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UA написав:Блендер и кофемолка уже должны работать.
ну такое тратить деньги чтобы запитать блендер... проще сделать блендер из шуруповерта (шутка конечно). Я себе таки купил аналог экофлоу с выходом 220/12/5в но вентиляторы я им не запитываю, слишком жирно. А телек 40" с музыкой норм. Он же и зал 33м2 освещает (помимо нескольких лампочек). Я привык, что постоянно музыка играет. Крч 3-4 часа отсутствия э.э. вообще не ощущаю. А ну кроме перехода с большого экрана на планшетный. Через 5 часов садится зарядная станция и планшет. Из гаджетов остаётся только смартфон.
Блендер за свій час роботи в пару хвилин зжере набагато менше ніж 40" ТВ за один фільм. Тут принципової різниці немає, питання тільки в потужності приладу, який потрібно заживити. Та ж мікрохвильовка на пару хвилин наприклад вже доступна, якщо станція видає 1-1.5 кВт
Faceless написав:Просто нема сенсу робити отой аналіз по вікнах
та какой анализ, просто низковольтные лампы и павербанки с мощным светом доступны и относительно дешевые, почему ими массово не пользуются хз.
Faceless написав:У всіх свої звички і потреби.
нет извините здесь не "у каждого свои потребности", а у 95% " отсутствует потребность в адекватном освещении" при блэкауте, но при этом когда э.э. есть тем же светом почему то охотно пользуются. Мое мнение люди не знают про низковольтные лампы и павербанки с мощным рассеянным светом. А когда идут в туалет, берут фонарик или смартфон. При этом на их потолке висят люстры стоимостью 3-5-10к грн.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 вер, 2024 10:16, всього редагувалось 3 разів.
Нет света днём в квартире. Многие работают, не сильно нужен в это время свет в квартире. Если кому то срочно нужен интернет, то есть кафе и можно поддержать СПД, взять у них чашечку кофе и работать там. Нет света вечером. Гуляем на улице и занимаемся в спорт. залах. Намного полезней, чем сидеть в квартире и обсуждать войну. Опять же можно посидеть в кафе за чашечкой кофе. А то здесь паника - всё пропало... всегда есть выход, лишь бы захотеть.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 02 вер, 2024 10:04, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:Через 5 часов садится зарядная станция и планшет
Судя по тому, что отключение на 6 часов - это штатный режим энергетиков, слегка маловато будет. Но самое интересное: за сколько времени эта зарядная станция потом с нуля до полного сама заряжается? Потому что опсосы любят оправдываться тем, что акки-то они поставили, но те не успевают заряжаться.
UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте . При наличии ЭЭ 18 сеть. Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один. Через 10 минут после отключения было 7 сетей Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все) Это разгром. Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии. Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд. Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.
Глянув, відсвічує через півтори години відключення е.е. лише мій вайфай, і ще якась точка під назвою провайдера, з смертних мешканців дубль пусто. Може всі на роботі/школі, один я як не люди. https://fi202x.blogspot.com/2024/07/blog-post.html За $10 (+ АКБ $25) можна живити цілий нотбук додатково до штатної батареї цілих 2 години.
Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650, десь за $2 і 4 шт. б.у. 18650 25..30 грн. кожна , по 1.3Агод. Роутер споживає біля 0.4 ... 0.5А, тобто вистачає автономного живлення на 10 год. "Прямі руки" рішають.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 02 вер, 2024 14:17, всього редагувалось 2 разів.
UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте . При наличии ЭЭ 18 сеть. Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один. Через 10 минут после отключения было 7 сетей Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все) Это разгром. Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии. Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд. Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.
Свинець з графіком 6-8 годин немає, 2 є, гарантовано вмре через тих же 50 зарядок, якщо ще доживе. Поцікавився у провайдера, минулого року він замінив всі свої дбж з розрахунку мінімум 12 годинної резервації, та повної зарядки за 2-3 години. Всі жорсткі відключення інтернет є.
50 "глибоких" розрядок на обладнанні провайдера, це мінімум, рік в моїх умовах (3-4 год., дуже іноді 5 год. блекаута)
Faceless написав:А нафіга треба врубати освітлення щоб було? Дихати світліше чи що стане. За компом працювати, з телефоном чи планшетом сидіти, електронну книжку читати чи тв дивитися цілком звично без зайвого освітлення навіть без блекаутів.
глипати в екран в темноті ... потім клею на сітківку не напасешся