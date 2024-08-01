Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Готуємося до найгіршого,

сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 42434445 Додано: Чет 01 сер, 2024 22:08 Schmit написав: Напевно мова про будь-які міста - без різниці. Звичано багато хто зможе пережити в умовах середньовіччя всю зиму, перетворившись візуально на героїв фільму "Дорога", але люди з хронічними хворобами, літні люди, сім'ї з малими дітьми... більше тижня-двох в таких умовах не витримають. Напевно мова про будь-які міста - без різниці. Звичано багато хто зможе пережити в умовах середньовіччя всю зиму, перетворившись візуально на героїв фільму "Дорога", але люди з хронічними хворобами, літні люди, сім'ї з малими дітьми... більше тижня-двох в таких умовах не витримають.

Да ладно. Если бы семьи с малыми детьми в средневековых условиях больше двух недель не выживали, то человечество бы вымерло гораздо раньше средневековья. Потому, что до него жизненные условия были ещё менее комфортными. И напомню, что разговор только о покидании городов, т.е. всего лишь о переезде из городского средневековья в сельское. Как минимум, электричества там тем более не будет. Да ладно. Если бы семьи с малыми детьми в средневековых условиях больше двух недель не выживали, то человечество бы вымерло гораздо раньше средневековья. Потому, что до него жизненные условия были ещё менее комфортными. И напомню, что разговор только о покидании городов, т.е. всего лишь о переезде из городского средневековья в сельское. Как минимум, электричества там тем более не будет. moveton

Повідомлень: 4669 З нами з: 23.03.18 Подякував: 30 раз. Подякували: 520 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2024 22:14 moveton



Если бы семьи с малыми детьми в средневековых условиях больше двух недель не выживали





Зачем гадать. Есть же африканские города.

Если не брать в расчет, что у них нет минусовых и близких к ним Т, в остальном они прекрасно живут без центральной воды и каналья течет по оврагу у дороги. Болеют наверное, но свыкаются и имунитет выдерживает.

Но канеш не дай бог такое у нас. А ведь падлы попробуют сделать. Зачем гадать. Есть же африканские города.Если не брать в расчет, что у них нет минусовых и близких к ним Т, в остальном они прекрасно живут без центральной воды и каналья течет по оврагу у дороги. Болеют наверное, но свыкаются и имунитет выдерживает.Но канеш не дай бог такое у нас. А ведь падлы попробуют сделать. Hotab Повідомлень: 12823 З нами з: 15.02.09 Подякував: 347 раз. Подякували: 2257 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2024 22:21 moveton написав: Schmit написав: Напевно мова про будь-які міста - без різниці. Звичано багато хто зможе пережити в умовах середньовіччя всю зиму, перетворившись візуально на героїв фільму "Дорога", але люди з хронічними хворобами, літні люди, сім'ї з малими дітьми... більше тижня-двох в таких умовах не витримають. Напевно мова про будь-які міста - без різниці. Звичано багато хто зможе пережити в умовах середньовіччя всю зиму, перетворившись візуально на героїв фільму "Дорога", але люди з хронічними хворобами, літні люди, сім'ї з малими дітьми... більше тижня-двох в таких умовах не витримають.

Да ладно. Если бы семьи с малыми детьми в средневековых условиях больше двух недель не выживали, то человечество бы вымерло гораздо раньше средневековья. Потому, что до него жизненные условия были ещё менее комфортными. И напомню, что разговор только о покидании городов, т.е. всего лишь о переезде из городского средневековья в сельское. Как минимум, электричества там тем более не будет. Да ладно. Если бы семьи с малыми детьми в средневековых условиях больше двух недель не выживали, то человечество бы вымерло гораздо раньше средневековья. Потому, что до него жизненные условия были ещё менее комфортными. И напомню, что разговор только о покидании городов, т.е. всего лишь о переезде из городского средневековья в сельское. Как минимум, электричества там тем более не будет.

Вы водичку где брать собираетесь?

А дрова?

Мой прапрадед и прадед до 1920х годов были весьма состоятельным энергетическими магнатами. Поставляли дрова в Киев.

При населении города в 0,5 ляма огромная индустрия заготовки складирования и поставки дров и угля. В начале 20 века Киев резко прибавил в населении, цены на дерево взлетели, бизнес увеличился в разы за несколько лет.

Сейчас есть такая индустрия? Вы водичку где брать собираетесь?А дрова?Мой прапрадед и прадед до 1920х годов были весьма состоятельным энергетическими магнатами. Поставляли дрова в Киев.При населении города в 0,5 ляма огромная индустрия заготовки складирования и поставки дров и угля. В начале 20 века Киев резко прибавил в населении, цены на дерево взлетели, бизнес увеличился в разы за несколько лет.Сейчас есть такая индустрия? UA Повідомлень: 8519 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1858 раз. Подякували: 2254 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2024 22:55 UA написав: У меня полностью заряженные АКБ с контролерами тянут около 100 вт в режиме поддержания заряда. Это 72 кВт в месяц.

У меня полностью заряженные АКБ с контролерами тянут около 100 вт в режиме поддержания заряда. Это 72 кВт в месяц.

Что-то как-то дохрена, как для подержания заряда. Какая ж там ёмкость? У меня вся квартира за июль с его жарой и долгими отключениями со всеми перезарядами аккумов для компьютера (нужен много и стабильно потому, что она же и моё рабочее место), слегка холодильника и обычным потреблением от электрочайника и электробойлера (эти два уже не от аккумов, правда) съела 105 кВтч.



UA написав: А сколько теряется ЭЭ во время активной разряди /зарядки АКБ? А сколько теряется ЭЭ во время активной разряди /зарядки АКБ?

Это могу сказать Если на полный туда-сюда 220-12-220 вольт с LiFePO4 в середине, то треть от исходной. Но это самая расточительная конфигурация. Что-то можно и напрямую от 12 В запитать и от СБ приходит не 220 В - меньше потерь на преобразования. И аккум может быть на 48 В, если требуется запасать сравнительно много. А если не много в целом, тогда не так уж страшна та треть. Но заметно, это да.



UA написав: Открыть границы и не ипать моск

...

В моем случаи есть солнечные панели и мини витрячок. Летом-осенью баланс положительный. Зимой будет околонулевой.

Все эти инверторы с АКБ это игра в "Наипи ближнего своего"

У кого есть мат. ресурс и минимальные познания в электротехнике уменьшают доступность ЭЭ для остальных.

Уменьшение потребителей ЭЭ это самый действенный метод. Открыть границы и не ипать моск...В моем случаи есть солнечные панели и мини витрячок. Летом-осенью баланс положительный. Зимой будет околонулевой.Все эти инверторы с АКБ это игра в "Наипи ближнего своего"У кого есть мат. ресурс и минимальные познания в электротехнике уменьшают доступность ЭЭ для остальных.Уменьшение потребителей ЭЭ это самый действенный метод.

Границы для примерно трёх четвертей населения и так открыты. Куда ещё потребителей уменьшать? Дальше только массовые расстрелы на месте. А почему нужно уменьшать именно потребителей, а не потребление? Потому, что с уменьшением потребления от сети власть отключениями успешно справлялась. Однозначно успешно потому, что нельзя потребить больше, чем в сети есть. А там уже каждый вкладывается в электричество для себя по-своему. Кто-то аккумами и увеличением своего потребления в разрешённое время (хотя при этом, если холодильник не от аккумов, то он кушает в целом меньше и для отдельной квартиры выходит баш на баш). Кто-то генераторами и у ближнего электричество не отбирает, но дарит ему грохот и чад (у меня от магазина такой под окном до 22 часов каждый день, хорошо понимаю). Причём начиная с определённой мощности и длительности отключений генератор будет даже дешевле, чем аккумы центнерами. Кто-то джентельмен и организует экологически чистую генерацию на все свои потребности, но это в условиях большого города скорее исключение. Просто потому, что плотность населения не располагает. Хотя вон и кредиты на это беспроцентные готовы давать. Тем не менее, вкладывается любой человек, которому электричество нужно более-менее постоянно и в целом проблема дефицита энергии решается.



А, собсно, "действенный метод" для чего? А то я уже, как самурай, цель потерял и вижу только путь Что-то как-то дохрена, как для подержания заряда. Какая ж там ёмкость?У меня вся квартира за июль с его жарой и долгими отключениями со всеми перезарядами аккумов для компьютера (нужен много и стабильно потому, что она же и моё рабочее место), слегка холодильника и обычным потреблением от электрочайника и электробойлера (эти два уже не от аккумов, правда) съела 105 кВтч.Это могу сказатьЕсли на полный туда-сюда 220-12-220 вольт с LiFePO4 в середине, то треть от исходной. Но это самая расточительная конфигурация. Что-то можно и напрямую от 12 В запитать и от СБ приходит не 220 В - меньше потерь на преобразования. И аккум может быть на 48 В, если требуется запасать сравнительно много. А если не много в целом, тогда не так уж страшна та треть. Но заметно, это да.Границы для примерно трёх четвертей населения и так открыты. Куда ещё потребителей уменьшать? Дальше только массовые расстрелы на месте. А почему нужно уменьшать именно потребителей, а не потребление? Потому, что с уменьшением потребления от сети власть отключениями успешно справлялась. Однозначно успешно потому, что нельзя потребить больше, чем в сети есть. А там уже каждый вкладывается в электричество для себя по-своему. Кто-то аккумами и увеличением своего потребления в разрешённое время (хотя при этом, если холодильник не от аккумов, то он кушает в целом меньше и для отдельной квартиры выходит баш на баш). Кто-то генераторами и у ближнего электричество не отбирает, но дарит ему грохот и чад (у меня от магазина такой под окном до 22 часов каждый день, хорошо понимаю). Причём начиная с определённой мощности и длительности отключений генератор будет даже дешевле, чем аккумы центнерами. Кто-то джентельмен и организует экологически чистую генерацию на все свои потребности, но это в условиях большого города скорее исключение. Просто потому, что плотность населения не располагает. Хотя вон и кредиты на это беспроцентные готовы давать. Тем не менее, вкладывается любой человек, которому электричество нужно более-менее постоянно и в целом проблема дефицита энергии решается.А, собсно, "действенный метод" для чего? А то я уже, как самурай, цель потерял и вижу только путь moveton

Повідомлень: 4669 З нами з: 23.03.18 Подякував: 30 раз. Подякували: 520 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2024 23:08 UA написав: Вы водичку где брать собираетесь?

А дрова?

Вы водичку где брать собираетесь?А дрова?

А где всё это брала, например, в 1941м окружённая Одесса с её и в мирное время степями вокруг? 73 дня - это только оборонительная операция. И дальше сдались отнюдь не потому, что дров и топлива не хватало.



UA написав: Мой прапрадед и прадед до 1920х годов были весьма состоятельным энергетическими магнатами. Поставляли дрова в Киев.

При населении города в 0,5 ляма огромная индустрия заготовки складирования и поставки дров и угля. В начале 20 века Киев резко прибавил в населении, цены на дерево взлетели, бизнес увеличился в разы за несколько лет.

Сейчас есть такая индустрия? Мой прапрадед и прадед до 1920х годов были весьма состоятельным энергетическими магнатами. Поставляли дрова в Киев.При населении города в 0,5 ляма огромная индустрия заготовки складирования и поставки дров и угля. В начале 20 века Киев резко прибавил в населении, цены на дерево взлетели, бизнес увеличился в разы за несколько лет.Сейчас есть такая индустрия?

Тю. Сложно возродить что ли? Топором махать учатся куда быстрее, чем электронику производить. Но надо ли? Пока речь идёт максимум об ограничениях электричества для некритичных потребителей. Если ракеты не полетят уже по атомным станциям (а это вряд ли), то на работу водопровода, канализации, газовых скважин, подачи этого газа по квартирам и котельным всяко хватит. Тем более, что им сейчас массово дублирующие генераторы (дизель или газовые) добавляют, которые из за распределённости не так легко разнести, как один ДнепроГЭС. А где всё это брала, например, в 1941м окружённая Одесса с её и в мирное время степями вокруг? 73 дня - это только оборонительная операция. И дальше сдались отнюдь не потому, что дров и топлива не хватало.Тю. Сложно возродить что ли? Топором махать учатся куда быстрее, чем электронику производить. Но надо ли? Пока речь идёт максимум об ограничениях электричества для некритичных потребителей. Если ракеты не полетят уже по атомным станциям (а это вряд ли), то на работу водопровода, канализации, газовых скважин, подачи этого газа по квартирам и котельным всяко хватит. Тем более, что им сейчас массово дублирующие генераторы (дизель или газовые) добавляют, которые из за распределённости не так легко разнести, как один ДнепроГЭС. moveton

Повідомлень: 4669 З нами з: 23.03.18 Подякував: 30 раз. Подякували: 520 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2024 23:19 UA написав: Вышел на 6 дневную автономность (в декабрьскую пасмурную погоду) по электроснабжению + газ в трубе на приготовление пищи.

Если холодильник выключить то можно и больше.

Думаю, если ЭЭ не будет больше недели, большие города нужно покидать. Вышел на 6 дневную автономность (в декабрьскую пасмурную погоду) по электроснабжению + газ в трубе на приготовление пищи.Если холодильник выключить то можно и больше.Думаю, если ЭЭ не будет больше недели, большие города нужно покидать.

виживальщики кажуть, що пережити достатньо 3 дні хаосу, потім самоорганізується, а самі борзі одні одного децимують виживальщики кажуть, що пережити достатньо 3 дні хаосу, потім самоорганізується, а самі борзі одні одного децимують flyman

Повідомлень: 35823 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2783 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2024 23:20 UA написав: и мини витрячок. и мини витрячок. на крыше? moveton написав: Да ладно. Если бы семьи с малыми детьми в средневековых условиях больше двух недель не выживали, то человечество бы вымерло гораздо раньше средневековья Да ладно. Если бы семьи с малыми детьми в средневековых условиях больше двух недель не выживали, то человечество бы вымерло гораздо раньше средневековья тогда не было 20ти этажек без газа. Полностью зависимых от э.э. на крыше?тогда не было 20ти этажек без газа. Полностью зависимых от э.э. vitaliiangel

Повідомлень: 24337 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2405 раз. Подякували: 3365 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2024 23:26 Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще Моветон простите, но вы по знанию физики немного напоминаете мне цыган-автоперекупов, у которых при продаже японолегенды бенз крузак 100/200 ест 14л по городу, а дизельный ходит по миллиону без капремонта

А если коню почистят зубы наждачкой и напоят сладкой брагой,то он обгонит гепарда в полёте

Если без кондёра вы жить научились при +33(при том что от +30 человек не отдаёт тепло наружу без испарения пота/иной влаги), то ваш холодильник - нет, и молотит он постоянно и чаще чем при +24 в комнате

И на газу готовить при +32х на кухне в темноте с открытыми окнами(комаров и пауков в Адессе ну вообще нет) это конечно нереальная экономия ЭЭ

Лампочки сейчас у всех стоят диодные, а бойлер при температуре хол.воды в кране от 25грд мало кому нужен.

Так что реальных успехов в снижении потребления власть достигнет когда отключит ЭЭ полностью у себя в госзданиях, а компы запитает от батарей, что сторожа ночью заряжать будут в четыре руки

И никаких кондёров в министерствах и Раде!

Только жёсткие +32 как у вас барабашов Повідомлень: 4261 З нами з: 16.06.15 Подякував: 279 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2024 23:31 барабашов



при том что от +30 человек не отдаёт тепло наружу без испарения пота/иной влаги







«Без пота/иной влаги» обходятся только те, кого забыли закопать. Остальные потеют и охлаждаются при любых возможных природных наружных температурах воздуха. «Без пота/иной влаги» обходятся только те, кого забыли закопать. Остальные потеют и охлаждаются при любых возможных природных наружных температурах воздуха. Hotab Повідомлень: 12823 З нами з: 15.02.09 Подякував: 347 раз. Подякували: 2257 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 42434445 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_