142 Додано: Пон 29 лип, 2024 16:01 Поглянув пару відео по виживанню взимку у міській квартирі без світла/газу/води.

Коротше найкраща порада - евакуація в благополучні регіони. Schmit Повідомлень: 4502 З нами з: 08.09.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2024 17:16 Schmit написав: Поглянув пару відео по виживанню взимку у міській квартирі без світла/газу/води.

Коротше найкраща порада - евакуація в благополучні регіони. Поглянув пару відео по виживанню взимку у міській квартирі без світла/газу/води.Коротше найкраща порада - евакуація в благополучні регіони.

давайте сюда эти видео. какая этажность? на первых этажах и на балконе можно установить дизельный обогреватель снаружи, чтобы он не палил кислород, и завести патрубки внутрь помещения. давайте сюда эти видео. какая этажность? на первых этажах и на балконе можно установить дизельный обогреватель снаружи, чтобы он не палил кислород, и завести патрубки внутрь помещения. vitaliiangel

Повідомлень: 24318 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2405 раз. Подякували: 3365 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2024 17:39 Schmit написав: Поглянув пару відео по виживанню взимку у міській квартирі без світла/газу/води.

Коротше найкраща порада - евакуація в благополучні регіони. Поглянув пару відео по виживанню взимку у міській квартирі без світла/газу/води.Коротше найкраща порада - евакуація в благополучні регіони.

Прям выживания? Чем это отличается от жизни в лесу в палатке? В квартире, правда, теплее, но если хорошо окна открыть, то зимой можно исправить. Главное, чтобы канализация работала. Вот с этим действительно в городе будет ой, если сломается. Прям выживания? Чем это отличается от жизни в лесу в палатке? В квартире, правда, теплее, но если хорошо окна открыть, то зимой можно исправить. Главное, чтобы канализация работала. Вот с этим действительно в городе будет ой, если сломается. Востаннє редагувалось moveton в Пон 29 лип, 2024 17:40, всього редагувалось 1 раз. moveton

Повідомлень: 4654 З нами з: 23.03.18 Подякував: 30 раз. Подякували: 520 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2024 17:40 Faceless написав: _Mykola_ написав: Треба робити провітрювання як це роблять у скандинавських холодних країнах, відразу настіж всі вікна, через декілька хвилин все провітрилось, і відразу позакривалось. ... І все гріти по новій ... І все гріти по новій

Стіни не встигають охолодитися, і таке провітрювання ефективніше і менш енергозатратне чим просто відкрити трохи на провітрювання на півгодини. Стіни не встигають охолодитися, і таке провітрювання ефективніше і менш енергозатратне чим просто відкрити трохи на провітрювання на півгодини. _Mykola_ Повідомлень: 5048 З нами з: 09.02.09 Подякував: 666 раз. Подякували: 692 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2024 22:33 vitaliiangel написав: Schmit написав: Поглянув пару відео по виживанню взимку у міській квартирі без світла/газу/води.

Коротше найкраща порада - евакуація в благополучні регіони. Поглянув пару відео по виживанню взимку у міській квартирі без світла/газу/води.Коротше найкраща порада - евакуація в благополучні регіони.

давайте сюда эти видео. какая этажность? на первых этажах и на балконе можно установить дизельный обогреватель снаружи, чтобы он не палил кислород, и завести патрубки внутрь помещения. давайте сюда эти видео. какая этажность? на первых этажах и на балконе можно установить дизельный обогреватель снаружи, чтобы он не палил кислород, и завести патрубки внутрь помещения.

Одне з.

Одне з. Schmit Повідомлень: 4502 З нами з: 08.09.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2024 07:49 Schmit написав: Одне з.

Одне з.

Да здравствует YouTube Transcript Generator , позволяющий этот получасовой трёп прочитать за пару минут. Смотреть там нечего. Ну что сказать. Во фразе в начале "человек не может жить в

помещении где температура ниже 15 градусов" нужно первое слово заменить на "змея". Тогда ещё куда ни шло (хотя змея при понижении температуры тоже не умирает). А человек с его внутренним теплогенератором от природы куда адаптивнее. Иначе он бы до сих пор только бананы в Африке собирал. Конечно, возможны клинические случаи, но если конкретная особь может одеться по погоде, выйти на улицу в 15 градусов мороза и от этого не заболеть (а так могут приблизительно все), то и в помещении при той же температуре ничего ему не сделается. Понятно, что не так комфортно, когда в помещении поддерживается от 18 градусов (причём это только порог для оплаты за отопление, а в целом тепловикам разрешено поддерживать и ниже), но не прям апокалипсис.



И мыться водой в градуса 2-3 (предел, который я видел в водопроводе. Ниже можно не рассматривать: там уже точка замерзания) можно. Я практиковал. Основное, что заметил: любители купаться каждый день и крутить нос от тех, кто так не делает, вдруг резко частоту купаний умеряют и даже реальная корка грязи их перестаёт смущать.



Так что, если неженка у которого гардероб из одних стрингов и кружевной ночнушки, то придётся эвакуироваться. А типовой селянин, который с детства живёт с водой из колодца во дворе (и хорошо, если не в километре от дома), туалетом типа "сортирная яма" там же, газом из баллона (газопровод у нас даже по крупным сёлам мало где) и электричеством из дышащего на ладан трансформатора не поймёт в чём же ужасы и прям выживание. Как по мне, описаны реально элементарно решаемые мелочи. Один раз запасти тёплой одежды температурный вопрос решает надолго. Если действительно будет коллапс отопления и энергообеспечения, то самое главное будет решить другое: где в условиях каменных джунглей взять еду, воду и да, не переполненный сортир. Если всё это будет, то думаю, что найдётся и бензин для горелки, чтобы ту еду приготовить. Останется только придумать чем полезным для общества в таких условиях заниматься потому, что за просто так оно едой и прочим снабжать вряд ли будет.



Кстати, чисто для сравнения, можно почитать аналогичные требования у народа к температуре, но сверху. Там одному любителю для того, чтобы спать, +18 - это потолок комфорта (я так понимаю, что +10-15 ему ещё лучше), а +26 - это прям смерть. В Одессе недавно неделю в кирпичной квартире +32-33 держалось круглые сутки. Сколько было, например, в ЖД вагоне, денёк простоявшем на солнце, я даже боюсь представить. Бензиновые автомобили без всякого лития на улицах загорались сами по себе. И ничего, массовой дополнительной смерти не отмечено. А ведь человек, в отличие от змеи, как раз к температурам за 30 физиологически заточен плохо и одеждой такую температуру в комфортный диапазон не вернуть. Да здравствует, позволяющий этот получасовой трёп прочитать за пару минут. Смотреть там нечего. Ну что сказать. Во фразе в начале "человек не может жить впомещении где температура ниже 15 градусов" нужно первое слово заменить на "змея". Тогда ещё куда ни шло (хотя змея при понижении температуры тоже не умирает). А человек с его внутренним теплогенератором от природы куда адаптивнее. Иначе он бы до сих пор только бананы в Африке собирал. Конечно, возможны клинические случаи, но если конкретная особь может одеться по погоде, выйти на улицу в 15 градусов мороза и от этого не заболеть (а так могут приблизительно все), то и в помещении при той же температуре ничего ему не сделается. Понятно, что не так комфортно, когда в помещении поддерживается от 18 градусов (причём это только порог для оплаты за отопление, а в целом тепловикам разрешено поддерживать и ниже), но не прям апокалипсис.И мыться водой в градуса 2-3 (предел, который я видел в водопроводе. Ниже можно не рассматривать: там уже точка замерзания) можно. Я практиковал. Основное, что заметил: любители купаться каждый день и крутить нос от тех, кто так не делает, вдруг резко частоту купаний умеряют и даже реальная корка грязи их перестаёт смущать.Так что, если неженка у которого гардероб из одних стрингов и кружевной ночнушки, то придётся эвакуироваться. А типовой селянин, который с детства живёт с водой из колодца во дворе (и хорошо, если не в километре от дома), туалетом типа "сортирная яма" там же, газом из баллона (газопровод у нас даже по крупным сёлам мало где) и электричеством из дышащего на ладан трансформатора не поймёт в чём же ужасы и прям выживание. Как по мне, описаны реально элементарно решаемые мелочи. Один раз запасти тёплой одежды температурный вопрос решает надолго. Если действительно будет коллапс отопления и энергообеспечения, то самое главное будет решить другое: где в условиях каменных джунглей взять еду, воду и да, не переполненный сортир. Если всё это будет, то думаю, что найдётся и бензин для горелки, чтобы ту еду приготовить. Останется только придумать чем полезным для общества в таких условиях заниматься потому, что за просто так оно едой и прочим снабжать вряд ли будет.Кстати, чисто для сравнения,аналогичные требования у народа к температуре, но сверху. Там одному любителю для того, чтобы спать, +18 - это потолок комфорта (я так понимаю, что +10-15 ему ещё лучше), а +26 - это прям смерть. В Одессе недавно неделю в кирпичной квартире +32-33 держалось круглые сутки. Сколько было, например, в ЖД вагоне, денёк простоявшем на солнце, я даже боюсь представить. Бензиновые автомобили без всякого лития на улицах загорались сами по себе. И ничего, массовой дополнительной смерти не отмечено. А ведь человек, в отличие от змеи, как раз к температурам за 30 физиологически заточен плохо и одеждой такую температуру в комфортный диапазон не вернуть. moveton

Повідомлень: 4654 З нами з: 23.03.18 Подякував: 30 раз. Подякували: 520 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 39404142 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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