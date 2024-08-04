rjkz написав:Я вот читаю дискуссию и что-то мне кажется, что то, чего я не понимал раньше в США, сейчас для Украины в самый раз.
В НЙ в многоквартирных домах стоят бойлеры в каждом доме.
И на горячую воду и на отопление.
Отопление паровое, то есть, никакой циркуляции.
В котлах вода закипает под давлением, открывается клапан и пар идет в систему отопления.
Есть однотрубные системы, в них пар заходит в юнит отопления (батарея), от давления и температуры закрывается специальный клапан и этот пардержится в батарее. Бойлер работает циклично. Потом он отключается и пар оставшийся в батарее конденсируется в воду, которая самотеком стекает обратно в бойлер.
Есть закольцованная система - пар циркулирует по кругу, но особо сути не меняется, кроме того, что бойлер может работать без остановки.
Минимальное потребление электричества нужно для фукционала бойлера и насоса на циркуляцию горячей воды.
Бойлера есть електрические (что для Украины сейчас не вариант), газовые (газ в США очень дешевый, гидроразрыв пласта) и на нефтепродуктах (что-то среднее между соляркой и мазутом), есть комбинированные.
В случае с газовыми, надо входное давление газа и совсем немного электрики (при даже 2 часах подачи в день, источник бесперебойного питания справится).
В случае с нефтепродуктом (ойл тут называют), то просто периодически закачивать в резервуар.
В Украине подобного плана бойлера делают, не знаю для каких целей, мой знакомый поставлял из Украины в США. Я тогда не совсем понимал кому они такие надо.
Так что ориентир есть, если кто-то на форуме может донести это до боксера...есть тут его один фанат.
Удовольствие недешевое.
Тут такой бойлер под ключ - примерно 500-800 куе.
Но мой знакомец их продавал (это было правда в начале 2010 по 200 куе (это уже цена в США), то есть, от украинского производителя (но без коррупционной составляющей) это может сейчас быть в районе 200 куе. плюс монтаж.
Возможно будут проблемы в домах с горизонтальной разводкой - конденсат будет создавать водяные "пробки".
В старых домах, с байпасами и вертикальной разводкой проблем быть не должно.
Абсолютно дилетентська думка від людини яка нічого не розуміє в теплотехніці та теплоенергетиці.
"В США все краще - сосиска в хот-дозі товща".