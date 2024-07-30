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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 16:01

Поглянув пару відео по виживанню взимку у міській квартирі без світла/газу/води.
Коротше найкраща порада - евакуація в благополучні регіони.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 17:16

  Schmit написав:Поглянув пару відео по виживанню взимку у міській квартирі без світла/газу/води.
Коротше найкраща порада - евакуація в благополучні регіони.

давайте сюда эти видео. какая этажность? на первых этажах и на балконе можно установить дизельный обогреватель снаружи, чтобы он не палил кислород, и завести патрубки внутрь помещения.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 17:39

  Schmit написав:Поглянув пару відео по виживанню взимку у міській квартирі без світла/газу/води.
Коротше найкраща порада - евакуація в благополучні регіони.

Прям выживания? Чем это отличается от жизни в лесу в палатке? В квартире, правда, теплее, но если хорошо окна открыть, то зимой можно исправить. Главное, чтобы канализация работала. Вот с этим действительно в городе будет ой, если сломается.
Востаннє редагувалось moveton в Пон 29 лип, 2024 17:40, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 17:40

  Faceless написав:
_Mykola_ написав:Треба робити провітрювання як це роблять у скандинавських холодних країнах, відразу настіж всі вікна, через декілька хвилин все провітрилось, і відразу позакривалось.
... І все гріти по новій :)

Стіни не встигають охолодитися, і таке провітрювання ефективніше і менш енергозатратне чим просто відкрити трохи на провітрювання на півгодини. :)
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 22:33

  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:Поглянув пару відео по виживанню взимку у міській квартирі без світла/газу/води.
Коротше найкраща порада - евакуація в благополучні регіони.

давайте сюда эти видео. какая этажность? на первых этажах и на балконе можно установить дизельный обогреватель снаружи, чтобы он не палил кислород, и завести патрубки внутрь помещения.

Одне з.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 07:49

  Schmit написав:Одне з.

Да здравствует YouTube Transcript Generator, позволяющий этот получасовой трёп прочитать за пару минут. Смотреть там нечего. Ну что сказать. Во фразе в начале "человек не может жить в
помещении где температура ниже 15 градусов" нужно первое слово заменить на "змея". Тогда ещё куда ни шло (хотя змея при понижении температуры тоже не умирает). А человек с его внутренним теплогенератором от природы куда адаптивнее. Иначе он бы до сих пор только бананы в Африке собирал. Конечно, возможны клинические случаи, но если конкретная особь может одеться по погоде, выйти на улицу в 15 градусов мороза и от этого не заболеть (а так могут приблизительно все), то и в помещении при той же температуре ничего ему не сделается. Понятно, что не так комфортно, когда в помещении поддерживается от 18 градусов (причём это только порог для оплаты за отопление, а в целом тепловикам разрешено поддерживать и ниже), но не прям апокалипсис.

И мыться водой в градуса 2-3 (предел, который я видел в водопроводе. Ниже можно не рассматривать: там уже точка замерзания) можно. Я практиковал. Основное, что заметил: любители купаться каждый день и крутить нос от тех, кто так не делает, вдруг резко частоту купаний умеряют и даже реальная корка грязи их перестаёт смущать.

Так что, если неженка у которого гардероб из одних стрингов и кружевной ночнушки, то придётся эвакуироваться. А типовой селянин, который с детства живёт с водой из колодца во дворе (и хорошо, если не в километре от дома), туалетом типа "сортирная яма" там же, газом из баллона (газопровод у нас даже по крупным сёлам мало где) и электричеством из дышащего на ладан трансформатора не поймёт в чём же ужасы и прям выживание. Как по мне, описаны реально элементарно решаемые мелочи. Один раз запасти тёплой одежды температурный вопрос решает надолго. Если действительно будет коллапс отопления и энергообеспечения, то самое главное будет решить другое: где в условиях каменных джунглей взять еду, воду и да, не переполненный сортир. Если всё это будет, то думаю, что найдётся и бензин для горелки, чтобы ту еду приготовить. Останется только придумать чем полезным для общества в таких условиях заниматься потому, что за просто так оно едой и прочим снабжать вряд ли будет.

Кстати, чисто для сравнения, можно почитать аналогичные требования у народа к температуре, но сверху. Там одному любителю для того, чтобы спать, +18 - это потолок комфорта (я так понимаю, что +10-15 ему ещё лучше), а +26 - это прям смерть. В Одессе недавно неделю в кирпичной квартире +32-33 держалось круглые сутки. Сколько было, например, в ЖД вагоне, денёк простоявшем на солнце, я даже боюсь представить. Бензиновые автомобили без всякого лития на улицах загорались сами по себе. И ничего, массовой дополнительной смерти не отмечено. А ведь человек, в отличие от змеи, как раз к температурам за 30 физиологически заточен плохо и одеждой такую температуру в комфортный диапазон не вернуть.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 13:30

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зняття ввізного мита й ПДВ для енергообладнання. З 27 липня закон набув чинності. Тепер у пільговому режимі громадяни та бізнес можуть завозити електрогенератори, інвертори, акумулятори, зарядні станції тощо.



Що це означає на практиці?
В умовному потязі Хельм- Київ можна везти 50кг акум ЛиФеПо за 1.5 кує євро і питань у укр. таможні не буде?
Питання по компенсації VAT і польській таможні то окремо.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 14:22

  Hotab написав:
Президент Володимир Зеленський підписав закон про зняття ввізного мита й ПДВ для енергообладнання. З 27 липня закон набув чинності. Тепер у пільговому режимі громадяни та бізнес можуть завозити електрогенератори, інвертори, акумулятори, зарядні станції тощо.



Що це означає на практиці?
В умовному потязі Хельм- Київ можна везти 50кг акум ЛиФеПо за 1.5 кує євро і питань у укр. таможні не буде?
Питання по компенсації VAT і польській таможні то окремо.

Можна і Новою Поштою відправити
Faceless
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  #<1 ... 39404142
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