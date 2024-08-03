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  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 12:37

  vitaliiangel написав:не нравится мне что свинцовые можно разряжать только на 50%
У ВСІХ типів батарей -термін служби залежить практично від двох факторів
а - діапазон розряд/заряд ( для літійферум ) - 30-100% , для літій-іон - 20-80% , при чому чим вужча поличка заряду/розряду - тим більше енергії через батарейку можна прокачати на протязі її життя ( тобто при наприклад 40-60% вона проживе ( в перерахунку на перекачану енергію в 1,3 рази довше ніж при 20-80%)
б - зарядні/розрядні струми...як правило це 0,3С ( якщо батарея наприклад 5Квт*год ємність , то 0,3С=5*0,3=1,5Квт потужність яку можна вливати/забирати....) При цьому свинцеві стартерні дають 10С , літійіонні як правило нормально переносять РОЗРЯД в 3-5С..., але знову ж чим менше-тим краще)
в - останнє -свинцеві 300 циклів, літій-іон - 1000циклів , літійферум 2000-4000 циклів, де цикл це обєм енергії який проходить через батарейку при 0% до 100% і назад від 100% до 0%

Висновок , до падіння ємності на 20+%
Свинцеві проживуть 2 роки і почнеться падіння ємності
літійіонні проживуть 5 років
Літійферум - 8 років....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:20

  budivelnik написав:Свинцеві проживуть 2 роки і почнеться падіння ємності
  budivelnik написав:останнє -свинцеві 300 циклів,

OPzV 2V 350AH – трубчатые пластинчатые аккумуляторы с гелевым электролитом
Зображення
Трубчатые пластины прочны и поэтому имеют срок службы от 10 до 15 лет при эксплуатации поплавка. Они также подходят для циклической работы и обеспечивают самый высокий срок службы. Активный материал находится в кольцевом пространстве между корешком и оксидодержателем. Это ограничивает стресс, вызванный изменениями объема, происходящими при циклировании клеток.

Окончание срока службы снова связано с коррозией шипов и потерей контакта между шипами и активным материалом. Однако в такой конструкции площадь контакта между позвоночником и активной массой уменьшается, и поэтому при сильном токоотводе повышенная плотность тока приводит к локальному нагреву, приводящему к разрыву трубок и образованию трещин в коррозионном слое.
Конические пластинчатые ячейки специально разработаны компанией Lucent Technologies (ранее AT&T Bell Laboratories) для очень длительного срока службы — более 30 лет. Согласно последним данным о коррозии за 23 года, срок службы таких батарей составляет 68-69 лет.

Благодаря отличным механическим и электрическим характеристикам конструкция «желейного рулона» подходит для массового производства. Желеобразная конструкция (спирально намотанные электроды) в цилиндрическом контейнере может поддерживать более высокое внутреннее давление без деформации и может быть рассчитана на более высокое давление выпуска
чем призматические ячейки. Это объясняется наличием внешнего металлического контейнера, используемого для предотвращения деформации пластиковых корпусов при более высоких температурах и внутреннем давлении в камере. Диапазон давлений вентиляции может составлять от 170 кПа до 275 кПа (25-40 фунтов на кв. дюйм » 1,7-2,75 бар) для спирально намотанного элемента с металлической оболочкой до 7 кПа-14 кПа (1-2 фунта на кв. дюйм » 0,07-0,14 бар) для большой призматической батареи.

Биполярные пластинчатые батареи
В конструкции биполярной пластины имеется центральный электроннопроводящий материал (либо металлический лист, либо лист проводящего полимера), на одной стороне которого находится положительно активный материал, а на другой — отрицательно активный. Здесь устраняется отдельное межэлементное соединение, тем самым уменьшая внутреннее сопротивление. Следует отметить, что крайние пластины в биполярных концевых элементах всегда монополярного типа, либо положительные, либо отрицательные.

Эти батареи имеют

Более высокая удельная энергия и более высокая плотность энергии (т.е. на 40% меньше объема или на 60% меньше размера обычной свинцово-кислотной батареи, на 30% меньше веса или на 70% меньше массы обычной свинцово-кислотной батареи.
Удвоенный срок службы


Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 сер, 2024 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:23

  vitaliiangel написав:о ты начал отличать пальчиковую батарейку от 18650. а ведь это не единственный формат. Есть ещё 21170 с емкостью 4Ач и другие. У UA емкость свинцовая от автобусных акб. Внимательнее читай форум.

Такого формату у літію немає, є 21700 та 20700.
Високострумові, зазвичай мають ємкість +\-4Агод, низькострумові можуть мати 5Агод.
_Mykola_
 
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