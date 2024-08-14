RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 09:24


Якщо вже така тема пішла, то:

https://rozetka.com.ua/329012689/p329012689/
Schmit
 
Повідомлень: 4536
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:13

быстрая зарядка 15 минут на 500км пробега

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24540
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 21:20

  vitaliiangel написав:

За 15 минут - это если где-то найти зарядку 800 вольт и соответствующей мощности. А здесь больше про жизнь в условиях, когда в зарядках вольт будет 0. Или предлагается раз зарядиться и свалить на этой тележке в более благополучные места?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4719
З нами з: 23.03.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 12:42

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
Якість миття так собі


купив собі такий, якістю миття задоволений. непогана штука, якщо багато вікон
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6071
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2668 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 12:43

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

trololo написав:
  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
Якість миття так собі


купив собі такий, якістю миття задоволений. непогана штука, якщо багато вікон
А яку модель брали?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35112
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1450 раз.
Подякували: 8008 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 12:45

Faceless
chovery cl 1
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6071
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2668 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 12:47

trololo

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/robo ... WqAbR.html

із мінусів - шумний і в куточках недомиває. із плюсів - вбудована батарея яка тримає на місці 20 хвилин якщо світло пропало
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6071
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2668 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 13:10

Schmit

А в чем прикол с генератором э/энергии на водопровод?: в квартире - еще и за слитую воду + ее утилизацию платить (и то НЕ уверен, что при обещанных в холодное время блекаутах и вода - будет в кранах*), а в частном секторе - вода подается из скважины тем же электронасосом!

* вспоминая, как в 14-ом народ интерсовался, как слить оставшуюся в бойлере воду, так как унитаз сливали водой с луж!
Миша-клиент
 
Повідомлень: 611
З нами з: 02.11.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 46474849
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2412)
14.08.2024 13:05
Ринок ОВДП (6666)
14.08.2024 12:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.