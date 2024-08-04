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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 45464748 Додано: Нед 04 сер, 2024 11:51 Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще rjkz написав: Я вот читаю дискуссию и что-то мне кажется, что то, чего я не понимал раньше в США, сейчас для Украины в самый раз.

В НЙ в многоквартирных домах стоят бойлеры в каждом доме.

И на горячую воду и на отопление.

Отопление паровое, то есть, никакой циркуляции.

В котлах вода закипает под давлением, открывается клапан и пар идет в систему отопления.

Есть однотрубные системы, в них пар заходит в юнит отопления (батарея), от давления и температуры закрывается специальный клапан и этот пардержится в батарее. Бойлер работает циклично. Потом он отключается и пар оставшийся в батарее конденсируется в воду, которая самотеком стекает обратно в бойлер.

Есть закольцованная система - пар циркулирует по кругу, но особо сути не меняется, кроме того, что бойлер может работать без остановки.

Минимальное потребление электричества нужно для фукционала бойлера и насоса на циркуляцию горячей воды.

Бойлера есть електрические (что для Украины сейчас не вариант), газовые (газ в США очень дешевый, гидроразрыв пласта) и на нефтепродуктах (что-то среднее между соляркой и мазутом), есть комбинированные.

В случае с газовыми, надо входное давление газа и совсем немного электрики (при даже 2 часах подачи в день, источник бесперебойного питания справится).

В случае с нефтепродуктом (ойл тут называют), то просто периодически закачивать в резервуар.

В Украине подобного плана бойлера делают, не знаю для каких целей, мой знакомый поставлял из Украины в США. Я тогда не совсем понимал кому они такие надо.

Так что ориентир есть, если кто-то на форуме может донести это до боксера...есть тут его один фанат.

Удовольствие недешевое.

Тут такой бойлер под ключ - примерно 500-800 куе.

Но мой знакомец их продавал (это было правда в начале 2010 по 200 куе (это уже цена в США), то есть, от украинского производителя (но без коррупционной составляющей) это может сейчас быть в районе 200 куе. плюс монтаж.

Возможно будут проблемы в домах с горизонтальной разводкой - конденсат будет создавать водяные "пробки".

В старых домах, с байпасами и вертикальной разводкой проблем быть не должно. Я вот читаю дискуссию и что-то мне кажется, что то, чего я не понимал раньше в США, сейчас для Украины в самый раз.В НЙ в многоквартирных домах стоят бойлеры в каждом доме.И на горячую воду и на отопление.Отопление паровое, то есть, никакой циркуляции.В котлах вода закипает под давлением, открывается клапан и пар идет в систему отопления.Есть однотрубные системы, в них пар заходит в юнит отопления (батарея), от давления и температуры закрывается специальный клапан и этот пардержится в батарее. Бойлер работает циклично. Потом он отключается и пар оставшийся в батарее конденсируется в воду, которая самотеком стекает обратно в бойлер.Есть закольцованная система - пар циркулирует по кругу, но особо сути не меняется, кроме того, что бойлер может работать без остановки.Минимальное потребление электричества нужно для фукционала бойлера и насоса на циркуляцию горячей воды.Бойлера есть електрические (что для Украины сейчас не вариант), газовые (газ в США очень дешевый, гидроразрыв пласта) и на нефтепродуктах (что-то среднее между соляркой и мазутом), есть комбинированные.В случае с газовыми, надо входное давление газа и совсем немного электрики (при даже 2 часах подачи в день, источник бесперебойного питания справится).В случае с нефтепродуктом (ойл тут называют), то просто периодически закачивать в резервуар.В Украине подобного плана бойлера делают, не знаю для каких целей, мой знакомый поставлял из Украины в США. Я тогда не совсем понимал кому они такие надо.Так что ориентир есть, если кто-то на форуме может донести это до боксера...есть тут его один фанат.Удовольствие недешевое.Тут такой бойлер под ключ - примерно 500-800 куе.Но мой знакомец их продавал (это было правда в начале 2010 по 200 куе (это уже цена в США), то есть, от украинского производителя (но без коррупционной составляющей) это может сейчас быть в районе 200 куе. плюс монтаж.Возможно будут проблемы в домах с горизонтальной разводкой - конденсат будет создавать водяные "пробки".В старых домах, с байпасами и вертикальной разводкой проблем быть не должно.

Абсолютно дилетентська думка від людини яка нічого не розуміє в теплотехніці та теплоенергетиці.

"В США все краще - сосиска в хот-дозі товща". Абсолютно дилетентська думка від людини яка нічого не розуміє в теплотехніці та теплоенергетиці."В США все краще - сосиска в хот-дозі товща". Denik Повідомлень: 3231 З нами з: 23.02.09 Подякував: 662 раз. Подякували: 1141 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2024 15:59 budivelnik написав: vitaliiangel написав: не нравится мне что свинцовые можно разряжать только на 50% не нравится мне что свинцовые можно разряжать только на 50% У ВСІХ типів батарей -термін служби залежить практично від двох факторів

а - діапазон розряд/заряд ( для літійферум ) - 30-100% , для літій-іон - 20-80% , при чому чим вужча поличка заряду/розряду - тим більше енергії через батарейку можна прокачати на протязі її життя ( тобто при наприклад 40-60% вона проживе ( в перерахунку на перекачану енергію в 1,3 рази довше ніж при 20-80%)

б - зарядні/розрядні струми...як правило це 0,3С ( якщо батарея наприклад 5Квт*год ємність , то 0,3С=5*0,3=1,5Квт потужність яку можна вливати/забирати....) При цьому свинцеві стартерні дають 10С , літійіонні як правило нормально переносять РОЗРЯД в 3-5С..., але знову ж чим менше-тим краще)

в - останнє -свинцеві 300 циклів, літій-іон - 1000циклів , літійферум 2000-4000 циклів, де цикл це обєм енергії який проходить через батарейку при 0% до 100% і назад від 100% до 0%



Висновок , до падіння ємності на 20+%

Свинцеві проживуть 2 роки і почнеться падіння ємності

літійіонні проживуть 5 років

Літійферум - 8 років.... У ВСІХ типів батарей -термін служби залежить практично від двох факторіва - діапазон розряд/заряд ( для літійферум ) - 30-100% , для літій-іон - 20-80% , при чому чим вужча поличка заряду/розряду - тим більше енергії через батарейку можна прокачати на протязі її життя ( тобто при наприклад 40-60% вона проживе ( в перерахунку на перекачану енергію в 1,3 рази довше ніж при 20-80%)б - зарядні/розрядні струми...як правило це 0,3С ( якщо батарея наприклад 5Квт*год ємність , то 0,3С=5*0,3=1,5Квт потужність яку можна вливати/забирати....) При цьому свинцеві стартерні дають 10С , літійіонні як правило нормально переносять РОЗРЯД в 3-5С..., але знову ж чим менше-тим краще)в - останнє -свинцеві 300 циклів, літій-іон - 1000циклів , літійферум 2000-4000 циклів, де цикл це обєм енергії який проходить через батарейку при 0% до 100% і назад від 100% до 0%Висновок , до падіння ємності на 20+%Свинцеві проживуть 2 роки і почнеться падіння ємностілітійіонні проживуть 5 роківЛітійферум - 8 років....

Бывает литийферум хуже свинца.

В Украину сейчас весь шлак из Китая перевозят. Бывает литийферум хуже свинца.В Украину сейчас весь шлак из Китая перевозят. UA Повідомлень: 8538 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1858 раз. Подякували: 2255 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2024 17:26 UA написав: Бывает литийферум хуже свинца. Бывает литийферум хуже свинца. І що?

В наш час- буває все...

От тільки для того щоб не розглядати весь шлак...треба відразу відкинути те що ГАРАНТОВАНО гірше...а не порівнювати

ГАРАНТОВАНО гірше рішення з фантазією яка БУВАЄ. І що?В наш час- буває все...От тільки для того щоб не розглядати весь шлак...треба відразу відкинути те що ГАРАНТОВАНО гірше...а не порівнюватиГАРАНТОВАНО гірше рішення з фантазією яка БУВАЄ. budivelnik

Повідомлень: 27881 З нами з: 15.01.09 Подякував: 280 раз. Подякували: 2964 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2024 20:48 Denik написав: rjkz написав: Я вот читаю дискуссию и что-то мне кажется, что то, чего я не понимал раньше в США, сейчас для Украины в самый раз.

В НЙ в многоквартирных домах стоят бойлеры в каждом доме.

И на горячую воду и на отопление.

Отопление паровое, то есть, никакой циркуляции.

В котлах вода закипает под давлением, открывается клапан и пар идет в систему отопления.

Есть однотрубные системы, в них пар заходит в юнит отопления (батарея), от давления и температуры закрывается специальный клапан и этот пардержится в батарее. Бойлер работает циклично. Потом он отключается и пар оставшийся в батарее конденсируется в воду, которая самотеком стекает обратно в бойлер.

Есть закольцованная система - пар циркулирует по кругу, но особо сути не меняется, кроме того, что бойлер может работать без остановки.

Минимальное потребление электричества нужно для фукционала бойлера и насоса на циркуляцию горячей воды.

Бойлера есть електрические (что для Украины сейчас не вариант), газовые (газ в США очень дешевый, гидроразрыв пласта) и на нефтепродуктах (что-то среднее между соляркой и мазутом), есть комбинированные.

В случае с газовыми, надо входное давление газа и совсем немного электрики (при даже 2 часах подачи в день, источник бесперебойного питания справится).

В случае с нефтепродуктом (ойл тут называют), то просто периодически закачивать в резервуар.

В Украине подобного плана бойлера делают, не знаю для каких целей, мой знакомый поставлял из Украины в США. Я тогда не совсем понимал кому они такие надо.

Так что ориентир есть, если кто-то на форуме может донести это до боксера...есть тут его один фанат.

Удовольствие недешевое.

Тут такой бойлер под ключ - примерно 500-800 куе.

Но мой знакомец их продавал (это было правда в начале 2010 по 200 куе (это уже цена в США), то есть, от украинского производителя (но без коррупционной составляющей) это может сейчас быть в районе 200 куе. плюс монтаж.

Возможно будут проблемы в домах с горизонтальной разводкой - конденсат будет создавать водяные "пробки".

В старых домах, с байпасами и вертикальной разводкой проблем быть не должно. Я вот читаю дискуссию и что-то мне кажется, что то, чего я не понимал раньше в США, сейчас для Украины в самый раз.В НЙ в многоквартирных домах стоят бойлеры в каждом доме.И на горячую воду и на отопление.Отопление паровое, то есть, никакой циркуляции.В котлах вода закипает под давлением, открывается клапан и пар идет в систему отопления.Есть однотрубные системы, в них пар заходит в юнит отопления (батарея), от давления и температуры закрывается специальный клапан и этот пардержится в батарее. Бойлер работает циклично. Потом он отключается и пар оставшийся в батарее конденсируется в воду, которая самотеком стекает обратно в бойлер.Есть закольцованная система - пар циркулирует по кругу, но особо сути не меняется, кроме того, что бойлер может работать без остановки.Минимальное потребление электричества нужно для фукционала бойлера и насоса на циркуляцию горячей воды.Бойлера есть електрические (что для Украины сейчас не вариант), газовые (газ в США очень дешевый, гидроразрыв пласта) и на нефтепродуктах (что-то среднее между соляркой и мазутом), есть комбинированные.В случае с газовыми, надо входное давление газа и совсем немного электрики (при даже 2 часах подачи в день, источник бесперебойного питания справится).В случае с нефтепродуктом (ойл тут называют), то просто периодически закачивать в резервуар.В Украине подобного плана бойлера делают, не знаю для каких целей, мой знакомый поставлял из Украины в США. Я тогда не совсем понимал кому они такие надо.Так что ориентир есть, если кто-то на форуме может донести это до боксера...есть тут его один фанат.Удовольствие недешевое.Тут такой бойлер под ключ - примерно 500-800 куе.Но мой знакомец их продавал (это было правда в начале 2010 по 200 куе (это уже цена в США), то есть, от украинского производителя (но без коррупционной составляющей) это может сейчас быть в районе 200 куе. плюс монтаж.Возможно будут проблемы в домах с горизонтальной разводкой - конденсат будет создавать водяные "пробки".В старых домах, с байпасами и вертикальной разводкой проблем быть не должно.

Абсолютно дилетентська думка від людини яка нічого не розуміє в теплотехніці та теплоенергетиці.

"В США все краще - сосиска в хот-дозі товща". Абсолютно дилетентська думка від людини яка нічого не розуміє в теплотехніці та теплоенергетиці."В США все краще - сосиска в хот-дозі товща".

вы по образованию(высшему) теплотехник и оканчивали энергомеханический или какой там ближе по специализации факультет? вы по образованию(высшему) теплотехник и оканчивали энергомеханический или какой там ближе по специализации факультет? барабашов Повідомлень: 4268 З нами з: 16.06.15 Подякував: 279 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 45464748 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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