RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:12

  Faceless написав:
budivelnik написав:Можна з умовою..
1 Або комірки по 200 ампер*годин
2 Або це заводські збірки 200 ампер*годин
Все що має меншу ємність - оподатковується
Там ще про "установки зберігання енергії потужністю не менше 300 Вт", тож зарядні станції, крім крихітних, теж підпадають

Я бы сказал, что и просто заводские сборки с мощностью от 300 Вт попадут. Это же не отдельные ячейки и самая, что ни на есть "установка зберігання енергії". А это уже любая сборка из тех, что побольше карманных паэрбанков. На 12 вольтах и 25 Ач хватит. А на отдельную ячейку с ёмкостью в 200+ Ач я бы просто с интересом посмотрел. Раз депутаты этот пункт так выписали, видимо, такое чудо существует и даже в широкой продаже.

Осталось теперь узнать, как этот закон прочтёт таможня.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4658
З нами з: 23.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 520 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 17:38

лікнеп на тему «як підготуватись до зими»:

«Питання: що робити, куди біжати, де купити акуми і інвертори?

Правильна відповіть: прої.. - не метлушись! (с)

В червні на хвилі психозу, коли ціни підлетіли вверх ледь не вдвічі, купа підприємців різного масштабу позамовляли, на скільки було грошей батарей, інверторів, соняшних панелей і всього іншого.

Логістичне плече з Китаю - 3 місяці, тобто десь з середини вересня воно почне приїжджати і наповнювати ринок і десь в жовтні знов буде ситуація, як на початку травня, коли пропозиція перевищувала попит в рази. От тоді і треба буде брати по нормальним цінам, а не за 2х-3х.

Що брати: мій вибір в верхньо-середньому бюджеті - інвертер Deye на 6kW та батарея 5kWh на 48W. Це дозволить вам не помічати відсутність світла при наявності електрики протягом двох годин на пару днів. З батареєю на 10kWh ви зможете користуватися основними приладами в квартирі при наявності світла протягом трьох годин за 3-4 дні.
Плюси - fanless, реально потужний
Мінуси - відносно дорого, собівартість близько 50К грн, велика потужність холостого ходу, близько 70W - це як холодильник.
Акумулятори десь 1100-1300USD за 5kWh нормального не колхозного формату. (я не розглядаю і не раджу нікому NMC збірки з електрокарів на домашню автономку)

При малому бюджеті і невеликій площі квартири треба брати щось типу інвертора MUST / GreenCell / Easun на 2-2.5kW та батарею на 24V ємністю 2-3kWh.
Інвертор обійдеться в приблизно 20К та батарея для нього з розрахунку 10 гривень за ват годину (коли закінчиться ажіотаж). В травні я купував якісні готові LiFePO4 збірки на 5kWh по 33-35тис. гривень, але таких цін вже скоріш за все не буде, розраховуйте на 10грн за kWh.

Так, це не дешево, але все ще в рази дешевше рішень від Ecoflow / Bluetti.

Якщо вам достатньо для життя станції на 500-700Wh, найпростіше, що можна зробити - купити готове Ecoflow / Bluetti / Anker. Збирати автономку під таку ємність тупо не рентабельно.

Зима буде важка. Вам показали, що таке є світло 4-6 годин на день, коли тепло, світло і у купи людей навіть від цього була істерика. Тепер додайте температуру -10, наявність світла скажімо 2-3 години на день і оцініть, чи ви взагалі до цього готові разом з дітьми і батьками похилого віку.

Якщо у вас індукційна плита - купіть, нарешті газову плитку, що працює від туристичних балонів. Я купив взимку і регулярно готую на них все, що хочу.

PS: про соняшні панелі взимку можете забути.
PPS: якщо є куди ставити генератор, займіться цим прям зараз. Не факт, що без нього ви переживете цю зиму.»

(с) Юра Гнус
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11214
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2624 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 21:44

  kingkongovets написав:Якщо у вас індукційна плита - купіть, нарешті газову плитку, що працює від туристичних балонів. Я купив взимку і регулярно готую на них все, що хочу.

У Тефаль є мультиварка з чашою на 2 литра (це на 1-3 людини), потужність 350 Вт. Нормальна мультя, не автомобільний варіант. Вона прекрасно показала себе під час відключень світла при наявності системи ДБЖ чи не самого слабкого Екофлоу/Блюетті. І цей варіант явно безпечніший, ніж туристична плитка.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2017
З нами з: 09.08.15
Подякував: 612 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 23:26

Не думав що у хваленого дейе холостий хід більше ніж в дешманського powmr
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6064
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2664 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 23:27

  Natt написав:
  kingkongovets написав:Якщо у вас індукційна плита - купіть, нарешті газову плитку, що працює від туристичних балонів. Я купив взимку і регулярно готую на них все, що хочу.

У Тефаль є мультиварка з чашою на 2 литра (це на 1-3 людини), потужність 350 Вт. Нормальна мультя, не автомобільний варіант. Вона прекрасно показала себе під час відключень світла при наявності системи ДБЖ чи не самого слабкого Екофлоу/Блюетті. І цей варіант явно безпечніший, ніж туристична плитка.


Так, але на блуеті ви приготуєте 3-4 рази. А на газу місяць можна шкварити. І чаю в мультиварці не зробити
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6064
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2664 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 00:07

trololo взяла портативний чайник-термос на 300 Вт для цих цілей, об'єм на дві чашки, закипає десь за 4 хв. Боюсь я цих газових плиток якщо чесно
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2017
З нами з: 09.08.15
Подякував: 612 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 07:46

  Natt написав:trololo взяла портативний чайник-термос на 300 Вт для цих цілей, об'єм на дві чашки, закипає десь за 4 хв. Боюсь я цих газових плиток якщо чесно


vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24327
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 08:39

vitaliiangel сухий спирт - це уротропін. Продукт реакції аміаку з формальдегідом.
І при збереженні в сирих місцях, а також при горінні цей уротропін виділяє формальдегід, причому в конських дозах.
Формальдегід - він викликає астму, відбиває пам.ять і генерує нестримне бажання всюди їздити на електросамокаті.

Але простакам можна палити його вдома, так. Пульманологи будуть задоволені - приток пацієнтів все більше і більше.

Вєталя, почитай журнал "Астма і алергія" - доступ до нього безплатний.
Ключові слова: формальдегід, астма, алергія :mrgreen:
Може, хоч щось запам'ятаєш :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 01 сер, 2024 09:20, всього редагувалось 3 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23885
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1686 раз.
Подякували: 2545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:47

Frant


Формальдегід - він викликає астму, відбиває пам.ять і генерує нестримне бажання всюди їздити на електросамокаті.



Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 12803
З нами з: 15.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
3
2
  #<1 ... 40414243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6575)
01.08.2024 17:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.