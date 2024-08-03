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vitaliiangel написав:не нравится мне что свинцовые можно разряжать только на 50%
У ВСІХ типів батарей -термін служби залежить практично від двох факторів а - діапазон розряд/заряд ( для літійферум ) - 30-100% , для літій-іон - 20-80% , при чому чим вужча поличка заряду/розряду - тим більше енергії через батарейку можна прокачати на протязі її життя ( тобто при наприклад 40-60% вона проживе ( в перерахунку на перекачану енергію в 1,3 рази довше ніж при 20-80%) б - зарядні/розрядні струми...як правило це 0,3С ( якщо батарея наприклад 5Квт*год ємність , то 0,3С=5*0,3=1,5Квт потужність яку можна вливати/забирати....) При цьому свинцеві стартерні дають 10С , літійіонні як правило нормально переносять РОЗРЯД в 3-5С..., але знову ж чим менше-тим краще) в - останнє -свинцеві 300 циклів, літій-іон - 1000циклів , літійферум 2000-4000 циклів, де цикл це обєм енергії який проходить через батарейку при 0% до 100% і назад від 100% до 0%
Висновок , до падіння ємності на 20+% Свинцеві проживуть 2 роки і почнеться падіння ємності літійіонні проживуть 5 років Літійферум - 8 років....
budivelnik написав:Свинцеві проживуть 2 роки і почнеться падіння ємності
budivelnik написав:останнє -свинцеві 300 циклів,
OPzV 2V 350AH – трубчатые пластинчатые аккумуляторы с гелевым электролитом Трубчатые пластины прочны и поэтому имеют срок службы от 10 до 15 лет при эксплуатации поплавка. Они также подходят для циклической работы и обеспечивают самый высокий срок службы. Активный материал находится в кольцевом пространстве между корешком и оксидодержателем. Это ограничивает стресс, вызванный изменениями объема, происходящими при циклировании клеток.
Окончание срока службы снова связано с коррозией шипов и потерей контакта между шипами и активным материалом. Однако в такой конструкции площадь контакта между позвоночником и активной массой уменьшается, и поэтому при сильном токоотводе повышенная плотность тока приводит к локальному нагреву, приводящему к разрыву трубок и образованию трещин в коррозионном слое. Конические пластинчатые ячейки специально разработаны компанией Lucent Technologies (ранее AT&T Bell Laboratories) для очень длительного срока службы — более 30 лет. Согласно последним данным о коррозии за 23 года, срок службы таких батарей составляет 68-69 лет.
Благодаря отличным механическим и электрическим характеристикам конструкция «желейного рулона» подходит для массового производства. Желеобразная конструкция (спирально намотанные электроды) в цилиндрическом контейнере может поддерживать более высокое внутреннее давление без деформации и может быть рассчитана на более высокое давление выпуска чем призматические ячейки. Это объясняется наличием внешнего металлического контейнера, используемого для предотвращения деформации пластиковых корпусов при более высоких температурах и внутреннем давлении в камере. Диапазон давлений вентиляции может составлять от 170 кПа до 275 кПа (25-40 фунтов на кв. дюйм » 1,7-2,75 бар) для спирально намотанного элемента с металлической оболочкой до 7 кПа-14 кПа (1-2 фунта на кв. дюйм » 0,07-0,14 бар) для большой призматической батареи.
Биполярные пластинчатые батареи В конструкции биполярной пластины имеется центральный электроннопроводящий материал (либо металлический лист, либо лист проводящего полимера), на одной стороне которого находится положительно активный материал, а на другой — отрицательно активный. Здесь устраняется отдельное межэлементное соединение, тем самым уменьшая внутреннее сопротивление. Следует отметить, что крайние пластины в биполярных концевых элементах всегда монополярного типа, либо положительные, либо отрицательные.
Эти батареи имеют
Более высокая удельная энергия и более высокая плотность энергии (т.е. на 40% меньше объема или на 60% меньше размера обычной свинцово-кислотной батареи, на 30% меньше веса или на 70% меньше массы обычной свинцово-кислотной батареи. Удвоенный срок службы
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 сер, 2024 16:29, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:о ты начал отличать пальчиковую батарейку от 18650. а ведь это не единственный формат. Есть ещё 21170 с емкостью 4Ач и другие. У UA емкость свинцовая от автобусных акб. Внимательнее читай форум.
Такого формату у літію немає, є 21700 та 20700. Високострумові, зазвичай мають ємкість +\-4Агод, низькострумові можуть мати 5Агод.
vitaliiangel Все класно... Так, якщо вони просто будуть стояти - то може простоять озвучений термін служби Але знайдіть но мені в приведеній Вами табличці параметр кількість циклів до втрати 20% ємності.... Не знайшли...як думаєте чому?
Свинцевий акумулятор винайшов у 1859-1860 роках Гастон Планте[en], співробітник лабораторії Олександра Беккереля. 1878 року Камілл Фор удосконалив його конструкцію, покривши пластини акумулятора свинцевим суриком. Характеристики
Акумулятори відзначаються такими показниками:
електрорушійна сила зарядженого акумулятора 2,1–2,3 В; електрорушійна сила розрядженого акумулятора 1,7–1,8 В; ККД до 80 %; термін служби (кількість циклів заряд-розряд) 300–800; саморозряд на добу 1–2 %
Це вікіпедія, проти якої не дуже то може поперти рекламна стаття про супер/пупер гелеві акамулятори... Гелевий від кислотного відрізняється тільки електролітом... Тобто це та сама кислота в яку вбухали якийсь загущувач аля желатин....
ПС маленький нюанс приведенного Вами акамулятора.. При ємності 350 .... - зарядні струми 40А..тобто 1/9 С (40/350) це в 3 рази гірше літій-іонних... Так заряджати можна потужнішими струмами..от тільки щобудете робити коли виявиться що термін впав до того який вказую я..а не виробник.. Хоча якщо вважаєте що відсутнє світло буде всього 2-3 години на добу - можете закупляти...