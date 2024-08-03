Додано: П'ят 02 сер, 2024 02:03

vitaliiangel написав: moveton написав: Да ладно. Если бы семьи с малыми детьми в средневековых условиях больше двух недель не выживали, то человечество бы вымерло гораздо раньше средневековья Да ладно. Если бы семьи с малыми детьми в средневековых условиях больше двух недель не выживали, то человечество бы вымерло гораздо раньше средневековья тогда не было 20ти этажек без газа. Полностью зависимых от э.э. тогда не было 20ти этажек без газа. Полностью зависимых от э.э.

А просто наличие таких свечек делает жизнь непригодной сразу во всём городе? Или всё таки некомфортной только для тех, кто в них живёт? Да, если за комфортом гоняться, то из таких домов стоит перебраться во что-то пониже. Хрущёвки (или поновее, но максимум десятиэтажки) IMHO идеальный вариант. И не высоко даже верхний этаж, и газ и в большинстве случаев отопление центральное, которое, в отличие от котельной на дом, не требует электричества в самом доме. Я поэтому в хрущёвке и живу, а квартира на 15м этаже 25 этажной свечки пустует. Думаю, таких много. Ещё в 2022м, когда электричества могло не быть и трое суток подряд, там одни случайно встреченные соседи мне сказали, что своих детей забирают в загородный дом с печкой из этой тёмной и холодной пещеры без воды.Но я бы сказал, что это больше про комфорт, чем про реальную необходимость для жизни. Самое главное, чтобы не умерла канализация, но на неё надеюсь, что электричества хватит. Или придётся восстанавливать службу золотарей. Без лифта таскать еду и воду на 15-20 этажей многих напряжёт, но потом привыкнут. В горных сёлах сбегать за водой к роднику через перепад высот в метров 100-200 - это, как в равнинном городе в супермаркет в паре кварталов. Люди растут долгоживущие и здоровые, а не с хроническими болезнями. Готовить на бензиновой горелке доступно и в доме "полностью зависящем от электричества". Периодически ходить с аккумами на зарядку в пункт незламностi (у кого свинцовые, тот круто накачается). А зимой без отопления современный ЖК - это даже хорошо. Во всяком случае в моём стены тепло держат гораздо лучше, чем кирпичи в хрущёвке (у меня ранняя, ещё кирпичная). "Полностью зависящий" - это если бы. А так только сильнее теряет в комфорте, чем остальные, но не сказать, что прям совсем для жизни не пригоден. Можно и без разведения костров обойтись.