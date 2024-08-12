Додано: Нед 04 сер, 2024 15:29

про підготовку до зими:«Давайте не приємний пост.Деякі слаборозвинені співгромадяни вже починають нести уйню про о генератори накупили ітд і світло вімкнули заговор заговор. Давайте трохи мозку в пусті зассяні черепа додамо.На малюнку річна генерація типової сонячної електростанції . Якщо ви звернете увагу на серпень - то через певний нахил землі - в серпні в нас можна вважати ще висока - менше липня але не набагато. А от споживання через те що дощі і температури нижче 25 впало істотно. І це не лише кондиціонери. В Україні є переробна промисловість де є холодильники. Є медицина. Є виробництва з кондиціонуванням ітд ітп. кожна заправка має кандеї і холодильники. Тому Зараз враховуючи падіння температур а значить і споживання а також додавання блоків АЕС ми маємо суттєво кращу картину.Якщо не буде істотних ударів по генерації транспорту ітд то така картина в нас буде десь до початку жовтня а далі знову залежність від температури. Якщо буде холодно то вже з жовтня нас чекають відключення. і максимальна срака буде грудень січень лютий. Знову ж залежність від багатьох факторів які врахувати 100% жоден аналітик не зможе. 1. аварії на генерації і логістиці. 2. бойові дію одичалих і влучання по нашим генеруючим і логістичним потужностям 3. темпи ремонту . 4. европейські надходження . 5. інсоляція і температура.Тому я б на вашому місті десь в кінці серпня чи вересні міцно закупився на всякий випадок ціна буде низька бо навозять зараз багато всі а попиту ще не буде.»(с) Вова Шатун