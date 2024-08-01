Вышел на 6 дневную автономность (в декабрьскую пасмурную погоду) по электроснабжению + газ в трубе на приготовление пищи.
Если холодильник выключить то можно и больше.
Думаю, если ЭЭ не будет больше недели, большие города нужно покидать.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 01 сер, 2024 19:49
Вышел на 6 дневную автономность (в декабрьскую пасмурную погоду) по электроснабжению + газ в трубе на приготовление пищи.
Если холодильник выключить то можно и больше.
Думаю, если ЭЭ не будет больше недели, большие города нужно покидать.
Додано: Чет 01 сер, 2024 20:09
Додано: Чет 01 сер, 2024 20:24
Ця світла ідея прийде майже всім майже одночасно.
Куди ж може покинутись умовний мільйон з умовного Києва в кінці умовного жовтня?
Єдине реальне рішення - готувати пункти масового обігріву, харчування проживання на базі всіх комунальних закладів.
Додано: Чет 01 сер, 2024 20:38
Напевно мова про будь-які міста - без різниці. Звичано багато хто зможе пережити в умовах середньовіччя всю зиму, перетворившись візуально на героїв фільму "Дорога", але люди з хронічними хворобами, літні люди, сім'ї з малими дітьми... більше тижня-двох в таких умовах не витримають.
Додано: Чет 01 сер, 2024 21:13
Додано: Чет 01 сер, 2024 21:20
Делите всё написанное на бересте и на мелованной бумаге до её изобретения на 10, а иногда и на сто
Без водопровода и системы отвода дерьма и 50000 не проживут скученно долго, эпидемии помогут сократить поголовье и территории империй.
Хотя честно говоря и при Ленине 101год назад в Киеве, Днепре, Екатеринбурге не было ни холодильников, ни газа, ни почти света(в центре был), ни водопровода почти, ни центральной канализации.
Зато с дровами и углём наверно проблем не было
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