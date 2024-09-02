Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Хм, ти точно айтішник? Якщо є проксі який може скімити трафік, то https трохи тойво, ламається, не так просто, але при повному контролі трафіка від клієнта, це питання прямих рук і бажання.
Как раз айтишники знают, что SSL специально придуман, чтобы защититься именно от man-in-the-middle. Разумеется, чудес не бывает и он при этом перекладывает верификацию на CA и соответствие сертификата домену, но если кто-то может произвольно выписывать сертификаты, которым будет верить броузер, то без разницы через какого провайдера в Интернет ходить.
Бетон написав:депрессия в северных странах, особенно в зимний период, является довольно распространённой проблемой, и это связано с уменьшением количества дневного света.
очень простое опровержение. Возьмите 1 млн человек с депрессией и вылечите их солнцем. Станете богаче рокфеллера. По вашему жители широт где зима длится 9 месяцев все поголовно депрессируют. Говорю херня это. У меня тётка жила в Салехарде, потом переехала в Москву 1е что бросилось в глаза никто не улыбается, все куда то бегут, люди напряжены, необщительны и депрессивны. Депрессия - продукт цивилизации. Когда я жил в селе (до 11 лет) мы такого слова не знали, все со всеми общались, ходили в гости без приглашения, помогали одиноким старикам. Крч жили как люди. В 12 лет я узнал что на день рождения нужно приглашение и приглашают не всех. А сейчас человек человеку волк. Отсюда и депрессии.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 вер, 2024 20:41, всього редагувалось 3 разів.
Faceless написав:А нафіга треба врубати освітлення щоб було? Дихати світліше чи що стане. За компом працювати, з телефоном чи планшетом сидіти, електронну книжку читати чи тв дивитися цілком звично без зайвого освітлення навіть без блекаутів.
я не офтальмолог скажу на своем уровне. ЗГлаз должен периодически менять фокус, 5 минут смотрите в экран потом минуту на стены или на улицу. Если зрение всё время работает на один предмет книгу или монитор начинаются проблемы, близорукость и прочие. Еще раз я не офтальмолог сорян если как то не так объяснил.
Faceless написав:А нафіга треба врубати освітлення щоб було? Дихати світліше чи що стане. За компом працювати, з телефоном чи планшетом сидіти, електронну книжку читати чи тв дивитися цілком звично без зайвого освітлення навіть без блекаутів.
я не офтальмолог скажу на своем уровне. ЗГлаз должен периодически менять фокус, 5 минут смотрите в экран потом минуту на стены или на улицу. Если зрение всё время работает на один предмет книгу или монитор начинаются проблемы, близорукость и прочие. Еще раз я не офтальмолог сорян если как то не так объяснил.
Ну так це і без тиго відомий факт, але він не те щоб пов'язаний з освітленістю.
Faceless написав:Ну так це і без тиго відомий факт, але він не те щоб пов'язаний з освітленістю.
Офтальмологи сами не знают чего хотят Ещё в прошлом веке вкручивали, что бумажную книжку при свете свечи читать для зрения напряжно и оно от этого становится близоруким и прочее, а если книжку осветить поприличнее, то нормуль. Теперь уже вдруг, чем книжка темнее, тем лучше. А глаз перед этим миллионами лет приспосабливался к жизни тропическим солнечным днём, где между напрямую освещённым местом и в тени разница по яркости в несколько порядов. Да и на костёр, который сильно поярче смартфона, наши предки ночами смотрели не мало.
Faceless написав:Просто нема сенсу робити отой аналіз по вікнах
та какой анализ, просто низковольтные лампы и павербанки с мощным светом доступны и относительно дешевые, почему ими массово не пользуются хз.
Faceless написав:У всіх свої звички і потреби.
нет извините здесь не "у каждого свои потребности", а у 95% " отсутствует потребность в адекватном освещении" при блэкауте, но при этом когда э.э. есть тем же светом почему то охотно пользуются. Мое мнение люди не знают про низковольтные лампы и павербанки с мощным рассеянным светом. А когда идут в туалет, берут фонарик или смартфон. При этом на их потолке висят люстры стоимостью 3-5-10к грн.
Когда допродам около 10 кубов "низковольтных ламп" по "народной цене" напишу пару строчек про сорта АКБ.
Wirująświatła написав:Через 5 часов садится зарядная станция и планшет
Судя по тому, что отключение на 6 часов - это штатный режим энергетиков, слегка маловато будет. Но самое интересное: за сколько времени эта зарядная станция потом с нуля до полного сама заряжается? Потому что опсосы любят оправдываться тем, что акки-то они поставили, но те не успевают заряжаться.
Ещё интереснее на сколько циклов хватит АКБ при быстрой зарядке. Взять Зарядную станцию за 140 000 грн и ушатать её за 300 - 400 циклов это сейчас модно.
UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте . При наличии ЭЭ 18 сеть. Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один. Через 10 минут после отключения было 7 сетей Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все) Это разгром. Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии. Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд. Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.
Глянув, відсвічує через півтори години відключення е.е. лише мій вайфай, і ще якась точка під назвою провайдера, з смертних мешканців дубль пусто. Може всі на роботі/школі, один я як не люди. https://fi202x.blogspot.com/2024/07/blog-post.html За $10 (+ АКБ $25) можна живити цілий нотбук додатково до штатної батареї цілих 2 години.
Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650, десь за $2 і 4 шт. б.у. 18650 25..30 грн. кожна , по 1.3Агод. Роутер споживає біля 0.4 ... 0.5А, тобто вистачає автономного живлення на 10 год. "Прямі руки" рішають.
Платка убийца ноута. Когда входящее напряжение с АКБ просаживается вроде до 10 вольт эта платка на выходе дает сплеск до 70 вольт. А в остальном всё хорошо. Направление научного - технического творчества выбрано верно. Питать ноут через инвертор (вт.ч зарядной станции) это совсем рагульное занятие.
Wirująświatła написав:Через 5 часов садится зарядная станция и планшет
Судя по тому, что отключение на 6 часов - это штатный режим энергетиков, слегка маловато будет. Но самое интересное: за сколько времени эта зарядная станция потом с нуля до полного сама заряжается? Потому что опсосы любят оправдываться тем, что акки-то они поставили, но те не успевают заряжаться.
у меня 3,5 часа заряжается. На 7 часов в августе отключали где-то 3 дня. В среднем отключают на 4 часа. Понятно если будет подача на 3 часа в сутки в автономию надо будет вложить на порядок больше денег.