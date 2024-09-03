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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 53545556 Додано: Пон 02 вер, 2024 22:55 Wirująświatła написав: нет извините здесь не "у каждого свои потребности", а у 95% " отсутствует потребность в адекватном освещении" при блэкауте, но при этом когда э.э. есть тем же светом почему то охотно пользуются. Мое мнение люди не знают про низковольтные лампы и павербанки с мощным рассеянным светом. А когда идут в туалет, берут фонарик или смартфон. нет извините здесь не "у каждого свои потребности", а у 95% " отсутствует потребность в адекватном освещении" при блэкауте, но при этом когда э.э. есть тем же светом почему то охотно пользуются. Мое мнение люди не знают про низковольтные лампы и павербанки с мощным рассеянным светом. А когда идут в туалет, берут фонарик или смартфон.

А чем, кстати, так уж плох аккумуляторный налобный фонарик для туалета? Недостаточно низковольтная лампа? Недостаточно аккум с преобразователями напряжения паэрбанк? Свет недостаточно мощный или недостаточно рассеянный во всей разнообразной номенклатуре таких фонариков?



Мне вот недавно нужно было в кладовке в 7 кв м стены разметить. Штатно там повесили, чтобы меньше потом было проблем с заменой, в потолок диодную E27 лампу на 16 Вт и ещё в одну стенку аналогичную на 10 Вт. Как на такую площадь, то люменов не мало, но помучились с таким светом и каждый включил ещё по налобному фонарику потому, что только с ним стало нормально видно где там на стене линии и что показывает уровень. И с фонариком было как раз очень даже полезно, что он освещает только то место, что надо, а не засвечивает всю комнату, т.е. в том числе и твои же глаза. А чем, кстати, так уж плох аккумуляторный налобный фонарик для туалета? Недостаточно низковольтная лампа? Недостаточно аккум с преобразователями напряжения паэрбанк? Свет недостаточно мощный или недостаточно рассеянный во всей разнообразной номенклатуре таких фонариков?Мне вот недавно нужно было в кладовке в 7 кв м стены разметить. Штатно там повесили, чтобы меньше потом было проблем с заменой, в потолок диодную E27 лампу на 16 Вт и ещё в одну стенку аналогичную на 10 Вт. Как на такую площадь, то люменов не мало, но помучились с таким светом и каждый включил ещё по налобному фонарику потому, что только с ним стало нормально видно где там на стене линии и что показывает уровень. И с фонариком было как раз очень даже полезно, что он освещает только то место, что надо, а не засвечивает всю комнату, т.е. в том числе и твои же глаза. moveton

Повідомлень: 4765 З нами з: 23.03.18 Подякував: 32 раз. Подякували: 540 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 вер, 2024 09:07 moveton написав: А чем, кстати, так уж плох аккумуляторный налобный фонарик для туалета? А чем, кстати, так уж плох аккумуляторный налобный фонарик для туалета? у фонариков направленный свет. "он освещает только то место, что надо," рассеянный свет глаза не слепит и равномерно освещает всё помещение. Кроме того интересно как с фонариком на лбу принимать душ. Или что то готовить на кухне. Когда у меня не было ламп с рассеянным светом я направлял фонарик в потолок. Может кому то удобно я хз. Цена вопроса 5 копеек, низковольтные лампы питание usb стоят от 80 грн а лампы на 2 акб 18650 от 160 грн. Последние светят 2-3 часа на максимальной яркости (при емкости батарей 2500мач*2) Танцевать с фонариком чтобы сэкономить 500 грн? Это ж не то что разовая ситуация, а ежедневно и хз как оно зимой будет. у фонариков направленный свет. "он освещает только то место, что надо," рассеянный свет глаза не слепит и равномерно освещает всё помещение. Кроме того интересно как с фонариком на лбу принимать душ. Или что то готовить на кухне. Когда у меня не было ламп с рассеянным светом я направлял фонарик в потолок. Может кому то удобно я хз. Цена вопроса 5 копеек, низковольтные лампы питание usb стоят от 80 грн а лампы на 2 акб 18650 от 160 грн. Последние светят 2-3 часа на максимальной яркости (при емкости батарей 2500мач*2) Танцевать с фонариком чтобы сэкономить 500 грн? Это ж не то что разовая ситуация, а ежедневно и хз как оно зимой будет. Wirująświatła

Повідомлень: 24729 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2409 раз. Подякували: 3368 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 вер, 2024 11:08



28 банок по 3Ач =84Ач цена корпуса с платой и фонариками 645 грн



Аналоги с банками стоят от 2500 и выше. При этом вы не знаете что у них внутри. А здесь сиавите банки от проверенного поставщика.



https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/akts ... WkbiH.html





Продавец интернет магазин Doctor DIY. Есть количество. Я 10 шт купил. Появились корпуса с платой на 28 банок 18650 и 2мя фонариками, один из которых дает рассеянный свет и имеет 2 режима яркости28 банок по 3Ач =84Ач цена корпуса с платой и фонариками 645 грнАналоги с банками стоят от 2500 и выше. При этом вы не знаете что у них внутри. А здесь сиавите банки от проверенного поставщика.Продавец интернет магазин Doctor DIY. Есть количество. Я 10 шт купил. Wirująświatła

Повідомлень: 24729 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2409 раз. Подякували: 3368 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 вер, 2024 13:13 Wirująświatła написав: Появились корпуса с платой на 28 банок 18650 и 2мя фонариками, один из которых дает рассеянный свет и имеет 2 режима яркости



28 банок по 3Ач =84Ач цена корпуса с платой и фонариками 645 грн



Аналоги с банками стоят от 2500 и выше. При этом вы не знаете что у них внутри. А здесь сиавите банки от проверенного поставщика.





Продавец интернет магазин Doctor DIY. Есть количество. Я 10 шт купил. Появились корпуса с платой на 28 банок 18650 и 2мя фонариками, один из которых дает рассеянный свет и имеет 2 режима яркости28 банок по 3Ач =84Ач цена корпуса с платой и фонариками 645 грнАналоги с банками стоят от 2500 и выше. При этом вы не знаете что у них внутри. А здесь сиавите банки от проверенного поставщика.Продавец интернет магазин Doctor DIY. Есть количество. Я 10 шт купил.

ІМХО. Краще вже взяти звичайний залізофосфатний призматик за 5400грн на 280А*год, отримати один блок 280А*3,2В =896Вт, додати bms і спати спокійно. Або на 40А(128Вт), або на 105А(336Вт). Літій іон треба поступово виводити з експлуатації вдома, особливо потужний.



Загасити батарейку з 28 елементів 18650 не вдасться навіть якщо поряд буде великий вогнегасник по типу ВП-3+, ВВК-2+.

Ви бачили подібного розміру та класу вогнегасники у людей вдома які використовують зарядні пристрої на основі літій іонних батарей? ІМХО. Краще вже взяти звичайний залізофосфатний призматик за 5400грн на 280А*год, отримати один блок 280А*3,2В =896Вт, додати bms і спати спокійно. Або на 40А(128Вт), або на 105А(336Вт). Літій іон треба поступово виводити з експлуатації вдома, особливо потужний.Загасити батарейку з 28 елементів 18650 не вдасться навіть якщо поряд буде великий вогнегасник по типу ВП-3+, ВВК-2+.Ви бачили подібного розміру та класу вогнегасники у людей вдома які використовують зарядні пристрої на основі літій іонних батарей? _Mykola_ Повідомлень: 5103 З нами з: 09.02.09 Подякував: 666 раз. Подякували: 694 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 53545556 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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