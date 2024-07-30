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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 30 лип, 2024 18:12
Faceless написав:
budivelnik написав:Можна з умовою..
1 Або комірки по 200 ампер*годин
2 Або це заводські збірки 200 ампер*годин
Все що має меншу ємність - оподатковується
Там ще про "установки зберігання енергії потужністю не менше 300 Вт", тож зарядні станції, крім крихітних, теж підпадають
Я бы сказал, что и просто заводские сборки с мощностью от 300 Вт попадут. Это же не отдельные ячейки и самая, что ни на есть "установка зберігання енергії". А это уже любая сборка из тех, что побольше карманных паэрбанков. На 12 вольтах и 25 Ач хватит. А на отдельную ячейку с ёмкостью в 200+ Ач я бы просто с интересом посмотрел. Раз депутаты этот пункт так выписали, видимо, такое чудо существует и даже в широкой продаже.
Осталось теперь узнать, как этот закон прочтёт таможня.
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