RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 09:24


Якщо вже така тема пішла, то:

https://rozetka.com.ua/329012689/p329012689/
Schmit
 
Повідомлень: 4535
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:13

быстрая зарядка 15 минут на 500км пробега

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24534
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:20

  vitaliiangel написав:

За 15 минут - это если где-то найти зарядку 800 вольт и соответствующей мощности. А здесь больше про жизнь в условиях, когда в зарядках вольт будет 0. Или предлагается раз зарядиться и свалить на этой тележке в более благополучные места?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4717
З нами з: 23.03.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 46474849
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12528)
13.08.2024 21:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.