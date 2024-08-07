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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 04 сер, 2024 11:51
rjkz написав:
Я вот читаю дискуссию и что-то мне кажется, что то, чего я не понимал раньше в США, сейчас для Украины в самый раз.
В НЙ в многоквартирных домах стоят бойлеры в каждом доме.
И на горячую воду и на отопление.
Отопление паровое, то есть, никакой циркуляции.
В котлах вода закипает под давлением, открывается клапан и пар идет в систему отопления.
Есть однотрубные системы, в них пар заходит в юнит отопления (батарея), от давления и температуры закрывается специальный клапан и этот пардержится в батарее. Бойлер работает циклично. Потом он отключается и пар оставшийся в батарее конденсируется в воду, которая самотеком стекает обратно в бойлер.
Есть закольцованная система - пар циркулирует по кругу, но особо сути не меняется, кроме того, что бойлер может работать без остановки.
Минимальное потребление электричества нужно для фукционала бойлера и насоса на циркуляцию горячей воды.
Бойлера есть електрические (что для Украины сейчас не вариант), газовые (газ в США очень дешевый, гидроразрыв пласта) и на нефтепродуктах (что-то среднее между соляркой и мазутом), есть комбинированные.
В случае с газовыми, надо входное давление газа и совсем немного электрики (при даже 2 часах подачи в день, источник бесперебойного питания справится).
В случае с нефтепродуктом (ойл тут называют), то просто периодически закачивать в резервуар.
В Украине подобного плана бойлера делают, не знаю для каких целей, мой знакомый поставлял из Украины в США. Я тогда не совсем понимал кому они такие надо.
Так что ориентир есть, если кто-то на форуме может донести это до боксера...есть тут его один фанат.
Удовольствие недешевое.
Тут такой бойлер под ключ - примерно 500-800 куе.
Но мой знакомец их продавал (это было правда в начале 2010 по 200 куе (это уже цена в США), то есть, от украинского производителя (но без коррупционной составляющей) это может сейчас быть в районе 200 куе. плюс монтаж.
Возможно будут проблемы в домах с горизонтальной разводкой - конденсат будет создавать водяные "пробки".
В старых домах, с байпасами и вертикальной разводкой проблем быть не должно.
Абсолютно дилетентська думка від людини яка нічого не розуміє в теплотехніці та теплоенергетиці.
"В США все краще - сосиска в хот-дозі товща".
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Denik
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Додано: Нед 04 сер, 2024 15:29
про підготовку до зими:
«Давайте не приємний пост.
Деякі слаборозвинені співгромадяни вже починають нести уйню про о генератори накупили ітд і світло вімкнули заговор заговор. Давайте трохи мозку в пусті зассяні черепа додамо.
На малюнку річна генерація типової сонячної електростанції . Якщо ви звернете увагу на серпень - то через певний нахил землі - в серпні в нас можна вважати ще висока - менше липня але не набагато. А от споживання через те що дощі і температури нижче 25 впало істотно. І це не лише кондиціонери. В Україні є переробна промисловість де є холодильники. Є медицина. Є виробництва з кондиціонуванням ітд ітп. кожна заправка має кандеї і холодильники. Тому Зараз враховуючи падіння температур а значить і споживання а також додавання блоків АЕС ми маємо суттєво кращу картину.
Якщо не буде істотних ударів по генерації транспорту ітд то така картина в нас буде десь до початку жовтня а далі знову залежність від температури. Якщо буде холодно то вже з жовтня нас чекають відключення. і максимальна срака буде грудень січень лютий. Знову ж залежність від багатьох факторів які врахувати 100% жоден аналітик не зможе. 1. аварії на генерації і логістиці. 2. бойові дію одичалих і влучання по нашим генеруючим і логістичним потужностям 3. темпи ремонту . 4. европейські надходження . 5. інсоляція і температура.
Тому я б на вашому місті десь в кінці серпня чи вересні міцно закупився на всякий випадок ціна буде низька бо навозять зараз багато всі а попиту ще не буде.»
(с) Вова Шатун
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Додано: Нед 04 сер, 2024 15:59
budivelnik написав: vitaliiangel написав:
не нравится мне что свинцовые можно разряжать только на 50%
У ВСІХ типів батарей -термін служби залежить практично від двох факторів
а - діапазон розряд/заряд ( для літійферум ) - 30-100% , для літій-іон - 20-80% , при чому чим вужча поличка заряду/розряду - тим більше енергії через батарейку можна прокачати на протязі її життя ( тобто при наприклад 40-60% вона проживе ( в перерахунку на перекачану енергію в 1,3 рази довше ніж при 20-80%)
б - зарядні/розрядні струми...як правило це 0,3С ( якщо батарея наприклад 5Квт*год ємність , то 0,3С=5*0,3=1,5Квт потужність яку можна вливати/забирати....) При цьому свинцеві стартерні дають 10С , літійіонні як правило нормально переносять РОЗРЯД в 3-5С..., але знову ж чим менше-тим краще)
в - останнє -свинцеві 300 циклів, літій-іон - 1000циклів , літійферум 2000-4000 циклів, де цикл це обєм енергії який проходить через батарейку при 0% до 100% і назад від 100% до 0%
Висновок , до падіння ємності на 20+%
Свинцеві проживуть 2 роки і почнеться падіння ємності
літійіонні проживуть 5 років
Літійферум - 8 років....
Бывает литийферум хуже свинца.
В Украину сейчас весь шлак из Китая перевозят.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 17:26
UA написав:
Бывает литийферум хуже свинца.
І що?
В наш час- буває все...
От тільки для того щоб не розглядати весь шлак...треба відразу відкинути те що ГАРАНТОВАНО гірше...а не порівнювати
ГАРАНТОВАНО гірше рішення з фантазією яка БУВАЄ.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 20:48
Denik написав: rjkz написав:
Я вот читаю дискуссию и что-то мне кажется, что то, чего я не понимал раньше в США, сейчас для Украины в самый раз.
В НЙ в многоквартирных домах стоят бойлеры в каждом доме.
И на горячую воду и на отопление.
Отопление паровое, то есть, никакой циркуляции.
В котлах вода закипает под давлением, открывается клапан и пар идет в систему отопления.
Есть однотрубные системы, в них пар заходит в юнит отопления (батарея), от давления и температуры закрывается специальный клапан и этот пардержится в батарее. Бойлер работает циклично. Потом он отключается и пар оставшийся в батарее конденсируется в воду, которая самотеком стекает обратно в бойлер.
Есть закольцованная система - пар циркулирует по кругу, но особо сути не меняется, кроме того, что бойлер может работать без остановки.
Минимальное потребление электричества нужно для фукционала бойлера и насоса на циркуляцию горячей воды.
Бойлера есть електрические (что для Украины сейчас не вариант), газовые (газ в США очень дешевый, гидроразрыв пласта) и на нефтепродуктах (что-то среднее между соляркой и мазутом), есть комбинированные.
В случае с газовыми, надо входное давление газа и совсем немного электрики (при даже 2 часах подачи в день, источник бесперебойного питания справится).
В случае с нефтепродуктом (ойл тут называют), то просто периодически закачивать в резервуар.
В Украине подобного плана бойлера делают, не знаю для каких целей, мой знакомый поставлял из Украины в США. Я тогда не совсем понимал кому они такие надо.
Так что ориентир есть, если кто-то на форуме может донести это до боксера...есть тут его один фанат.
Удовольствие недешевое.
Тут такой бойлер под ключ - примерно 500-800 куе.
Но мой знакомец их продавал (это было правда в начале 2010 по 200 куе (это уже цена в США), то есть, от украинского производителя (но без коррупционной составляющей) это может сейчас быть в районе 200 куе. плюс монтаж.
Возможно будут проблемы в домах с горизонтальной разводкой - конденсат будет создавать водяные "пробки".
В старых домах, с байпасами и вертикальной разводкой проблем быть не должно.
Абсолютно дилетентська думка від людини яка нічого не розуміє в теплотехніці та теплоенергетиці.
"В США все краще - сосиска в хот-дозі товща".
вы по образованию(высшему) теплотехник и оканчивали энергомеханический или какой там ближе по специализации факультет?
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