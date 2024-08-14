Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
За 15 минут - это если где-то найти зарядку 800 вольт и соответствующей мощности. А здесь больше про жизнь в условиях, когда в зарядках вольт будет 0. Или предлагается раз зарядиться и свалить на этой тележке в более благополучные места?
А в чем прикол с генератором э/энергии на водопровод?: в квартире - еще и за слитую воду + ее утилизацию платить (и то НЕ уверен, что при обещанных в холодное время блекаутах и вода - будет в кранах*), а в частном секторе - вода подается из скважины тем же электронасосом!
* вспоминая, как в 14-ом народ интерсовался, как слить оставшуюся в бойлере воду, так как унитаз сливали водой с луж!
А в чем прикол с генератором э/энергии на водопровод?: в квартире - еще и за слитую воду + ее утилизацию платить (и то НЕ уверен, что при обещанных в холодное время блекаутах и вода - будет в кранах*), а в частном секторе - вода подается из скважины тем же электронасосом!
* вспоминая, как в 14-ом народ интерсовался, как слить оставшуюся в бойлере воду, так как унитаз сливали водой с луж!
Не знаю, то не мій пост. Можу припустити, що у того генератора чисто декоративне призначення - заживити якусь красиву світлодіодну підсвітку під час увімкнення води... Але тоді краще вже щось типу такого: