Додано: Пон 02 вер, 2024 20:20

Бетон написав: депрессия в северных странах, особенно в зимний период, является довольно распространённой проблемой, и это связано с уменьшением количества дневного света. депрессия в северных странах, особенно в зимний период, является довольно распространённой проблемой, и это связано с уменьшением количества дневного света.

очень простое опровержение. Возьмите 1 млн человек с депрессией и вылечите их солнцем. Станете богаче рокфеллера. По вашему жители широт где зима длится 9 месяцев все поголовно депрессируют. Говорю херня это. У меня тётка жила в Салехарде, потом переехала в Москву 1е что бросилось в глаза никто не улыбается, все куда то бегут, люди напряжены, необщительны и депрессивны. Депрессия - продукт цивилизации. Когда я жил в селе (до 11 лет) мы такого слова не знали, все со всеми общались, ходили в гости без приглашения, помогали одиноким старикам. Крч жили как люди. В 12 лет я узнал что на день рождения нужно приглашение и приглашают не всех. А сейчас человек человеку волк. Отсюда и депрессии.