У ВСІХ типів батарей -термін служби залежить практично від двох факторів
а - діапазон розряд/заряд ( для літійферум ) - 30-100% , для літій-іон - 20-80% , при чому чим вужча поличка заряду/розряду - тим більше енергії через батарейку можна прокачати на протязі її життя ( тобто при наприклад 40-60% вона проживе ( в перерахунку на перекачану енергію в 1,3 рази довше ніж при 20-80%)
б - зарядні/розрядні струми...як правило це 0,3С ( якщо батарея наприклад 5Квт*год ємність , то 0,3С=5*0,3=1,5Квт потужність яку можна вливати/забирати....) При цьому свинцеві стартерні дають 10С , літійіонні як правило нормально переносять РОЗРЯД в 3-5С..., але знову ж чим менше-тим краще)
в - останнє -свинцеві 300 циклів, літій-іон - 1000циклів , літійферум 2000-4000 циклів, де цикл це обєм енергії який проходить через батарейку при 0% до 100% і назад від 100% до 0%
Висновок , до падіння ємності на 20+%
Свинцеві проживуть 2 роки і почнеться падіння ємності
літійіонні проживуть 5 років
Літійферум - 8 років....