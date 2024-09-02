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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 18:22

  flyman написав:хіба ІБ не по https ?

Хм, ти точно айтішник?
Якщо є проксі який може скімити трафік, то https трохи тойво, ламається, не так просто, але при повному контролі трафіка від клієнта, це питання прямих рук і бажання. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 18:34

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:хіба ІБ не по https ?

Хм, ти точно айтішник?
Якщо є проксі який може скімити трафік, то https трохи тойво, ламається, не так просто, але при повному контролі трафіка від клієнта, це питання прямих рук і бажання. :lol:

Как раз айтишники знают, что SSL специально придуман, чтобы защититься именно от man-in-the-middle. Разумеется, чудес не бывает и он при этом перекладывает верификацию на CA и соответствие сертификата домену, но если кто-то может произвольно выписывать сертификаты, которым будет верить броузер, то без разницы через какого провайдера в Интернет ходить.
moveton
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