Поглянув пару відео по виживанню взимку у міській квартирі без світла/газу/води.
Коротше найкраща порада - евакуація в благополучні регіони.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 29 лип, 2024 16:01
Поглянув пару відео по виживанню взимку у міській квартирі без світла/газу/води.
Коротше найкраща порада - евакуація в благополучні регіони.
Додано: Пон 29 лип, 2024 17:16
давайте сюда эти видео. какая этажность? на первых этажах и на балконе можно установить дизельный обогреватель снаружи, чтобы он не палил кислород, и завести патрубки внутрь помещения.
Додано: Пон 29 лип, 2024 17:39
Прям выживания? Чем это отличается от жизни в лесу в палатке? В квартире, правда, теплее, но если хорошо окна открыть, то зимой можно исправить. Главное, чтобы канализация работала. Вот с этим действительно в городе будет ой, если сломается.
Востаннє редагувалось moveton в Пон 29 лип, 2024 17:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 29 лип, 2024 17:40
Стіни не встигають охолодитися, і таке провітрювання ефективніше і менш енергозатратне чим просто відкрити трохи на провітрювання на півгодини.
Додано: Пон 29 лип, 2024 22:33
Одне з.
Додано: Вів 30 лип, 2024 07:49
Да здравствует
помещении где температура ниже 15 градусов" нужно первое слово заменить на "змея". Тогда ещё куда ни шло (хотя змея при понижении температуры тоже не умирает). А человек с его внутренним теплогенератором от природы куда адаптивнее. Иначе он бы до сих пор только бананы в Африке собирал. Конечно, возможны клинические случаи, но если конкретная особь может одеться по погоде, выйти на улицу в 15 градусов мороза и от этого не заболеть (а так могут приблизительно все), то и в помещении при той же температуре ничего ему не сделается. Понятно, что не так комфортно, когда в помещении поддерживается от 18 градусов (причём это только порог для оплаты за отопление, а в целом тепловикам разрешено поддерживать и ниже), но не прям апокалипсис.
И мыться водой в градуса 2-3 (предел, который я видел в водопроводе. Ниже можно не рассматривать: там уже точка замерзания) можно. Я практиковал. Основное, что заметил: любители купаться каждый день и крутить нос от тех, кто так не делает, вдруг резко частоту купаний умеряют и даже реальная корка грязи их перестаёт смущать.
Так что, если неженка у которого гардероб из одних стрингов и кружевной ночнушки, то придётся эвакуироваться. А типовой селянин, который с детства живёт с водой из колодца во дворе (и хорошо, если не в километре от дома), туалетом типа "сортирная яма" там же, газом из баллона (газопровод у нас даже по крупным сёлам мало где) и электричеством из дышащего на ладан трансформатора не поймёт в чём же ужасы и прям выживание. Как по мне, описаны реально элементарно решаемые мелочи. Один раз запасти тёплой одежды температурный вопрос решает надолго. Если действительно будет коллапс отопления и энергообеспечения, то самое главное будет решить другое: где в условиях каменных джунглей взять еду, воду и да, не переполненный сортир. Если всё это будет, то думаю, что найдётся и бензин для горелки, чтобы ту еду приготовить. Останется только придумать чем полезным для общества в таких условиях заниматься потому, что за просто так оно едой и прочим снабжать вряд ли будет.
Кстати, чисто для сравнения,
Додано: Вів 30 лип, 2024 13:30
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Що це означає на практиці?
В умовному потязі Хельм- Київ можна везти 50кг акум ЛиФеПо за 1.5 кує євро і питань у укр. таможні не буде?
Питання по компенсації VAT і польській таможні то окремо.
Додано: Вів 30 лип, 2024 14:22
Можна і Новою Поштою відправити
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