RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 51525354>
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 22:01

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один.
Через 10 минут после отключения было 7 сетей
из моего окна виден крупный жк (метров 100-150 по прямой) отключают значит э.э. и еле еле светится может окон 10-15 визуально 5% от общего количества. То ли в темноте сидят, то ли включают резервное освещение с другой стороны, которую мне не видно. Несколько низковольтовых лампочек стоит 200-300 грн какая проблема их запитать автомобильным акб или гелевым? у меня помимо лампочек есть павербанки с мощным светом, обычным фонариком вообще не помню когда пользовался. Видимо людям не надо "и так хорошо". По интернету, когда отключается э.э. провайдер включает халявный вай фай чтобы каждый не запитывал свой роутер. В моей квартире сигнал слабый, но почту проверить и новости почитать можно. Точка так и называется имя_провайдера_free wifi. Малоэтажный жк...

В моей концепции антиблекаут имеет право не работать стиралка, посудомойка, большой пылесос, и бойлер.
Блендер и кофемолка уже должны работать.
СВЧ в принципе можно включать, но при наличии газа особо без необходимости.
UA
 
Повідомлень: 8684
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1861 раз.
Подякували: 2262 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 22:55

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Faceless написав:А нафіга треба врубати освітлення щоб було?
в темноте нельзя сидеть за ноутом или в телефоне, для зрения вредно.
Достатньо в нічний режим переводити. Шкідливі яскравість а не темрява як така

зачем они тогда включают освещение при наличии э.э.? по вашей логике можно без него обойтись.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24721
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 23:07

  UA написав:Блендер и кофемолка уже должны работать.
ну такое тратить деньги чтобы запитать блендер... проще сделать блендер из шуруповерта (шутка конечно). Я себе таки купил аналог экофлоу с выходом 220/12/5в но вентиляторы я им не запитываю, слишком жирно. А телек 40" с музыкой норм. Он же и зал 33м2 освещает (помимо нескольких лампочек). Я привык, что постоянно музыка играет. Крч 3-4 часа отсутствия э.э. вообще не ощущаю. А ну кроме перехода с большого экрана на планшетный. Через 5 часов садится зарядная станция и планшет. Из гаджетов остаётся только смартфон.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24721
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 23:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Відсутність світла збільшує тривогу і страх в рази. Відсутність світла впливає на психоемоційний стан.
Пропоную проїхатись у ліфті зі світлом і посидіти без для порівняння
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3261
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 08:31

  Frant написав:
  Бетон написав:Відсутність світла збільшує тривогу і страх в рази. Відсутність світла впливає на психоемоційний стан.
Пропоную проїхатись у ліфті зі світлом і посидіти без для порівняння

Боягуз

Якщо у вас від немитого яблука- діарея, то це не значить, що вона буде у всіх.
Це статистика. Саме тому у країнах з темрявою кількість суїцидів та депресій висока
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3261
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 08:52

  Бетон написав:Саме тому у країнах з темрявою кількість суїцидів та депресій висока

херня извинияюсь https://ur0.jp/VEQRA
там есть ранжирование
если откинуть 1й десяток африканских стран (полагаю под самоубийствами там скрываются нераскрытые преступления) то на 12м месте та-да-м-с Республика Корея

а на 15м Литва. Сомали 29, США 31

Попытка привязать самоубийства к социально экономическому фактору давным давно провалена. Та же Сирия 178 место. Не самая благополучная страна. в лс могу написать какой основной фактор.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24721
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 09:02

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Саме тому у країнах з темрявою кількість суїцидів та депресій висока

херня извинияюсь https://ur0.jp/VEQRA
там есть ранжирование
если откинуть 1й десяток африканских стран (полагаю под самоубийствами там скрываются нераскрытые преступления) то на 12м месте та-да-м-с Республика Корея

а на 15м Литва. Сомали 29, США 31

Попытка привязать самоубийства к социально экономическому фактору давным давно провалена. Та же Сирия 178 место. Не самая благополучная страна.

У вас какая-то проблема восприятия информации буквально, как у пожилого человека или ребёнка.

В северные странах борятся с депрессией, вызванной отсутствуем света.
Но это не значит, что это обязательно единственный и главный фактор.

депрессия в северных странах, особенно в зимний период, является довольно распространённой проблемой, и это связано с уменьшением количества дневного света. Сезонное аффективное расстройство (САР) — это тип депрессии, который обычно возникает осенью и зимой, когда световой день становится короче. Симптомы включают усталость, подавленное настроение, снижение энергии и потерю интереса к обычной деятельности.

Основной причиной этого расстройства считается недостаток солнечного света, который влияет на уровень мелатонина и серотонина — гормонов, регулирующих настроение и сон. В таких условиях нередко рекомендуют светотерапию, прогулки на свежем воздухе и физическую активность, чтобы смягчить симптомы САР.

Однако стоит помнить, что депрессия и САР — это серьёзные состояния, которые требуют профессиональной помощи. Если симптомы становятся слишком выраженными, лучше обратиться к специалисту.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3261
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 09:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хотите экспериментов, посидите в сумраке в лифте. Что тут доказывать, гоните, что-ли?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3261
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 09:38

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:в темноте нельзя сидеть за ноутом или в телефоне, для зрения вредно.
Достатньо в нічний режим переводити. Шкідливі яскравість а не темрява як така

зачем они тогда включают освещение при наличии э.э.? по вашей логике можно без него обойтись.
У всіх свої звички і потреби. Є ж справи які потребують освітлення. Просто нема сенсу робити отой аналіз по вікнах
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35206
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 8018 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 09:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Відсутність світла збільшує тривогу і страх в рази. Відсутність світла впливає на психоемоційний стан.
Пропоную проїхатись у ліфті зі світлом і посидіти без для порівняння
Найбільшу тривогу в ліфті без світла створює сечовий міхур
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35206
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 8018 раз.
 
Профіль
4
8
3
  #<1 ... 51525354>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.