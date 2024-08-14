Хлопці, в мене 10 електричок різних моделей...
Всі оповідання про заряд 70% ( від 10% до 80%) не залежно від розміру батареї і потужності зарядки треба множити на 2..
Все дуже просто
Тільки моделі розроблені під таксі( спеціально) ті виходять на максимум своєї зарядки ( як правило це 1,5 ємності...тобто
батарейка 40квт*год - макс швидкість заряду 60
батарейка 100 квт*год- макс швидкість заряду 150 )
Всі інші розганяються до 20-25% від 7....
Тому реальний час ЗАРЯДКИ - мінімум 40 хвилин ( а з урахуванням з танцем з бубном по пошуку і оплаті....може бути й вся година...
Тому
Електричка не має конкурентів в міському циклі..якщо Ви проїзжаєте до 250 км в добу...
І станом на зараз нафіг не потрібна для пересування на відстані в 1000-1500 км..( мій ХавалН6 газ/бензин) буде дешеший і швидший...