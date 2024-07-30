Додано: Вів 30 лип, 2024 07:49

Schmit написав: Одне з.

Одне з.

Да здравствует, позволяющий этот получасовой трёп прочитать за пару минут. Смотреть там нечего. Ну что сказать. Во фразе в начале "человек не может жить впомещении где температура ниже 15 градусов" нужно первое слово заменить на "змея". Тогда ещё куда ни шло (хотя змея при понижении температуры тоже не умирает). А человек с его внутренним теплогенератором от природы куда адаптивнее. Иначе он бы до сих пор только бананы в Африке собирал. Конечно, возможны клинические случаи, но если конкретная особь может одеться по погоде, выйти на улицу в 15 градусов мороза и от этого не заболеть (а так могут приблизительно все), то и в помещении при той же температуре ничего ему не сделается. Понятно, что не так комфортно, когда в помещении поддерживается от 18 градусов (причём это только порог для оплаты за отопление, а в целом тепловикам разрешено поддерживать и ниже), но не прям апокалипсис.И мыться водой в градуса 2-3 (предел, который я видел в водопроводе. Ниже можно не рассматривать: там уже точка замерзания) можно. Я практиковал. Основное, что заметил: любители купаться каждый день и крутить нос от тех, кто так не делает, вдруг резко частоту купаний умеряют и даже реальная корка грязи их перестаёт смущать.Так что, если неженка у которого гардероб из одних стрингов и кружевной ночнушки, то придётся эвакуироваться. А типовой селянин, который с детства живёт с водой из колодца во дворе (и хорошо, если не в километре от дома), туалетом типа "сортирная яма" там же, газом из баллона (газопровод у нас даже по крупным сёлам мало где) и электричеством из дышащего на ладан трансформатора не поймёт в чём же ужасы и прям выживание. Как по мне, описаны реально элементарно решаемые мелочи. Один раз запасти тёплой одежды температурный вопрос решает надолго. Если действительно будет коллапс отопления и энергообеспечения, то самое главное будет решить другое: где в условиях каменных джунглей взять еду, воду и да, не переполненный сортир. Если всё это будет, то думаю, что найдётся и бензин для горелки, чтобы ту еду приготовить. Останется только придумать чем полезным для общества в таких условиях заниматься потому, что за просто так оно едой и прочим снабжать вряд ли будет.Кстати, чисто для сравнения,аналогичные требования у народа к температуре, но сверху. Там одному любителю для того, чтобы спать, +18 - это потолок комфорта (я так понимаю, что +10-15 ему ещё лучше), а +26 - это прям смерть. В Одессе недавно неделю в кирпичной квартире +32-33 держалось круглые сутки. Сколько было, например, в ЖД вагоне, денёк простоявшем на солнце, я даже боюсь представить. Бензиновые автомобили без всякого лития на улицах загорались сами по себе. И ничего, массовой дополнительной смерти не отмечено. А ведь человек, в отличие от змеи, как раз к температурам за 30 физиологически заточен плохо и одеждой такую температуру в комфортный диапазон не вернуть.