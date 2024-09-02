RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 52535455>
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 09:51

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
  UA написав:Блендер и кофемолка уже должны работать.
ну такое тратить деньги чтобы запитать блендер... проще сделать блендер из шуруповерта (шутка конечно). Я себе таки купил аналог экофлоу с выходом 220/12/5в но вентиляторы я им не запитываю, слишком жирно. А телек 40" с музыкой норм. Он же и зал 33м2 освещает (помимо нескольких лампочек). Я привык, что постоянно музыка играет. Крч 3-4 часа отсутствия э.э. вообще не ощущаю. А ну кроме перехода с большого экрана на планшетный. Через 5 часов садится зарядная станция и планшет. Из гаджетов остаётся только смартфон.
Блендер за свій час роботи в пару хвилин зжере набагато менше ніж 40" ТВ за один фільм. Тут принципової різниці немає, питання тільки в потужності приладу, який потрібно заживити. Та ж мікрохвильовка на пару хвилин наприклад вже доступна, якщо станція видає 1-1.5 кВт
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35209
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 8018 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 09:55

  Faceless написав:Просто нема сенсу робити отой аналіз по вікнах
та какой анализ, просто низковольтные лампы и павербанки с мощным светом доступны и относительно дешевые, почему ими массово не пользуются хз.
  Faceless написав:У всіх свої звички і потреби.
нет извините здесь не "у каждого свои потребности", а у 95% " отсутствует потребность в адекватном освещении" при блэкауте, но при этом когда э.э. есть тем же светом почему то охотно пользуются. Мое мнение люди не знают про низковольтные лампы и павербанки с мощным рассеянным светом. А когда идут в туалет, берут фонарик или смартфон. При этом на их потолке висят люстры стоимостью 3-5-10к грн.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 вер, 2024 10:16, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24721
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 10:01

Нет света днём в квартире.
Многие работают, не сильно нужен в это время свет в квартире.
Если кому то срочно нужен интернет, то есть кафе и можно поддержать СПД, взять у них чашечку кофе и работать там.
Нет света вечером.
Гуляем на улице и занимаемся в спорт. залах. Намного полезней, чем сидеть в квартире и обсуждать войну. Опять же можно посидеть в кафе за чашечкой кофе.
А то здесь паника - всё пропало... всегда есть выход, лишь бы захотеть.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 02 вер, 2024 10:04, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8201
З нами з: 13.09.09
Подякував: 110 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 13:38

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Wirująświatła написав:Через 5 часов садится зарядная станция и планшет

Судя по тому, что отключение на 6 часов - это штатный режим энергетиков, слегка маловато будет. Но самое интересное: за сколько времени эта зарядная станция потом с нуля до полного сама заряжается? Потому что опсосы любят оправдываться тем, что акки-то они поставили, но те не успевают заряжаться.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4761
З нами з: 23.03.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 13:41

  Бетон написав:В декількох жк не здав на паливо, не їде ліфт. Гуляй пішки.
Дочка судді деснянського суду так лазить на 19 поверх, де закінчує ремонт у 3 кімн квартирі. Вона не звикла платити

лох заплатіт, нє мамонт ... хіхі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36205
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2787 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 14:02

  UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте .
При наличии ЭЭ 18 сеть.
Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один.
Через 10 минут после отключения было 7 сетей
Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все)
Это разгром.
Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии.
Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд.
Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.

Глянув, відсвічує через півтори години відключення е.е. лише мій вайфай, і ще якась точка під назвою провайдера, з смертних мешканців дубль пусто. Може всі на роботі/школі, один я як не люди.
https://fi202x.blogspot.com/2024/07/blog-post.html
За $10 (+ АКБ $25) можна живити цілий нотбук додатково до штатної батареї цілих 2 години.

Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650, десь за $2 і 4 шт. б.у. 18650 25..30 грн. кожна , по 1.3Агод.
Роутер споживає біля 0.4 ... 0.5А, тобто вистачає автономного живлення на 10 год.
"Прямі руки" рішають.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 02 вер, 2024 14:17, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36205
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2787 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 14:08

  _Mykola_ написав:
  UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте .
При наличии ЭЭ 18 сеть.
Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один.
Через 10 минут после отключения было 7 сетей
Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все)
Это разгром.
Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии.
Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд.
Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.

Свинець з графіком 6-8 годин немає, 2 є, гарантовано вмре через тих же 50 зарядок, якщо ще доживе. Поцікавився у провайдера, минулого року він замінив всі свої дбж з розрахунку мінімум 12 годинної резервації, та повної зарядки за 2-3 години. Всі жорсткі відключення інтернет є. :lol:

50 "глибоких" розрядок на обладнанні провайдера, це мінімум, рік в моїх умовах (3-4 год., дуже іноді 5 год. блекаута)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36205
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2787 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 14:21

  Faceless написав:
Bolt написав:
  Faceless написав:Велика дурниця юзати чийсь незапаролений вайфай. Ви ще в інтернет банкінг через нього сходіть

ХЗ. Закордоном в нет майже завжди через незапаролений вайфай в Маках, ТЦ тощо захожу. Треба якось баланс на картках перевіряти. Юзати Водафонівський тирнет в роумінгу жаба дусить.
То ось він який, найкращий друг інтернет крадіїв...

То звісно ваше право, але у ваших інтересах було б дослухатися до порад, поки не сталася біда - в жодному разі нічого подібного вам не бажаю, а навпаки, застерігаю

П.С. Купити місцеву сімку хіба проблема?

хіба ІБ не по https ?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36205
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2787 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 14:24

  Faceless написав:А нафіга треба врубати освітлення щоб було? Дихати світліше чи що стане. За компом працювати, з телефоном чи планшетом сидіти, електронну книжку читати чи тв дивитися цілком звично без зайвого освітлення навіть без блекаутів.

глипати в екран в темноті ... потім клею на сітківку не напасешся
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36205
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2787 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 18:18

  flyman написав:50 "глибоких" розрядок на обладнанні провайдера, це мінімум, рік в моїх умовах (3-4 год., дуже іноді 5 год. блекаута)

Мій провайдер гарантує 12+ годин і зарядку цього всього за 2-3 години. Інтернет з початку обстрілів пропав один раз, коли майже три доби не було електрики, але тоді він також сумлінно відпрацював 15 годин і це не оптоволокно. :lol: (здогадуємось, який тип батарей допускає такий режим, і скільки часу такі батареї при розряді під 50% будуть жити).
Тому дві батареї для живлення роутера по 111 Вт (6*5А типу 21700), при споживанні роутера в 5 Вт роблять інтернет майже енергонезалежним.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 02 вер, 2024 18:24, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5100
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 52535455>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5668)
02.09.2024 18:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.