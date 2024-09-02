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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 14 сер, 2024 14:09
moveton написав:
За 15 минут - это если где-то найти зарядку 800 вольт и соответствующей мощности
Хлопці, в мене 10 електричок різних моделей...
Всі оповідання про заряд 70% ( від 10% до 80%) не залежно від розміру батареї і потужності зарядки треба множити на 2..
Все дуже просто
Тільки моделі розроблені під таксі( спеціально) ті виходять на максимум своєї зарядки ( як правило це 1,5 ємності...тобто
батарейка 40квт*год - макс швидкість заряду 60
батарейка 100 квт*год- макс швидкість заряду 150 )
Всі інші розганяються до 20-25% від 7....
Тому реальний час ЗАРЯДКИ - мінімум 40 хвилин ( а з урахуванням з танцем з бубном по пошуку і оплаті....може бути й вся година...
Тому
Електричка не має конкурентів в міському циклі..якщо Ви проїзжаєте до 250 км в добу...
І станом на зараз нафіг не потрібна для пересування на відстані в 1000-1500 км..( мій ХавалН6 газ/бензин) буде дешеший і швидший...
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Додано: Сер 14 сер, 2024 14:11
Schmit
"А в чем прикол с генератором э/энергии на водопровод?"
Та просто - використовуєш воду - заряджаєш акб.
Як в старій байці про хвіртку, що туго відчинялася.
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Додано: Сер 14 сер, 2024 21:36
Schmit
Не знаю, то не мій пост.
Можу припустити, що у того генератора чисто декоративне призначення - заживити якусь красиву світлодіодну підсвітку під час увімкнення води...
Просто пост від людини, яка замість відвідування фізики у навчальному закладі, їздила до Польщі з горілкою. Бізнес, замість знань. Тому нема розуміння, що для тиску води була кимось витрачена е/е (або насоси в будинку, і оплачує банкет ОСБ, або власний же насос і власна е/е , якщо приватний будинок).
Одна з функцій форуму - вчити елементарним речам неуків, які прогуляли свого часу навчання.
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Додано: Нед 01 вер, 2024 23:07
UA написав:
Блендер и кофемолка уже должны работать.
ну такое тратить деньги чтобы запитать блендер... проще сделать блендер из шуруповерта (шутка конечно). Я себе таки купил аналог экофлоу с выходом 220/12/5в но вентиляторы я им не запитываю, слишком жирно. А телек 40" с музыкой норм. Он же и зал 33м2 освещает (помимо нескольких лампочек). Я привык, что постоянно музыка играет. Крч 3-4 часа отсутствия э.э. вообще не ощущаю. А ну кроме перехода с большого экрана на планшетный. Через 5 часов садится зарядная станция и планшет. Из гаджетов остаётся только смартфон.
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Додано: Пон 02 вер, 2024 09:51
Wirująświatła написав: UA написав:
Блендер и кофемолка уже должны работать.
ну такое тратить деньги чтобы запитать блендер... проще сделать блендер из шуруповерта (шутка конечно). Я себе таки купил аналог экофлоу с выходом 220/12/5в но вентиляторы я им не запитываю, слишком жирно. А телек 40" с музыкой норм. Он же и зал 33м2 освещает (помимо нескольких лампочек). Я привык, что постоянно музыка играет. Крч 3-4 часа отсутствия э.э. вообще не ощущаю. А ну кроме перехода с большого экрана на планшетный. Через 5 часов садится зарядная станция и планшет. Из гаджетов остаётся только смартфон.
Блендер за свій час роботи в пару хвилин зжере набагато менше ніж 40" ТВ за один фільм. Тут принципової різниці немає, питання тільки в потужності приладу, який потрібно заживити. Та ж мікрохвильовка на пару хвилин наприклад вже доступна, якщо станція видає 1-1.5 кВт
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Додано: Пон 02 вер, 2024 13:38
Wirująświatła написав:
Через 5 часов садится зарядная станция и планшет
Судя по тому, что отключение на 6 часов - это штатный режим энергетиков, слегка маловато будет. Но самое интересное: за сколько времени эта зарядная станция потом с нуля до полного сама заряжается? Потому что опсосы любят оправдываться тем, что акки-то они поставили, но те не успевают заряжаться.
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