Вышел на 6 дневную автономность (в декабрьскую пасмурную погоду) по электроснабжению + газ в трубе на приготовление пищи.
Если холодильник выключить то можно и больше.
Думаю, если ЭЭ не будет больше недели, большие города нужно покидать.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 01 сер, 2024 19:49
Вышел на 6 дневную автономность (в декабрьскую пасмурную погоду) по электроснабжению + газ в трубе на приготовление пищи.
Если холодильник выключить то можно и больше.
Думаю, если ЭЭ не будет больше недели, большие города нужно покидать.
Додано: Чет 01 сер, 2024 20:09
Додано: Чет 01 сер, 2024 20:24
Ця світла ідея прийде майже всім майже одночасно.
Куди ж може покинутись умовний мільйон з умовного Києва в кінці умовного жовтня?
Єдине реальне рішення - готувати пункти масового обігріву, харчування проживання на базі всіх комунальних закладів.
Додано: Чет 01 сер, 2024 20:38
Напевно мова про будь-які міста - без різниці. Звичано багато хто зможе пережити в умовах середньовіччя всю зиму, перетворившись візуально на героїв фільму "Дорога", але люди з хронічними хворобами, літні люди, сім'ї з малими дітьми... більше тижня-двох в таких умовах не витримають.
Додано: Чет 01 сер, 2024 21:20
Делите всё написанное на бересте и на мелованной бумаге до её изобретения на 10, а иногда и на сто
Без водопровода и системы отвода дерьма и 50000 не проживут скученно долго, эпидемии помогут сократить поголовье и территории империй.
Хотя честно говоря и при Ленине 101год назад в Киеве, Днепре, Екатеринбурге не было ни холодильников, ни газа, ни почти света(в центре был), ни водопровода почти, ни центральной канализации.
Зато с дровами и углём наверно проблем не было
Додано: Чет 01 сер, 2024 21:37
Додано: Чет 01 сер, 2024 21:53
vitaliiangel
На одном историческом форуме выкладывпли фото французских городов середины 19века(не помню как они те фото идентифицировали по времени съёмки, возможно потому что снимали те кадры на пластины ещё) из живого журнала некоего Humus'a, так вот в Лионе и Париже в центре, в приречной зоне, тогда были дома доходящие до 12ти этажей без всех современных удобств думаю.
До изобретения собственно промышленных генераторов ЭЭ оставалось ещё существенно времени, прототипы трамвая и современного прокатного стана появились только в 1881году, ранее их не от чего было запитать
Лифты и насосы для воды от очистительной станции тоже на парУ не работали(хотя на самой станции такие насосы на парУ качали воду и от водозабора, и в систему)
Додано: Чет 01 сер, 2024 21:59
читали?
Вера Аркадьевна Мильчина
Париж в 1814–1848 годах. Повседневная жизнь
Додано: Чет 01 сер, 2024 22:03
Для эпидемий в основном канализация важна, хотя и тоже такое себе. Но говорили про электричество. Лондон 1800 год - это уже достаточно бумаги изобретено? Достиг миллиона. До первой значимой общественной электростанции (кстати, в Лондоне же и построенной) ещё 82 года. А самому Лондону на тот момент уже много веков. И говорят, что наоборот, народ в город набегал (при всех эпидемиях рост населения за век в 3 раза). Поэтому охотно верю и в неполный миллион в средневековом Константинополе. Но иметь мнение, что нужно из него бежать, не запретишь.
Додано: Чет 01 сер, 2024 22:05
Открыть границы и не ипать моск
У меня полностью заряженные АКБ с контролерами тянут около 100 вт в режиме поддержания заряда. Это 72 кВт в месяц.
А сколько теряется ЭЭ во время активной разряди /зарядки АКБ?
В моем случаи есть солнечные панели и мини витрячок. Летом-осенью баланс положительный. Зимой будет околонулевой.
Все эти инверторы с АКБ это игра в "Наипи ближнего своего"
У кого есть мат. ресурс и минимальные познания в электротехнике уменьшают доступность ЭЭ для остальных.
Уменьшение потребителей ЭЭ это самый действенный метод.
Надежды на отключение уличного освещения, уличной рекламы и освещения в подъездах не имею. Власти не до таких мелочей. Помощь осваивать нужно
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