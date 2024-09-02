Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
UA написав:Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один. Через 10 минут после отключения было 7 сетей
из моего окна виден крупный жк (метров 100-150 по прямой) отключают значит э.э. и еле еле светится может окон 10-15 визуально 5% от общего количества. То ли в темноте сидят, то ли включают резервное освещение с другой стороны, которую мне не видно. Несколько низковольтовых лампочек стоит 200-300 грн какая проблема их запитать автомобильным акб или гелевым? у меня помимо лампочек есть павербанки с мощным светом, обычным фонариком вообще не помню когда пользовался. Видимо людям не надо "и так хорошо". По интернету, когда отключается э.э. провайдер включает халявный вай фай чтобы каждый не запитывал свой роутер. В моей квартире сигнал слабый, но почту проверить и новости почитать можно. Точка так и называется имя_провайдера_free wifi. Малоэтажный жк...
В моей концепции антиблекаут имеет право не работать стиралка, посудомойка, большой пылесос, и бойлер. Блендер и кофемолка уже должны работать. СВЧ в принципе можно включать, но при наличии газа особо без необходимости.
UA написав:Блендер и кофемолка уже должны работать.
ну такое тратить деньги чтобы запитать блендер... проще сделать блендер из шуруповерта (шутка конечно). Я себе таки купил аналог экофлоу с выходом 220/12/5в но вентиляторы я им не запитываю, слишком жирно. А телек 40" с музыкой норм. Он же и зал 33м2 освещает (помимо нескольких лампочек). Я привык, что постоянно музыка играет. Крч 3-4 часа отсутствия э.э. вообще не ощущаю. А ну кроме перехода с большого экрана на планшетный. Через 5 часов садится зарядная станция и планшет. Из гаджетов остаётся только смартфон.
Бетон написав:Саме тому у країнах з темрявою кількість суїцидів та депресій висока
херня извинияюсь https://ur0.jp/VEQRA там есть ранжирование если откинуть 1й десяток африканских стран (полагаю под самоубийствами там скрываются нераскрытые преступления) то на 12м месте та-да-м-с Республика Корея
а на 15м Литва. Сомали 29, США 31
Попытка привязать самоубийства к социально экономическому фактору давным давно провалена. Та же Сирия 178 место. Не самая благополучная страна. в лс могу написать какой основной фактор.
Бетон написав:Саме тому у країнах з темрявою кількість суїцидів та депресій висока
херня извинияюсь https://ur0.jp/VEQRA там есть ранжирование если откинуть 1й десяток африканских стран (полагаю под самоубийствами там скрываются нераскрытые преступления) то на 12м месте та-да-м-с Республика Корея
а на 15м Литва. Сомали 29, США 31
Попытка привязать самоубийства к социально экономическому фактору давным давно провалена. Та же Сирия 178 место. Не самая благополучная страна.
У вас какая-то проблема восприятия информации буквально, как у пожилого человека или ребёнка.
В северные странах борятся с депрессией, вызванной отсутствуем света. Но это не значит, что это обязательно единственный и главный фактор.
депрессия в северных странах, особенно в зимний период, является довольно распространённой проблемой, и это связано с уменьшением количества дневного света. Сезонное аффективное расстройство (САР) — это тип депрессии, который обычно возникает осенью и зимой, когда световой день становится короче. Симптомы включают усталость, подавленное настроение, снижение энергии и потерю интереса к обычной деятельности.
Основной причиной этого расстройства считается недостаток солнечного света, который влияет на уровень мелатонина и серотонина — гормонов, регулирующих настроение и сон. В таких условиях нередко рекомендуют светотерапию, прогулки на свежем воздухе и физическую активность, чтобы смягчить симптомы САР.
Однако стоит помнить, что депрессия и САР — это серьёзные состояния, которые требуют профессиональной помощи. Если симптомы становятся слишком выраженными, лучше обратиться к специалисту.