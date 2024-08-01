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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 01 сер, 2024 22:08
Schmit написав:
Напевно мова про будь-які міста - без різниці. Звичано багато хто зможе пережити в умовах середньовіччя всю зиму, перетворившись візуально на героїв фільму "Дорога", але люди з хронічними хворобами, літні люди, сім'ї з малими дітьми... більше тижня-двох в таких умовах не витримають.
Да ладно. Если бы семьи с малыми детьми в средневековых условиях больше двух недель не выживали, то человечество бы вымерло гораздо раньше средневековья. Потому, что до него жизненные условия были ещё менее комфортными. И напомню, что разговор только о покидании городов, т.е. всего лишь о переезде из городского средневековья в сельское. Как минимум, электричества там тем более не будет.
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Додано: Чет 01 сер, 2024 22:14
moveton
Если бы семьи с малыми детьми в средневековых условиях больше двух недель не выживали
Зачем гадать. Есть же африканские города.
Если не брать в расчет, что у них нет минусовых и близких к ним Т, в остальном они прекрасно живут без центральной воды и каналья течет по оврагу у дороги. Болеют наверное, но свыкаются и имунитет выдерживает.
Но канеш не дай бог такое у нас. А ведь падлы попробуют сделать.
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Додано: Чет 01 сер, 2024 22:21
moveton написав: Schmit написав:
Напевно мова про будь-які міста - без різниці. Звичано багато хто зможе пережити в умовах середньовіччя всю зиму, перетворившись візуально на героїв фільму "Дорога", але люди з хронічними хворобами, літні люди, сім'ї з малими дітьми... більше тижня-двох в таких умовах не витримають.
Да ладно. Если бы семьи с малыми детьми в средневековых условиях больше двух недель не выживали, то человечество бы вымерло гораздо раньше средневековья. Потому, что до него жизненные условия были ещё менее комфортными. И напомню, что разговор только о покидании городов, т.е. всего лишь о переезде из городского средневековья в сельское. Как минимум, электричества там тем более не будет.
Вы водичку где брать собираетесь?
А дрова?
Мой прапрадед и прадед до 1920х годов были весьма состоятельным энергетическими магнатами. Поставляли дрова в Киев.
При населении города в 0,5 ляма огромная индустрия заготовки складирования и поставки дров и угля. В начале 20 века Киев резко прибавил в населении, цены на дерево взлетели, бизнес увеличился в разы за несколько лет.
Сейчас есть такая индустрия?
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Додано: Чет 01 сер, 2024 22:55
UA написав:
У меня полностью заряженные АКБ с контролерами тянут около 100 вт в режиме поддержания заряда. Это 72 кВт в месяц.
Что-то как-то дохрена, как для подержания заряда. Какая ж там ёмкость?
У меня вся квартира за июль с его жарой и долгими отключениями со всеми перезарядами аккумов для компьютера (нужен много и стабильно потому, что она же и моё рабочее место), слегка холодильника и обычным потреблением от электрочайника и электробойлера (эти два уже не от аккумов, правда) съела 105 кВтч.
UA написав:
А сколько теряется ЭЭ во время активной разряди /зарядки АКБ?
Это могу сказать
Если на полный туда-сюда 220-12-220 вольт с LiFePO4 в середине, то треть от исходной. Но это самая расточительная конфигурация. Что-то можно и напрямую от 12 В запитать и от СБ приходит не 220 В - меньше потерь на преобразования. И аккум может быть на 48 В, если требуется запасать сравнительно много. А если не много в целом, тогда не так уж страшна та треть. Но заметно, это да.
UA написав:
Открыть границы и не ипать моск
...
В моем случаи есть солнечные панели и мини витрячок. Летом-осенью баланс положительный. Зимой будет околонулевой.
Все эти инверторы с АКБ это игра в "Наипи ближнего своего"
У кого есть мат. ресурс и минимальные познания в электротехнике уменьшают доступность ЭЭ для остальных.
Уменьшение потребителей ЭЭ это самый действенный метод.
Границы для примерно трёх четвертей населения и так открыты. Куда ещё потребителей уменьшать? Дальше только массовые расстрелы на месте. А почему нужно уменьшать именно потребителей, а не потребление? Потому, что с уменьшением потребления от сети власть отключениями успешно справлялась. Однозначно успешно потому, что нельзя потребить больше, чем в сети есть. А там уже каждый вкладывается в электричество для себя по-своему. Кто-то аккумами и увеличением своего потребления в разрешённое время (хотя при этом, если холодильник не от аккумов, то он кушает в целом меньше и для отдельной квартиры выходит баш на баш). Кто-то генераторами и у ближнего электричество не отбирает, но дарит ему грохот и чад (у меня от магазина такой под окном до 22 часов каждый день, хорошо понимаю). Причём начиная с определённой мощности и длительности отключений генератор будет даже дешевле, чем аккумы центнерами. Кто-то джентельмен и организует экологически чистую генерацию на все свои потребности, но это в условиях большого города скорее исключение. Просто потому, что плотность населения не располагает. Хотя вон и кредиты на это беспроцентные готовы давать. Тем не менее, вкладывается любой человек, которому электричество нужно более-менее постоянно и в целом проблема дефицита энергии решается.
А, собсно, "действенный метод" для чего? А то я уже, как самурай, цель потерял и вижу только путь
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moveton
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