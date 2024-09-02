Хм, ти точно айтішник?
Якщо є проксі який може скімити трафік, то https трохи тойво, ламається, не так просто, але при повному контролі трафіка від клієнта, це питання прямих рук і бажання.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 02 вер, 2024 18:22
Додано: Пон 02 вер, 2024 18:34
Как раз айтишники знают, что SSL специально придуман, чтобы защититься именно от man-in-the-middle. Разумеется, чудес не бывает и он при этом перекладывает верификацию на CA и соответствие сертификата домену, но если кто-то может произвольно выписывать сертификаты, которым будет верить броузер, то без разницы через какого провайдера в Интернет ходить.
Додано: Пон 02 вер, 2024 20:20
очень простое опровержение. Возьмите 1 млн человек с депрессией и вылечите их солнцем. Станете богаче рокфеллера. По вашему жители широт где зима длится 9 месяцев все поголовно депрессируют. Говорю херня это. У меня тётка жила в Салехарде, потом переехала в Москву 1е что бросилось в глаза никто не улыбается, все куда то бегут, люди напряжены, необщительны и депрессивны. Депрессия - продукт цивилизации. Когда я жил в селе (до 11 лет) мы такого слова не знали, все со всеми общались, ходили в гости без приглашения, помогали одиноким старикам. Крч жили как люди. В 12 лет я узнал что на день рождения нужно приглашение и приглашают не всех. А сейчас человек человеку волк. Отсюда и депрессии.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 вер, 2024 20:41, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 02 вер, 2024 20:28
я не офтальмолог скажу на своем уровне. ЗГлаз должен периодически менять фокус, 5 минут смотрите в экран потом минуту на стены или на улицу. Если зрение всё время работает на один предмет книгу или монитор начинаются проблемы, близорукость и прочие. Еще раз я не офтальмолог сорян если как то не так объяснил.
Додано: Пон 02 вер, 2024 20:34
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Ну так це і без тиго відомий факт, але він не те щоб пов'язаний з освітленістю.
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