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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 12 сер, 2024 09:06
vitaliiangel написав:Hotab
путём сложных умозаключений хотаб понял где юмор
Віталіку підказали , де треба дати задню і написати «я пошуткував»
Про «генерал СВО» теж було «потужний інсайдер», а коли той облажався , то став «художній свист» і «не треба його всерйоз сприймати ».
Добре що є ті, хто допомагає розібратись хомʼячку з 300 тг каналами
flyman написав: vitaliiangel написав:Hotab
путём сложных умозаключений хотаб понял где юмор
може він склав систему вічного генератора із двох відер і краніка, правда переливати прийдеться руками із пустого в порожнє, але то таке, це задармо, а зимою додатковий сугрів
Після пластикових пляшок на підвіконні, щоб з них митись, а також нереалізованих мрій про робота, оце якраз не виглядає від тебе як «йумар».
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Додано: Пон 12 сер, 2024 09:17
Hotab написав: smdtranz написав:vitaliiangel
такими темпами еще и воду на 3 часа в день будут давать
Тут сподівання лише на те, що Віталік у ВНЗ прослухав не лише курс психології , але і фізики, і насправді це був гумор з його боку.
Бо по серйозному пропонувати красти енергію напору воду, на яку хтось (може навіть ОСББ) витратив е/е для прокачування - це те ж саме, що пропонувати заживити світло в квартирі від освітлення МОП в будинку. По типу «не знаю звідки там світло в коридорі, але тепер і у мене є.»
Hotab ставишь себе такой генератор пред бачком унитаза, подключаешь лампочку и при наборе воды сможешь увидеть свой конец.
Хоть какая то радость при длительном блекауте.
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Додано: Пон 12 сер, 2024 09:22
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«видеть четко свой конец под завивание ветра » - разобрались в мотивации для UA установить ветряк.
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Додано: Пон 12 сер, 2024 09:24
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Додано: Пон 12 сер, 2024 10:04
UA написав:
Hotab ставишь себе такой генератор пред бачком унитаза, подключаешь лампочку и при наборе воды сможешь увидеть свой конец.
Хоть какая то радость при длительном блекауте.
Hotab написав:
Віталіку підказали , де треба дати задню і написати «я пошуткував»
главное верить что кто то глупее тебя. Последняя надежда, да? потужный инсайд на шару на фин.форуме, специально для хотаба... бггг
каким надо быть имбицилом, шоб в такое верить. Запомни горе луковое, всё что я здесь пишу это художественный свист. Я к тебе не нанимался писать что то другое.
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