OPzV 2V 350AH – трубчатые пластинчатые аккумуляторы с гелевым электролитомТрубчатые пластины прочны и поэтому имеют срок службы от 10 до 15 лет при эксплуатации поплавка. Они также подходят для циклической работы и обеспечивают самый высокий срок службы. Активный материал находится в кольцевом пространстве между корешком и оксидодержателем. Это ограничивает стресс, вызванный изменениями объема, происходящими при циклировании клеток.Окончание срока службы снова связано с коррозией шипов и потерей контакта между шипами и активным материалом. Однако в такой конструкции площадь контакта между позвоночником и активной массой уменьшается, и поэтому при сильном токоотводе повышенная плотность тока приводит к локальному нагреву, приводящему к разрыву трубок и образованию трещин в коррозионном слое.Конические пластинчатые ячейки специально разработаны компанией Lucent Technologies (ранее AT&T Bell Laboratories) для очень длительного срока службы — более 30 лет. Согласно последним данным о коррозии за 23 года, срок службы таких батарей составляет 68-69 лет.Благодаря отличным механическим и электрическим характеристикам конструкция «желейного рулона» подходит для массового производства. Желеобразная конструкция (спирально намотанные электроды) в цилиндрическом контейнере может поддерживать более высокое внутреннее давление без деформации и может быть рассчитана на более высокое давление выпускачем призматические ячейки. Это объясняется наличием внешнего металлического контейнера, используемого для предотвращения деформации пластиковых корпусов при более высоких температурах и внутреннем давлении в камере. Диапазон давлений вентиляции может составлять от 170 кПа до 275 кПа (25-40 фунтов на кв. дюйм » 1,7-2,75 бар) для спирально намотанного элемента с металлической оболочкой до 7 кПа-14 кПа (1-2 фунта на кв. дюйм » 0,07-0,14 бар) для большой призматической батареи.Биполярные пластинчатые батареиВ конструкции биполярной пластины имеется центральный электроннопроводящий материал (либо металлический лист, либо лист проводящего полимера), на одной стороне которого находится положительно активный материал, а на другой — отрицательно активный. Здесь устраняется отдельное межэлементное соединение, тем самым уменьшая внутреннее сопротивление. Следует отметить, что крайние пластины в биполярных концевых элементах всегда монополярного типа, либо положительные, либо отрицательные.Эти батареи имеютБолее высокая удельная энергия и более высокая плотность энергии (т.е. на 40% меньше объема или на 60% меньше размера обычной свинцово-кислотной батареи, на 30% меньше веса или на 70% меньше массы обычной свинцово-кислотной батареи.Удвоенный срок службы