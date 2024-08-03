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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 43444546 Додано: П'ят 02 сер, 2024 02:03 vitaliiangel написав: moveton написав: Да ладно. Если бы семьи с малыми детьми в средневековых условиях больше двух недель не выживали, то человечество бы вымерло гораздо раньше средневековья Да ладно. Если бы семьи с малыми детьми в средневековых условиях больше двух недель не выживали, то человечество бы вымерло гораздо раньше средневековья тогда не было 20ти этажек без газа. Полностью зависимых от э.э. тогда не было 20ти этажек без газа. Полностью зависимых от э.э.

А просто наличие таких свечек делает жизнь непригодной сразу во всём городе? Или всё таки некомфортной только для тех, кто в них живёт? Да, если за комфортом гоняться, то из таких домов стоит перебраться во что-то пониже. Хрущёвки (или поновее, но максимум десятиэтажки) IMHO идеальный вариант. И не высоко даже верхний этаж, и газ и в большинстве случаев отопление центральное, которое, в отличие от котельной на дом, не требует электричества в самом доме. Я поэтому в хрущёвке и живу, а квартира на 15м этаже 25 этажной свечки пустует. Думаю, таких много. Ещё в 2022м, когда электричества могло не быть и трое суток подряд, там одни случайно встреченные соседи мне сказали, что своих детей забирают в загородный дом с печкой из этой тёмной и холодной пещеры без воды.



Но я бы сказал, что это больше про комфорт, чем про реальную необходимость для жизни. Самое главное, чтобы не умерла канализация, но на неё надеюсь, что электричества хватит. Или придётся восстанавливать службу золотарей. Без лифта таскать еду и воду на 15-20 этажей многих напряжёт, но потом привыкнут. В горных сёлах сбегать за водой к роднику через перепад высот в метров 100-200 - это, как в равнинном городе в супермаркет в паре кварталов. Люди растут долгоживущие и здоровые, а не с хроническими болезнями. Готовить на бензиновой горелке доступно и в доме "полностью зависящем от электричества". Периодически ходить с аккумами на зарядку в пункт незламностi (у кого свинцовые, тот круто накачается). А зимой без отопления современный ЖК - это даже хорошо. Во всяком случае в моём стены тепло держат гораздо лучше, чем кирпичи в хрущёвке (у меня ранняя, ещё кирпичная). "Полностью зависящий" - это если бы он разваливался при отключении . А так только сильнее теряет в комфорте, чем остальные, но не сказать, что прям совсем для жизни не пригоден. Можно и без разведения костров обойтись. А просто наличие таких свечек делает жизнь непригодной сразу во всём городе? Или всё таки некомфортной только для тех, кто в них живёт? Да, если за комфортом гоняться, то из таких домов стоит перебраться во что-то пониже. Хрущёвки (или поновее, но максимум десятиэтажки) IMHO идеальный вариант. И не высоко даже верхний этаж, и газ и в большинстве случаев отопление центральное, которое, в отличие от котельной на дом, не требует электричества в самом доме. Я поэтому в хрущёвке и живу, а квартира на 15м этаже 25 этажной свечки пустует. Думаю, таких много. Ещё в 2022м, когда электричества могло не быть и трое суток подряд, там одни случайно встреченные соседи мне сказали, что своих детей забирают в загородный дом с печкой из этой тёмной и холодной пещеры без воды.Но я бы сказал, что это больше про комфорт, чем про реальную необходимость для жизни. Самое главное, чтобы не умерла канализация, но на неё надеюсь, что электричества хватит. Или придётся восстанавливать службу золотарей. Без лифта таскать еду и воду на 15-20 этажей многих напряжёт, но потом привыкнут. В горных сёлах сбегать за водой к роднику через перепад высот в метров 100-200 - это, как в равнинном городе в супермаркет в паре кварталов. Люди растут долгоживущие и здоровые, а не с хроническими болезнями. Готовить на бензиновой горелке доступно и в доме "полностью зависящем от электричества". Периодически ходить с аккумами на зарядку в пункт незламностi (у кого свинцовые, тот круто накачается). А зимой без отопления современный ЖК - это даже хорошо. Во всяком случае в моём стены тепло держат гораздо лучше, чем кирпичи в хрущёвке (у меня ранняя, ещё кирпичная). "Полностью зависящий" - это если бы. А так только сильнее теряет в комфорте, чем остальные, но не сказать, что прям совсем для жизни не пригоден. Можно и без разведения костров обойтись. moveton

Повідомлень: 4673 З нами з: 23.03.18 Подякував: 30 раз. Подякували: 520 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2024 08:59 moveton написав: Да, если за комфортом гоняться, то из таких домов стоит перебраться во что-то пониже. Хрущёвки (или поновее, но максимум десятиэтажки) IMHO идеальный вариант. И не высоко даже верхний этаж, и газ и в большинстве случаев отопление центральное, которое, в отличие от котельной на дом, не требует электричества в самом доме. Да, если за комфортом гоняться, то из таких домов стоит перебраться во что-то пониже. Хрущёвки (или поновее, но максимум десятиэтажки) IMHO идеальный вариант. И не высоко даже верхний этаж, и газ и в большинстве случаев отопление центральное, которое, в отличие от котельной на дом, не требует электричества в самом доме. у меня новострой 5ти этажка. Но зимовал я в другом месте, приезжаю значит зимой (отопление газ.автономка, ест-нно в моё отсутствие отключено), а там +15 без отопления. На улице 0 или -1. В другой квартире ради +19 мне надо спалить 100м3 газа за месяц (зато газ котёл греет самотёком без электричества). Всё очень зависит от того, каким местом строили. Оба дома красный кирпич. У знакомой был кейс в панельке на 8эт. целая стена в санузле промерзала. приделать к ней шкаф и готовый холодильник. Это при наличии центр.отопления и э.э. Что с этой квартирой было б в блэкауты? moveton написав: А просто наличие таких свечек делает жизнь непригодной сразу во всём городе? Или всё таки некомфортной только для тех, кто в них живёт? Да, если за комфортом гоняться, то из таких домов стоит перебраться во что-то пониже. А просто наличие таких свечек делает жизнь непригодной сразу во всём городе? Или всё таки некомфортной только для тех, кто в них живёт? Да, если за комфортом гоняться, то из таких домов стоит перебраться во что-то пониже. так скорее всего и будет. Еще несколько блэкаутов и народ массово поедет жить на нижние этажи. На 1х например можно поставить генератор. И воду носить не высоко. у меня новострой 5ти этажка. Но зимовал я в другом месте, приезжаю значит зимой (отопление газ.автономка, ест-нно в моё отсутствие отключено), а там +15 без отопления. На улице 0 или -1. В другой квартире ради +19 мне надо спалить 100м3 газа за месяц (зато газ котёл греет самотёком без электричества). Всё очень зависит от того, каким местом строили. Оба дома красный кирпич. У знакомой был кейс в панельке на 8эт. целая стена в санузле промерзала. приделать к ней шкаф и готовый холодильник. Это при наличии центр.отопления и э.э. Что с этой квартирой было б в блэкауты?так скорее всего и будет. Еще несколько блэкаутов и народ массово поедет жить на нижние этажи. На 1х например можно поставить генератор. И воду носить не высоко. vitaliiangel

Повідомлень: 24367 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2405 раз. Подякували: 3369 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:37 vitaliiangel написав: UA написав: и мини витрячок. и мини витрячок. на крыше? на крыше?

Ага

Антена радиолюбителя как громоотвод, а я пониже расположился. АгаАнтена радиолюбителя как громоотвод, а я пониже расположился. UA Повідомлень: 8529 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1858 раз. Подякували: 2255 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:56 moveton написав: UA написав: У меня полностью заряженные АКБ с контролерами тянут около 100 вт в режиме поддержания заряда. Это 72 кВт в месяц.

У меня полностью заряженные АКБ с контролерами тянут около 100 вт в режиме поддержания заряда. Это 72 кВт в месяц.

Что-то как-то дохрена, как для подержания заряда. Какая ж там ёмкость? У меня вся квартира за июль с его жарой и долгими отключениями со всеми перезарядами аккумов для компьютера (нужен много и стабильно потому, что она же и моё рабочее место), слегка холодильника и обычным потреблением от электрочайника и электробойлера (эти два уже не от аккумов, правда) съела 105 кВтч.

Что-то как-то дохрена, как для подержания заряда. Какая ж там ёмкость?У меня вся квартира за июль с его жарой и долгими отключениями со всеми перезарядами аккумов для компьютера (нужен много и стабильно потому, что она же и моё рабочее место), слегка холодильника и обычным потреблением от электрочайника и электробойлера (эти два уже не от аккумов, правда) съела 105 кВтч.

Уже докуя емкость.

Увлекся.

Сейчас снял солнечные панели, чтобы нормально обработать антикоррозийной грунтовкой и краской крепления. Гибридный инвертор работает как мощный UPS + 9 локальных UPS меньшей мощности (ток зарядки малышей от 2 до 6 Ампер)

После полной зарядки UPS автоматом переходят в дежурный режим с током подзарядки 0,05-0,2 ампера + собственное потребление контролеров UPS.

Вот такая побочка вылезла.

Заряд АКБ в буферном режиме с учетом температурной корректировки 13,55 вольт.

Зимой поставлю 13,65 - 13,7

В циклическом режиме потребление на поддержание заряда будет выше 100 кВт в месяц. Уже докуя емкость.Увлекся.Сейчас снял солнечные панели, чтобы нормально обработать антикоррозийной грунтовкой и краской крепления. Гибридный инвертор работает как мощный UPS + 9 локальных UPS меньшей мощности (ток зарядки малышей от 2 до 6 Ампер)После полной зарядки UPS автоматом переходят в дежурный режим с током подзарядки 0,05-0,2 ампера + собственное потребление контролеров UPS.Вот такая побочка вылезла.Заряд АКБ в буферном режиме с учетом температурной корректировки 13,55 вольт.Зимой поставлю 13,65 - 13,7В циклическом режиме потребление на поддержание заряда будет выше 100 кВт в месяц. UA Повідомлень: 8529 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1858 раз. Подякували: 2255 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 08:41 UA



Уже докуя емкость







Это сколько батареек 18650?

Виталя ирпенский интересуется.. Это сколько батареек 18650?Виталя ирпенский интересуется.. Hotab Повідомлень: 12828 З нами з: 15.02.09 Подякував: 347 раз. Подякували: 2257 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 08:47 Hotab написав: UA



Уже докуя емкость







Это сколько батареек 18650?

Виталя ирпенский интересуется.. Это сколько батареек 18650?Виталя ирпенский интересуется..

о ты начал отличать пальчиковую батарейку от 18650. а ведь это не единственный формат. Есть ещё 21170 с емкостью 4Ач и другие. У UA емкость свинцовая от автобусных акб. Внимательнее читай форум. о ты начал отличать пальчиковую батарейку от 18650. а ведь это не единственный формат. Есть ещё 21170 с емкостью 4Ач и другие. У UA емкость свинцовая от автобусных акб. Внимательнее читай форум. vitaliiangel

Повідомлень: 24367 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2405 раз. Подякували: 3369 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 10:09 vitaliiangel написав: Hotab написав: UA



Уже докуя емкость







Это сколько батареек 18650?

Виталя ирпенский интересуется.. Это сколько батареек 18650?Виталя ирпенский интересуется..

о ты начал отличать пальчиковую батарейку от 18650. а ведь это не единственный формат. Есть ещё 21170 с емкостью 4Ач и другие. У UA емкость свинцовая от автобусных акб. Внимательнее читай форум. о ты начал отличать пальчиковую батарейку от 18650. а ведь это не единственный формат. Есть ещё 21170 с емкостью 4Ач и другие. У UA емкость свинцовая от автобусных акб. Внимательнее читай форум.

Внутри квартиры AGM гелевые

Снаружи 235 амперные свинцовые последовательно 48 вольт + есть блок тяговых по 2 вольта ячейка тоже собранные на 48 вольт(эти можно разряжать на 80%)

Инвертор от 12 вольт не признаю. Внутри квартиры AGM гелевыеСнаружи 235 амперные свинцовые последовательно 48 вольт + есть блок тяговых по 2 вольта ячейка тоже собранные на 48 вольт(эти можно разряжать на 80%)Инвертор от 12 вольт не признаю. UA Повідомлень: 8529 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1858 раз. Подякували: 2255 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 43444546 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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