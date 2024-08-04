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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 45464748>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 12:37

  vitaliiangel написав:не нравится мне что свинцовые можно разряжать только на 50%
У ВСІХ типів батарей -термін служби залежить практично від двох факторів
а - діапазон розряд/заряд ( для літійферум ) - 30-100% , для літій-іон - 20-80% , при чому чим вужча поличка заряду/розряду - тим більше енергії через батарейку можна прокачати на протязі її життя ( тобто при наприклад 40-60% вона проживе ( в перерахунку на перекачану енергію в 1,3 рази довше ніж при 20-80%)
б - зарядні/розрядні струми...як правило це 0,3С ( якщо батарея наприклад 5Квт*год ємність , то 0,3С=5*0,3=1,5Квт потужність яку можна вливати/забирати....) При цьому свинцеві стартерні дають 10С , літійіонні як правило нормально переносять РОЗРЯД в 3-5С..., але знову ж чим менше-тим краще)
в - останнє -свинцеві 300 циклів, літій-іон - 1000циклів , літійферум 2000-4000 циклів, де цикл це обєм енергії який проходить через батарейку при 0% до 100% і назад від 100% до 0%

Висновок , до падіння ємності на 20+%
Свинцеві проживуть 2 роки і почнеться падіння ємності
літійіонні проживуть 5 років
Літійферум - 8 років....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:20

  budivelnik написав:Свинцеві проживуть 2 роки і почнеться падіння ємності
  budivelnik написав:останнє -свинцеві 300 циклів,

OPzV 2V 350AH – трубчатые пластинчатые аккумуляторы с гелевым электролитом
Зображення
Трубчатые пластины прочны и поэтому имеют срок службы от 10 до 15 лет при эксплуатации поплавка. Они также подходят для циклической работы и обеспечивают самый высокий срок службы. Активный материал находится в кольцевом пространстве между корешком и оксидодержателем. Это ограничивает стресс, вызванный изменениями объема, происходящими при циклировании клеток.

Окончание срока службы снова связано с коррозией шипов и потерей контакта между шипами и активным материалом. Однако в такой конструкции площадь контакта между позвоночником и активной массой уменьшается, и поэтому при сильном токоотводе повышенная плотность тока приводит к локальному нагреву, приводящему к разрыву трубок и образованию трещин в коррозионном слое.
Конические пластинчатые ячейки специально разработаны компанией Lucent Technologies (ранее AT&T Bell Laboratories) для очень длительного срока службы — более 30 лет. Согласно последним данным о коррозии за 23 года, срок службы таких батарей составляет 68-69 лет.

Благодаря отличным механическим и электрическим характеристикам конструкция «желейного рулона» подходит для массового производства. Желеобразная конструкция (спирально намотанные электроды) в цилиндрическом контейнере может поддерживать более высокое внутреннее давление без деформации и может быть рассчитана на более высокое давление выпуска
чем призматические ячейки. Это объясняется наличием внешнего металлического контейнера, используемого для предотвращения деформации пластиковых корпусов при более высоких температурах и внутреннем давлении в камере. Диапазон давлений вентиляции может составлять от 170 кПа до 275 кПа (25-40 фунтов на кв. дюйм » 1,7-2,75 бар) для спирально намотанного элемента с металлической оболочкой до 7 кПа-14 кПа (1-2 фунта на кв. дюйм » 0,07-0,14 бар) для большой призматической батареи.

Биполярные пластинчатые батареи
В конструкции биполярной пластины имеется центральный электроннопроводящий материал (либо металлический лист, либо лист проводящего полимера), на одной стороне которого находится положительно активный материал, а на другой — отрицательно активный. Здесь устраняется отдельное межэлементное соединение, тем самым уменьшая внутреннее сопротивление. Следует отметить, что крайние пластины в биполярных концевых элементах всегда монополярного типа, либо положительные, либо отрицательные.

Эти батареи имеют

Более высокая удельная энергия и более высокая плотность энергии (т.е. на 40% меньше объема или на 60% меньше размера обычной свинцово-кислотной батареи, на 30% меньше веса или на 70% меньше массы обычной свинцово-кислотной батареи.
Удвоенный срок службы


Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 сер, 2024 16:29, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:23

  vitaliiangel написав:о ты начал отличать пальчиковую батарейку от 18650. а ведь это не единственный формат. Есть ещё 21170 с емкостью 4Ач и другие. У UA емкость свинцовая от автобусных акб. Внимательнее читай форум.

Такого формату у літію немає, є 21700 та 20700.
Високострумові, зазвичай мають ємкість +\-4Агод, низькострумові можуть мати 5Агод.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:33

vitaliiangel
Все класно...
Так, якщо вони просто будуть стояти - то може простоять озвучений термін служби
Але знайдіть но мені в приведеній Вами табличці параметр кількість циклів до втрати 20% ємності....
Не знайшли...як думаєте чому?

Тому
На паркані було написано йух, бабака полізла - а там дрова....
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
Свинцевий акумулятор винайшов у 1859-1860 роках Гастон Планте[en], співробітник лабораторії Олександра Беккереля. 1878 року Камілл Фор удосконалив його конструкцію, покривши пластини акумулятора свинцевим суриком.
Характеристики

Акумулятори відзначаються такими показниками:

електрорушійна сила зарядженого акумулятора 2,1–2,3 В;
електрорушійна сила розрядженого акумулятора 1,7–1,8 В;
ККД до 80 %;
термін служби (кількість циклів заряд-розряд) 300–800;
саморозряд на добу 1–2 %
Це вікіпедія, проти якої не дуже то може поперти рекламна стаття про супер/пупер гелеві акамулятори...
Гелевий від кислотного відрізняється тільки електролітом...
Тобто це та сама кислота в яку вбухали якийсь загущувач аля желатин....

ПС
маленький нюанс приведенного Вами акамулятора..
При ємності 350 .... - зарядні струми 40А..тобто 1/9 С (40/350) це в 3 рази гірше літій-іонних...
Так заряджати можна потужнішими струмами..от тільки щобудете робити коли виявиться що термін впав до того який вказую я..а не виробник..
Хоча якщо вважаєте що відсутнє світло буде всього 2-3 години на добу - можете закупляти...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:43

с 4й минуты

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:46

vitaliiangel :mrgreen:

Я щось не зрозумів, за рахунок чого він "прилипає" до вікна/плитки?
Він же рухається... - то що його "тримає"?
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:49

  Успіх написав:vitaliiangel :mrgreen:

Я щось не зрозумів, за рахунок чого він "прилипає" до вікна/плитки?
Він же рухається... - то що його "тримає"?

наверное что то под тряпками создаёт вакуум, одновременно 2 шестерни не крутятся, одна крутится, другая держит. может местные эксперты в курсе. будивэльнык например.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 22:22

  vitaliiangel написав:будивэльнык например.
Вентилятор всередині, типу того що в пилесосі , чітко видно що на одному крузі висить , другий обертається, потім навпаки... Банальне створення мініваккуму....Коли показував заміну тряпки видно отвори + отвори по бокам
Так для довідки
1атмосфера=1кг/см2 тиску
Різниця навіть 0,1 атмосфери=приблизно 7-10 кг притискої сили ( якщо припустити що круги 10 см в діаметрі)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 10:09

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

vitaliiangel написав:
Якість миття так собі
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 11:13

  Faceless написав:Якість миття так собі
бо "понты для приезжих"
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