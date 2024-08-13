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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 12 сер, 2024 09:24
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Додано: Вів 13 сер, 2024 21:13
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vitaliiangel
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Додано: Вів 13 сер, 2024 21:20
vitaliiangel написав:
За 15 минут - это если где-то найти зарядку 800 вольт и соответствующей мощности. А здесь больше про жизнь в условиях, когда в зарядках вольт будет 0. Или предлагается раз зарядиться и свалить на этой тележке в более благополучные места?
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moveton
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