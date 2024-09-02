RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 09:51

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
  UA написав:Блендер и кофемолка уже должны работать.
ну такое тратить деньги чтобы запитать блендер... проще сделать блендер из шуруповерта (шутка конечно). Я себе таки купил аналог экофлоу с выходом 220/12/5в но вентиляторы я им не запитываю, слишком жирно. А телек 40" с музыкой норм. Он же и зал 33м2 освещает (помимо нескольких лампочек). Я привык, что постоянно музыка играет. Крч 3-4 часа отсутствия э.э. вообще не ощущаю. А ну кроме перехода с большого экрана на планшетный. Через 5 часов садится зарядная станция и планшет. Из гаджетов остаётся только смартфон.
Блендер за свій час роботи в пару хвилин зжере набагато менше ніж 40" ТВ за один фільм. Тут принципової різниці немає, питання тільки в потужності приладу, який потрібно заживити. Та ж мікрохвильовка на пару хвилин наприклад вже доступна, якщо станція видає 1-1.5 кВт
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35206
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 8018 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 09:55

  Faceless написав:Просто нема сенсу робити отой аналіз по вікнах
та какой анализ, просто низковольтные лампы и павербанки с мощным светом доступны и относительно дешевые, почему ими массово не пользуются хз.
  Faceless написав:У всіх свої звички і потреби.
нет извините здесь не "у каждого свои потребности", а у 95% " отсутствует потребность в адекватном освещении" при блэкауте, но при этом когда э.э. есть тем же светом почему то охотно пользуются. Мое мнение люди не знают про низковольтные лампы и павербанки с мощным рассеянным светом. А когда идут в туалет, берут фонарик или смартфон. При этом на их потолке висят люстры стоимостью 3-5-10к грн.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 вер, 2024 10:16, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24721
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 10:01

Нет света днём в квартире.
Многие работают, не сильно нужен в это время свет в квартире.
Если кому то срочно нужен интернет, то есть кафе и можно поддержать СПД, взять у них чашечку кофе и работать там.
Нет света вечером.
Гуляем на улице и занимаемся в спорт. залах. Намного полезней, чем сидеть в квартире и обсуждать войну. Опять же можно посидеть в кафе за чашечкой кофе.
А то здесь паника - всё пропало... всегда есть выход, лишь бы захотеть.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 02 вер, 2024 10:04, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8200
З нами з: 13.09.09
Подякував: 110 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 13:38

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Wirująświatła написав:Через 5 часов садится зарядная станция и планшет

Судя по тому, что отключение на 6 часов - это штатный режим энергетиков, слегка маловато будет. Но самое интересное: за сколько времени эта зарядная станция потом с нуля до полного сама заряжается? Потому что опсосы любят оправдываться тем, что акки-то они поставили, но те не успевают заряжаться.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4758
З нами з: 23.03.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 13:41

  Бетон написав:В декількох жк не здав на паливо, не їде ліфт. Гуляй пішки.
Дочка судді деснянського суду так лазить на 19 поверх, де закінчує ремонт у 3 кімн квартирі. Вона не звикла платити

лох заплатіт, нє мамонт ... хіхі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36201
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2787 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 14:02

  UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте .
При наличии ЭЭ 18 сеть.
Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один.
Через 10 минут после отключения было 7 сетей
Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все)
Это разгром.
Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии.
Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд.
Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.

Глянув, відсвічує через півтори години відключення е.е. лише мій вайфай, і ще якась точка під назвою провайдера, з смертних мешканців дубль пусто. Може всі на роботі/школі, один я як не люди.
https://fi202x.blogspot.com/2024/07/blog-post.html
За $10 (+ АКБ $25) можна живити цілий нотбук додатково до штатної батареї цілих 2 години.

Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650, десь за $2 і 4 шт. б.у. 18650 25..30 грн. кожна , по 1.3Агод.
Роутер споживає біля 0.4 ... 0.5А, тобто вистачає автономного живлення на 10 год.
"Прямі руки" рішають.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 02 вер, 2024 14:17, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36201
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2787 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 14:08

  _Mykola_ написав:
  UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте .
При наличии ЭЭ 18 сеть.
Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один.
Через 10 минут после отключения было 7 сетей
Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все)
Это разгром.
Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии.
Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд.
Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.

Свинець з графіком 6-8 годин немає, 2 є, гарантовано вмре через тих же 50 зарядок, якщо ще доживе. Поцікавився у провайдера, минулого року він замінив всі свої дбж з розрахунку мінімум 12 годинної резервації, та повної зарядки за 2-3 години. Всі жорсткі відключення інтернет є. :lol:

50 "глибоких" розрядок на обладнанні провайдера, це мінімум, рік в моїх умовах (3-4 год., дуже іноді 5 год. блекаута)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36201
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2787 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 14:21

  Faceless написав:
Bolt написав:
  Faceless написав:Велика дурниця юзати чийсь незапаролений вайфай. Ви ще в інтернет банкінг через нього сходіть

ХЗ. Закордоном в нет майже завжди через незапаролений вайфай в Маках, ТЦ тощо захожу. Треба якось баланс на картках перевіряти. Юзати Водафонівський тирнет в роумінгу жаба дусить.
То ось він який, найкращий друг інтернет крадіїв...

То звісно ваше право, але у ваших інтересах було б дослухатися до порад, поки не сталася біда - в жодному разі нічого подібного вам не бажаю, а навпаки, застерігаю

П.С. Купити місцеву сімку хіба проблема?

хіба ІБ не по https ?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36201
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2787 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 14:24

  Faceless написав:А нафіга треба врубати освітлення щоб було? Дихати світліше чи що стане. За компом працювати, з телефоном чи планшетом сидіти, електронну книжку читати чи тв дивитися цілком звично без зайвого освітлення навіть без блекаутів.

глипати в екран в темноті ... потім клею на сітківку не напасешся
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36201
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2787 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 51525354
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.