Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Готуємося до найгіршого,

сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 42434445> Додано: Чет 01 сер, 2024 19:49 Вышел на 6 дневную автономность (в декабрьскую пасмурную погоду) по электроснабжению + газ в трубе на приготовление пищи.

Если холодильник выключить то можно и больше.

Думаю, если ЭЭ не будет больше недели, большие города нужно покидать. UA Повідомлень: 8518 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1858 раз. Подякували: 2254 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2024 20:09 UA написав: Думаю, если ЭЭ не будет больше недели, большие города нужно покидать. Думаю, если ЭЭ не будет больше недели, большие города нужно покидать.

А большие - это с какого населения? Или площади? Для справки: Константинополь IX-X веков: 500-800 тысяч народу. А электричества там не было... на тот момент уже лет 500. Хотя может всё это время и покидали. А большие - это с какого населения? Или площади? Для справки: Константинополь IX-X веков: 500-800 тысяч народу. А электричества там не было... на тот момент уже лет 500. Хотя может всё это время и покидали. moveton

Повідомлень: 4666 З нами з: 23.03.18 Подякував: 30 раз. Подякували: 520 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2024 20:24 UA написав: Думаю, если ЭЭ не будет больше недели, большие города нужно покидать. Думаю, если ЭЭ не будет больше недели, большие города нужно покидать.



Ця світла ідея прийде майже всім майже одночасно.

Куди ж може покинутись умовний мільйон з умовного Києва в кінці умовного жовтня?



Єдине реальне рішення - готувати пункти масового обігріву, харчування проживання на базі всіх комунальних закладів. Ця світла ідея прийде майже всім майже одночасно.Куди ж може покинутись умовний мільйон з умовного Києва в кінці умовного жовтня?Єдине реальне рішення - готувати пункти масового обігріву, харчування проживання на базі всіх комунальних закладів. finuser521

Повідомлень: 86 З нами з: 29.06.22 Подякував: 22 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2024 20:38 moveton написав: UA написав: Думаю, если ЭЭ не будет больше недели, большие города нужно покидать. Думаю, если ЭЭ не будет больше недели, большие города нужно покидать.

А большие - это с какого населения? Или площади? Для справки: Константинополь IX-X веков: 500-800 тысяч народу. А электричества там не было... на тот момент уже лет 500. Хотя может всё это время и покидали. А большие - это с какого населения? Или площади? Для справки: Константинополь IX-X веков: 500-800 тысяч народу. А электричества там не было... на тот момент уже лет 500. Хотя может всё это время и покидали.

Напевно мова про будь-які міста - без різниці. Звичано багато хто зможе пережити в умовах середньовіччя всю зиму, перетворившись візуально на героїв фільму "Дорога", але люди з хронічними хворобами, літні люди, сім'ї з малими дітьми... більше тижня-двох в таких умовах не витримають. Напевно мова про будь-які міста - без різниці. Звичано багато хто зможе пережити в умовах середньовіччя всю зиму, перетворившись візуально на героїв фільму "Дорога", але люди з хронічними хворобами, літні люди, сім'ї з малими дітьми... більше тижня-двох в таких умовах не витримають. Schmit Повідомлень: 4513 З нами з: 08.09.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2024 21:20 moveton написав: UA написав: Думаю, если ЭЭ не будет больше недели, большие города нужно покидать. Думаю, если ЭЭ не будет больше недели, большие города нужно покидать.

А большие - это с какого населения? Или площади? Для справки: Константинополь IX-X веков: 500-800 тысяч народу. А электричества там не было... на тот момент уже лет 500. Хотя может всё это время и покидали. А большие - это с какого населения? Или площади? Для справки: Константинополь IX-X веков: 500-800 тысяч народу. А электричества там не было... на тот момент уже лет 500. Хотя может всё это время и покидали.

Делите всё написанное на бересте и на мелованной бумаге до её изобретения на 10, а иногда и на сто

Без водопровода и системы отвода дерьма и 50000 не проживут скученно долго, эпидемии помогут сократить поголовье и территории империй.

Хотя честно говоря и при Ленине 101год назад в Киеве, Днепре, Екатеринбурге не было ни холодильников, ни газа, ни почти света(в центре был), ни водопровода почти, ни центральной канализации.

Зато с дровами и углём наверно проблем не было Делите всё написанное на бересте и на мелованной бумаге до её изобретения на 10, а иногда и на стоБез водопровода и системы отвода дерьма и 50000 не проживут скученно долго, эпидемии помогут сократить поголовье и территории империй.Хотя честно говоря и при Ленине 101год назад в Киеве, Днепре, Екатеринбурге не было ни холодильников, ни газа, ни почти света(в центре был), ни водопровода почти, ни центральной канализации.Зато с дровами и углём наверно проблем не было барабашов Повідомлень: 4259 З нами з: 16.06.15 Подякував: 279 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2024 21:37 барабашов написав: Хотя честно говоря и при Ленине 101год назад в Киеве, Днепре, Екатеринбурге не было ни холодильников, ни газа, ни почти света(в центре был), ни водопровода почти, ни центральной канализации.

Зато с дровами и углём наверно проблем не было Хотя честно говоря и при Ленине 101год назад в Киеве, Днепре, Екатеринбурге не было ни холодильников, ни газа, ни почти света(в центре был), ни водопровода почти, ни центральной канализации.Зато с дровами и углём наверно проблем не было

Первый высотный дом на территории Украины был построен в 1900—1901 годах в Киеве, это был «Киевский Париж» — 8-этажный «небоскрёб» (6 основных, мансардный и подземный), который со шпилем имел 46 метров в высоту. В этом здании впервые на Украине установили лифт. vitaliiangel

Повідомлень: 24334 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2405 раз. Подякували: 3365 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2024 21:53 vitaliiangel

На одном историческом форуме выкладывпли фото французских городов середины 19века(не помню как они те фото идентифицировали по времени съёмки, возможно потому что снимали те кадры на пластины ещё) из живого журнала некоего Humus'a, так вот в Лионе и Париже в центре, в приречной зоне, тогда были дома доходящие до 12ти этажей без всех современных удобств думаю.

До изобретения собственно промышленных генераторов ЭЭ оставалось ещё существенно времени, прототипы трамвая и современного прокатного стана появились только в 1881году, ранее их не от чего было запитать

Лифты и насосы для воды от очистительной станции тоже на парУ не работали(хотя на самой станции такие насосы на парУ качали воду и от водозабора, и в систему) барабашов Повідомлень: 4259 З нами з: 16.06.15 Подякував: 279 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2024 21:59 барабашов написав: vitaliiangel

На одном историческом форуме выкладывпли фото французских городов середины 19века(не помню как они те фото идентифицировали по времени съёмки, возможно потому что снимали те кадры на пластины ещё) из живого журнала некоего Humus'a, так вот в Лионе и Париже в центре, в приречной зоне, тогда были дома доходящие до 12ти этажей без всех современных удобств думаю.

До изобретения собственно промышленных генераторов ЭЭ оставалось ещё существенно времени, прототипы трамвая и современного прокатного стана появились только в 1881году, ранее их не от чего было запитать

Лифты и насосы для воды от очистительной станции тоже на парУ не работали(хотя на самой станции такие насосы на парУ качали воду и от водозабора, и в систему) На одном историческом форуме выкладывпли фото французских городов середины 19века(не помню как они те фото идентифицировали по времени съёмки, возможно потому что снимали те кадры на пластины ещё) из живого журнала некоего Humus'a, так вот в Лионе и Париже в центре, в приречной зоне, тогда были дома доходящие до 12ти этажей без всех современных удобств думаю.До изобретения собственно промышленных генераторов ЭЭ оставалось ещё существенно времени, прототипы трамвая и современного прокатного стана появились только в 1881году, ранее их не от чего было запитатьЛифты и насосы для воды от очистительной станции тоже на парУ не работали(хотя на самой станции такие насосы на парУ качали воду и от водозабора, и в систему)

читали?

http://flibusta.site/b/401300/read

Вера Аркадьевна Мильчина

Париж в 1814–1848 годах. Повседневная жизнь

В конце 1820-х годов газовые фонари еще были в Париже «непростывшей новостью», а уже в 1843 году на площади Согласия был проведен первый опыт освещения города с помощью электричества. К этому времени парижане «приручили» газ до такой степени, что в октябре 1840 года в городе были опробованы первые газовые плиты. читали?Вера Аркадьевна МильчинаПариж в 1814–1848 годах. Повседневная жизнь vitaliiangel

Повідомлень: 24334 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2405 раз. Подякували: 3365 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2024 22:03 барабашов написав: Делите всё написанное на бересте и на мелованной бумаге до её изобретения на 10, а иногда и на сто

Без водопровода и системы отвода дерьма и 50000 не проживут скученно долго, эпидемии помогут сократить поголовье и территории империй. Делите всё написанное на бересте и на мелованной бумаге до её изобретения на 10, а иногда и на стоБез водопровода и системы отвода дерьма и 50000 не проживут скученно долго, эпидемии помогут сократить поголовье и территории империй.

Для эпидемий в основном канализация важна, хотя и тоже такое себе. Но говорили про электричество. Лондон 1800 год - это уже достаточно бумаги изобретено? Достиг миллиона. До первой значимой общественной электростанции (кстати, в Лондоне же и построенной) ещё 82 года. А самому Лондону на тот момент уже много веков. И говорят, что наоборот, народ в город набегал (при всех эпидемиях рост населения за век в 3 раза). Поэтому охотно верю и в неполный миллион в средневековом Константинополе. Но иметь мнение, что нужно из него бежать, не запретишь. Для эпидемий в основном канализация важна, хотя и тоже такое себе. Но говорили про электричество. Лондон 1800 год - это уже достаточно бумаги изобретено? Достиг миллиона. До первой значимой общественной электростанции (кстати, в Лондоне же и построенной) ещё 82 года. А самому Лондону на тот момент уже много веков. И говорят, что наоборот, народ в город набегал (при всех эпидемиях рост населения за век в 3 раза). Поэтому охотно верю и в неполный миллион в средневековом Константинополе. Но иметь мнение, что нужно из него бежать, не запретишь. moveton

Повідомлень: 4666 З нами з: 23.03.18 Подякував: 30 раз. Подякували: 520 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2024 22:05 finuser521 написав: UA написав: Думаю, если ЭЭ не будет больше недели, большие города нужно покидать. Думаю, если ЭЭ не будет больше недели, большие города нужно покидать.



Ця світла ідея прийде майже всім майже одночасно.

Куди ж може покинутись умовний мільйон з умовного Києва в кінці умовного жовтня?



Єдине реальне рішення - готувати пункти масового обігріву, харчування проживання на базі всіх комунальних закладів. Ця світла ідея прийде майже всім майже одночасно.Куди ж може покинутись умовний мільйон з умовного Києва в кінці умовного жовтня?

Открыть границы и не ипать моск

У меня полностью заряженные АКБ с контролерами тянут около 100 вт в режиме поддержания заряда. Это 72 кВт в месяц.

А сколько теряется ЭЭ во время активной разряди /зарядки АКБ?

В моем случаи есть солнечные панели и мини витрячок. Летом-осенью баланс положительный. Зимой будет околонулевой.

Все эти инверторы с АКБ это игра в "Наипи ближнего своего"

У кого есть мат. ресурс и минимальные познания в электротехнике уменьшают доступность ЭЭ для остальных.

Уменьшение потребителей ЭЭ это самый действенный метод.

Надежды на отключение уличного освещения, уличной рекламы и освещения в подъездах не имею. Власти не до таких мелочей. Помощь осваивать нужно Открыть границы и не ипать москУ меня полностью заряженные АКБ с контролерами тянут около 100 вт в режиме поддержания заряда. Это 72 кВт в месяц.А сколько теряется ЭЭ во время активной разряди /зарядки АКБ?В моем случаи есть солнечные панели и мини витрячок. Летом-осенью баланс положительный. Зимой будет околонулевой.Все эти инверторы с АКБ это игра в "Наипи ближнего своего"У кого есть мат. ресурс и минимальные познания в электротехнике уменьшают доступность ЭЭ для остальных.Уменьшение потребителей ЭЭ это самый действенный метод.Надежды на отключение уличного освещения, уличной рекламы и освещения в подъездах не имею. Власти не до таких мелочей. Помощь осваивать нужно UA Повідомлень: 8518 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1858 раз. Подякували: 2254 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 42434445> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: moveton і 2 гостейМодератори: Ірина_