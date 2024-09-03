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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 22:55

  Wirująświatła написав:нет извините здесь не "у каждого свои потребности", а у 95% " отсутствует потребность в адекватном освещении" при блэкауте, но при этом когда э.э. есть тем же светом почему то охотно пользуются. Мое мнение люди не знают про низковольтные лампы и павербанки с мощным рассеянным светом. А когда идут в туалет, берут фонарик или смартфон.

А чем, кстати, так уж плох аккумуляторный налобный фонарик для туалета? Недостаточно низковольтная лампа? Недостаточно аккум с преобразователями напряжения паэрбанк? Свет недостаточно мощный или недостаточно рассеянный во всей разнообразной номенклатуре таких фонариков?

Мне вот недавно нужно было в кладовке в 7 кв м стены разметить. Штатно там повесили, чтобы меньше потом было проблем с заменой, в потолок диодную E27 лампу на 16 Вт и ещё в одну стенку аналогичную на 10 Вт. Как на такую площадь, то люменов не мало, но помучились с таким светом и каждый включил ещё по налобному фонарику потому, что только с ним стало нормально видно где там на стене линии и что показывает уровень. И с фонариком было как раз очень даже полезно, что он освещает только то место, что надо, а не засвечивает всю комнату, т.е. в том числе и твои же глаза.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:07

  moveton написав:А чем, кстати, так уж плох аккумуляторный налобный фонарик для туалета?
у фонариков направленный свет. "он освещает только то место, что надо," рассеянный свет глаза не слепит и равномерно освещает всё помещение. Кроме того интересно как с фонариком на лбу принимать душ. Или что то готовить на кухне. Когда у меня не было ламп с рассеянным светом я направлял фонарик в потолок. Может кому то удобно я хз. Цена вопроса 5 копеек, низковольтные лампы питание usb стоят от 80 грн а лампы на 2 акб 18650 от 160 грн. Последние светят 2-3 часа на максимальной яркости (при емкости батарей 2500мач*2) Танцевать с фонариком чтобы сэкономить 500 грн? Это ж не то что разовая ситуация, а ежедневно и хз как оно зимой будет.
Wirująświatła
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  #<1 ... 53545556
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