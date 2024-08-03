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moveton написав:Да ладно. Если бы семьи с малыми детьми в средневековых условиях больше двух недель не выживали, то человечество бы вымерло гораздо раньше средневековья
тогда не было 20ти этажек без газа. Полностью зависимых от э.э.
А просто наличие таких свечек делает жизнь непригодной сразу во всём городе? Или всё таки некомфортной только для тех, кто в них живёт? Да, если за комфортом гоняться, то из таких домов стоит перебраться во что-то пониже. Хрущёвки (или поновее, но максимум десятиэтажки) IMHO идеальный вариант. И не высоко даже верхний этаж, и газ и в большинстве случаев отопление центральное, которое, в отличие от котельной на дом, не требует электричества в самом доме. Я поэтому в хрущёвке и живу, а квартира на 15м этаже 25 этажной свечки пустует. Думаю, таких много. Ещё в 2022м, когда электричества могло не быть и трое суток подряд, там одни случайно встреченные соседи мне сказали, что своих детей забирают в загородный дом с печкой из этой тёмной и холодной пещеры без воды.
Но я бы сказал, что это больше про комфорт, чем про реальную необходимость для жизни. Самое главное, чтобы не умерла канализация, но на неё надеюсь, что электричества хватит. Или придётся восстанавливать службу золотарей. Без лифта таскать еду и воду на 15-20 этажей многих напряжёт, но потом привыкнут. В горных сёлах сбегать за водой к роднику через перепад высот в метров 100-200 - это, как в равнинном городе в супермаркет в паре кварталов. Люди растут долгоживущие и здоровые, а не с хроническими болезнями. Готовить на бензиновой горелке доступно и в доме "полностью зависящем от электричества". Периодически ходить с аккумами на зарядку в пункт незламностi (у кого свинцовые, тот круто накачается). А зимой без отопления современный ЖК - это даже хорошо. Во всяком случае в моём стены тепло держат гораздо лучше, чем кирпичи в хрущёвке (у меня ранняя, ещё кирпичная). "Полностью зависящий" - это если бы он разваливался при отключении. А так только сильнее теряет в комфорте, чем остальные, но не сказать, что прям совсем для жизни не пригоден. Можно и без разведения костров обойтись.
moveton написав:Да, если за комфортом гоняться, то из таких домов стоит перебраться во что-то пониже. Хрущёвки (или поновее, но максимум десятиэтажки) IMHO идеальный вариант. И не высоко даже верхний этаж, и газ и в большинстве случаев отопление центральное, которое, в отличие от котельной на дом, не требует электричества в самом доме.
у меня новострой 5ти этажка. Но зимовал я в другом месте, приезжаю значит зимой (отопление газ.автономка, ест-нно в моё отсутствие отключено), а там +15 без отопления. На улице 0 или -1. В другой квартире ради +19 мне надо спалить 100м3 газа за месяц (зато газ котёл греет самотёком без электричества). Всё очень зависит от того, каким местом строили. Оба дома красный кирпич. У знакомой был кейс в панельке на 8эт. целая стена в санузле промерзала. приделать к ней шкаф и готовый холодильник. Это при наличии центр.отопления и э.э. Что с этой квартирой было б в блэкауты?
moveton написав:А просто наличие таких свечек делает жизнь непригодной сразу во всём городе? Или всё таки некомфортной только для тех, кто в них живёт? Да, если за комфортом гоняться, то из таких домов стоит перебраться во что-то пониже.
так скорее всего и будет. Еще несколько блэкаутов и народ массово поедет жить на нижние этажи. На 1х например можно поставить генератор. И воду носить не высоко.
UA написав:У меня полностью заряженные АКБ с контролерами тянут около 100 вт в режиме поддержания заряда. Это 72 кВт в месяц.
Что-то как-то дохрена, как для подержания заряда. Какая ж там ёмкость? У меня вся квартира за июль с его жарой и долгими отключениями со всеми перезарядами аккумов для компьютера (нужен много и стабильно потому, что она же и моё рабочее место), слегка холодильника и обычным потреблением от электрочайника и электробойлера (эти два уже не от аккумов, правда) съела 105 кВтч.
Уже докуя емкость. Увлекся. Сейчас снял солнечные панели, чтобы нормально обработать антикоррозийной грунтовкой и краской крепления. Гибридный инвертор работает как мощный UPS + 9 локальных UPS меньшей мощности (ток зарядки малышей от 2 до 6 Ампер) После полной зарядки UPS автоматом переходят в дежурный режим с током подзарядки 0,05-0,2 ампера + собственное потребление контролеров UPS. Вот такая побочка вылезла. Заряд АКБ в буферном режиме с учетом температурной корректировки 13,55 вольт. Зимой поставлю 13,65 - 13,7 В циклическом режиме потребление на поддержание заряда будет выше 100 кВт в месяц.
Это сколько батареек 18650? Виталя ирпенский интересуется..
о ты начал отличать пальчиковую батарейку от 18650. а ведь это не единственный формат. Есть ещё 21170 с емкостью 4Ач и другие. У UA емкость свинцовая от автобусных акб. Внимательнее читай форум.
Внутри квартиры AGM гелевые Снаружи 235 амперные свинцовые последовательно 48 вольт + есть блок тяговых по 2 вольта ячейка тоже собранные на 48 вольт(эти можно разряжать на 80%) Инвертор от 12 вольт не признаю.