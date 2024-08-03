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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 44454647 Додано: Суб 03 сер, 2024 12:37 vitaliiangel написав: не нравится мне что свинцовые можно разряжать только на 50% не нравится мне что свинцовые можно разряжать только на 50% У ВСІХ типів батарей -термін служби залежить практично від двох факторів

а - діапазон розряд/заряд ( для літійферум ) - 30-100% , для літій-іон - 20-80% , при чому чим вужча поличка заряду/розряду - тим більше енергії через батарейку можна прокачати на протязі її життя ( тобто при наприклад 40-60% вона проживе ( в перерахунку на перекачану енергію в 1,3 рази довше ніж при 20-80%)

б - зарядні/розрядні струми...як правило це 0,3С ( якщо батарея наприклад 5Квт*год ємність , то 0,3С=5*0,3=1,5Квт потужність яку можна вливати/забирати....) При цьому свинцеві стартерні дають 10С , літійіонні як правило нормально переносять РОЗРЯД в 3-5С..., але знову ж чим менше-тим краще)

в - останнє -свинцеві 300 циклів, літій-іон - 1000циклів , літійферум 2000-4000 циклів, де цикл це обєм енергії який проходить через батарейку при 0% до 100% і назад від 100% до 0%



Висновок , до падіння ємності на 20+%

Свинцеві проживуть 2 роки і почнеться падіння ємності

літійіонні проживуть 5 років

Літійферум - 8 років.... У ВСІХ типів батарей -термін служби залежить практично від двох факторіва - діапазон розряд/заряд ( для літійферум ) - 30-100% , для літій-іон - 20-80% , при чому чим вужча поличка заряду/розряду - тим більше енергії через батарейку можна прокачати на протязі її життя ( тобто при наприклад 40-60% вона проживе ( в перерахунку на перекачану енергію в 1,3 рази довше ніж при 20-80%)б - зарядні/розрядні струми...як правило це 0,3С ( якщо батарея наприклад 5Квт*год ємність , то 0,3С=5*0,3=1,5Квт потужність яку можна вливати/забирати....) При цьому свинцеві стартерні дають 10С , літійіонні як правило нормально переносять РОЗРЯД в 3-5С..., але знову ж чим менше-тим краще)в - останнє -свинцеві 300 циклів, літій-іон - 1000циклів , літійферум 2000-4000 циклів, де цикл це обєм енергії який проходить через батарейку при 0% до 100% і назад від 100% до 0%Висновок , до падіння ємності на 20+%Свинцеві проживуть 2 роки і почнеться падіння ємностілітійіонні проживуть 5 роківЛітійферум - 8 років.... budivelnik

Повідомлень: 27875 З нами з: 15.01.09 Подякував: 280 раз. Подякували: 2960 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 16:20 budivelnik написав: Свинцеві проживуть 2 роки і почнеться падіння ємності Свинцеві проживуть 2 роки і почнеться падіння ємності budivelnik написав: останнє -свинцеві 300 циклів, останнє -свинцеві 300 циклів,





Трубчатые пластины прочны и поэтому имеют срок службы от 10 до 15 лет при эксплуатации поплавка. Они также подходят для циклической работы и обеспечивают самый высокий срок службы. Активный материал находится в кольцевом пространстве между корешком и оксидодержателем. Это ограничивает стресс, вызванный изменениями объема, происходящими при циклировании клеток.



Окончание срока службы снова связано с коррозией шипов и потерей контакта между шипами и активным материалом. Однако в такой конструкции площадь контакта между позвоночником и активной массой уменьшается, и поэтому при сильном токоотводе повышенная плотность тока приводит к локальному нагреву, приводящему к разрыву трубок и образованию трещин в коррозионном слое.

Конические пластинчатые ячейки специально разработаны компанией Lucent Technologies (ранее AT&T Bell Laboratories) для очень длительного срока службы — более 30 лет. Согласно последним данным о коррозии за 23 года, срок службы таких батарей составляет 68-69 лет.



Благодаря отличным механическим и электрическим характеристикам конструкция «желейного рулона» подходит для массового производства. Желеобразная конструкция (спирально намотанные электроды) в цилиндрическом контейнере может поддерживать более высокое внутреннее давление без деформации и может быть рассчитана на более высокое давление выпуска

чем призматические ячейки. Это объясняется наличием внешнего металлического контейнера, используемого для предотвращения деформации пластиковых корпусов при более высоких температурах и внутреннем давлении в камере. Диапазон давлений вентиляции может составлять от 170 кПа до 275 кПа (25-40 фунтов на кв. дюйм » 1,7-2,75 бар) для спирально намотанного элемента с металлической оболочкой до 7 кПа-14 кПа (1-2 фунта на кв. дюйм » 0,07-0,14 бар) для большой призматической батареи.



Биполярные пластинчатые батареи

В конструкции биполярной пластины имеется центральный электроннопроводящий материал (либо металлический лист, либо лист проводящего полимера), на одной стороне которого находится положительно активный материал, а на другой — отрицательно активный. Здесь устраняется отдельное межэлементное соединение, тем самым уменьшая внутреннее сопротивление. Следует отметить, что крайние пластины в биполярных концевых элементах всегда монополярного типа, либо положительные, либо отрицательные.



Эти батареи имеют



Более высокая удельная энергия и более высокая плотность энергии (т.е. на 40% меньше объема или на 60% меньше размера обычной свинцово-кислотной батареи, на 30% меньше веса или на 70% меньше массы обычной свинцово-кислотной батареи.

Удвоенный срок службы





OPzV 2V 350AH – трубчатые пластинчатые аккумуляторы с гелевым электролитомТрубчатые пластины прочны и поэтому имеют срок службы от 10 до 15 лет при эксплуатации поплавка. Они также подходят для циклической работы и обеспечивают самый высокий срок службы. Активный материал находится в кольцевом пространстве между корешком и оксидодержателем. Это ограничивает стресс, вызванный изменениями объема, происходящими при циклировании клеток.Окончание срока службы снова связано с коррозией шипов и потерей контакта между шипами и активным материалом. Однако в такой конструкции площадь контакта между позвоночником и активной массой уменьшается, и поэтому при сильном токоотводе повышенная плотность тока приводит к локальному нагреву, приводящему к разрыву трубок и образованию трещин в коррозионном слое.Конические пластинчатые ячейки специально разработаны компанией Lucent Technologies (ранее AT&T Bell Laboratories) для очень длительного срока службы — более 30 лет. Согласно последним данным о коррозии за 23 года, срок службы таких батарей составляет 68-69 лет.Благодаря отличным механическим и электрическим характеристикам конструкция «желейного рулона» подходит для массового производства. Желеобразная конструкция (спирально намотанные электроды) в цилиндрическом контейнере может поддерживать более высокое внутреннее давление без деформации и может быть рассчитана на более высокое давление выпускачем призматические ячейки. Это объясняется наличием внешнего металлического контейнера, используемого для предотвращения деформации пластиковых корпусов при более высоких температурах и внутреннем давлении в камере. Диапазон давлений вентиляции может составлять от 170 кПа до 275 кПа (25-40 фунтов на кв. дюйм » 1,7-2,75 бар) для спирально намотанного элемента с металлической оболочкой до 7 кПа-14 кПа (1-2 фунта на кв. дюйм » 0,07-0,14 бар) для большой призматической батареи.Биполярные пластинчатые батареиВ конструкции биполярной пластины имеется центральный электроннопроводящий материал (либо металлический лист, либо лист проводящего полимера), на одной стороне которого находится положительно активный материал, а на другой — отрицательно активный. Здесь устраняется отдельное межэлементное соединение, тем самым уменьшая внутреннее сопротивление. Следует отметить, что крайние пластины в биполярных концевых элементах всегда монополярного типа, либо положительные, либо отрицательные.Эти батареи имеютБолее высокая удельная энергия и более высокая плотность энергии (т.е. на 40% меньше объема или на 60% меньше размера обычной свинцово-кислотной батареи, на 30% меньше веса или на 70% меньше массы обычной свинцово-кислотной батареи.Удвоенный срок службы Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 сер, 2024 16:29, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 24383 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2406 раз. Подякували: 3369 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 сер, 2024 16:23 vitaliiangel написав: о ты начал отличать пальчиковую батарейку от 18650. а ведь это не единственный формат. Есть ещё 21170 с емкостью 4Ач и другие. У UA емкость свинцовая от автобусных акб. Внимательнее читай форум. о ты начал отличать пальчиковую батарейку от 18650. а ведь это не единственный формат. Есть ещёс емкостью 4Ач и другие. У UA емкость свинцовая от автобусных акб. Внимательнее читай форум.

Такого формату у літію немає, є 21700 та 20700.

Високострумові, зазвичай мають ємкість +\-4Агод, низькострумові можуть мати 5Агод. Такого формату у літію немає, є 21700 та 20700.Високострумові, зазвичай мають ємкість +\-4Агод, низькострумові можуть мати 5Агод. _Mykola_ Повідомлень: 5053 З нами з: 09.02.09 Подякував: 666 раз. Подякували: 692 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 44454647 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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