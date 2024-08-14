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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:09

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  moveton написав:За 15 минут - это если где-то найти зарядку 800 вольт и соответствующей мощности
Хлопці, в мене 10 електричок різних моделей...
Всі оповідання про заряд 70% ( від 10% до 80%) не залежно від розміру батареї і потужності зарядки треба множити на 2..
Все дуже просто
Тільки моделі розроблені під таксі( спеціально) ті виходять на максимум своєї зарядки ( як правило це 1,5 ємності...тобто
батарейка 40квт*год - макс швидкість заряду 60
батарейка 100 квт*год- макс швидкість заряду 150 )
Всі інші розганяються до 20-25% від 7....
Тому реальний час ЗАРЯДКИ - мінімум 40 хвилин ( а з урахуванням з танцем з бубном по пошуку і оплаті....може бути й вся година...
Тому
Електричка не має конкурентів в міському циклі..якщо Ви проїзжаєте до 250 км в добу...
І станом на зараз нафіг не потрібна для пересування на відстані в 1000-1500 км..( мій ХавалН6 газ/бензин) буде дешеший і швидший...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2024 14:11

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Schmit

"А в чем прикол с генератором э/энергии на водопровод?"

Та просто - використовуєш воду - заряджаєш акб.
Як в старій байці про хвіртку, що туго відчинялася.
alibob
 
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  #<1 ... 47484950
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