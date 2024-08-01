Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
budivelnik написав:Можна з умовою.. 1 Або комірки по 200 ампер*годин 2 Або це заводські збірки 200 ампер*годин Все що має меншу ємність - оподатковується
Там ще про "установки зберігання енергії потужністю не менше 300 Вт", тож зарядні станції, крім крихітних, теж підпадають
Я бы сказал, что и просто заводские сборки с мощностью от 300 Вт попадут. Это же не отдельные ячейки и самая, что ни на есть "установка зберігання енергії". А это уже любая сборка из тех, что побольше карманных паэрбанков. На 12 вольтах и 25 Ач хватит. А на отдельную ячейку с ёмкостью в 200+ Ач я бы просто с интересом посмотрел. Раз депутаты этот пункт так выписали, видимо, такое чудо существует и даже в широкой продаже.
Осталось теперь узнать, как этот закон прочтёт таможня.
«Питання: що робити, куди біжати, де купити акуми і інвертори?
Правильна відповіть: прої.. - не метлушись! (с)
В червні на хвилі психозу, коли ціни підлетіли вверх ледь не вдвічі, купа підприємців різного масштабу позамовляли, на скільки було грошей батарей, інверторів, соняшних панелей і всього іншого.
Логістичне плече з Китаю - 3 місяці, тобто десь з середини вересня воно почне приїжджати і наповнювати ринок і десь в жовтні знов буде ситуація, як на початку травня, коли пропозиція перевищувала попит в рази. От тоді і треба буде брати по нормальним цінам, а не за 2х-3х.
Що брати: мій вибір в верхньо-середньому бюджеті - інвертер Deye на 6kW та батарея 5kWh на 48W. Це дозволить вам не помічати відсутність світла при наявності електрики протягом двох годин на пару днів. З батареєю на 10kWh ви зможете користуватися основними приладами в квартирі при наявності світла протягом трьох годин за 3-4 дні. Плюси - fanless, реально потужний Мінуси - відносно дорого, собівартість близько 50К грн, велика потужність холостого ходу, близько 70W - це як холодильник. Акумулятори десь 1100-1300USD за 5kWh нормального не колхозного формату. (я не розглядаю і не раджу нікому NMC збірки з електрокарів на домашню автономку)
При малому бюджеті і невеликій площі квартири треба брати щось типу інвертора MUST / GreenCell / Easun на 2-2.5kW та батарею на 24V ємністю 2-3kWh. Інвертор обійдеться в приблизно 20К та батарея для нього з розрахунку 10 гривень за ват годину (коли закінчиться ажіотаж). В травні я купував якісні готові LiFePO4 збірки на 5kWh по 33-35тис. гривень, але таких цін вже скоріш за все не буде, розраховуйте на 10грн за kWh.
Так, це не дешево, але все ще в рази дешевше рішень від Ecoflow / Bluetti.
Якщо вам достатньо для життя станції на 500-700Wh, найпростіше, що можна зробити - купити готове Ecoflow / Bluetti / Anker. Збирати автономку під таку ємність тупо не рентабельно.
Зима буде важка. Вам показали, що таке є світло 4-6 годин на день, коли тепло, світло і у купи людей навіть від цього була істерика. Тепер додайте температуру -10, наявність світла скажімо 2-3 години на день і оцініть, чи ви взагалі до цього готові разом з дітьми і батьками похилого віку.
Якщо у вас індукційна плита - купіть, нарешті газову плитку, що працює від туристичних балонів. Я купив взимку і регулярно готую на них все, що хочу.
PS: про соняшні панелі взимку можете забути. PPS: якщо є куди ставити генератор, займіться цим прям зараз. Не факт, що без нього ви переживете цю зиму.»
kingkongovets написав:Якщо у вас індукційна плита - купіть, нарешті газову плитку, що працює від туристичних балонів. Я купив взимку і регулярно готую на них все, що хочу.
У Тефаль є мультиварка з чашою на 2 литра (це на 1-3 людини), потужність 350 Вт. Нормальна мультя, не автомобільний варіант. Вона прекрасно показала себе під час відключень світла при наявності системи ДБЖ чи не самого слабкого Екофлоу/Блюетті. І цей варіант явно безпечніший, ніж туристична плитка.
kingkongovets написав:Якщо у вас індукційна плита - купіть, нарешті газову плитку, що працює від туристичних балонів. Я купив взимку і регулярно готую на них все, що хочу.
У Тефаль є мультиварка з чашою на 2 литра (це на 1-3 людини), потужність 350 Вт. Нормальна мультя, не автомобільний варіант. Вона прекрасно показала себе під час відключень світла при наявності системи ДБЖ чи не самого слабкого Екофлоу/Блюетті. І цей варіант явно безпечніший, ніж туристична плитка.
Так, але на блуеті ви приготуєте 3-4 рази. А на газу місяць можна шкварити. І чаю в мультиварці не зробити
vitaliiangel сухий спирт - це уротропін. Продукт реакції аміаку з формальдегідом. І при збереженні в сирих місцях, а також при горінні цей уротропін виділяє формальдегід, причому в конських дозах. Формальдегід - він викликає астму, відбиває пам.ять і генерує нестримне бажання всюди їздити на електросамокаті.
Але простакам можна палити його вдома, так. Пульманологи будуть задоволені - приток пацієнтів все більше і більше.
Вєталя, почитай журнал "Астма і алергія" - доступ до нього безплатний. Ключові слова: формальдегід, астма, алергія Може, хоч щось запам'ятаєш
Востаннє редагувалось Frant в Чет 01 сер, 2024 09:20, всього редагувалось 3 разів.