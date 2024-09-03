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Wirująświatła написав:нет извините здесь не "у каждого свои потребности", а у 95% " отсутствует потребность в адекватном освещении" при блэкауте, но при этом когда э.э. есть тем же светом почему то охотно пользуются. Мое мнение люди не знают про низковольтные лампы и павербанки с мощным рассеянным светом. А когда идут в туалет, берут фонарик или смартфон.
А чем, кстати, так уж плох аккумуляторный налобный фонарик для туалета? Недостаточно низковольтная лампа? Недостаточно аккум с преобразователями напряжения паэрбанк? Свет недостаточно мощный или недостаточно рассеянный во всей разнообразной номенклатуре таких фонариков?
Мне вот недавно нужно было в кладовке в 7 кв м стены разметить. Штатно там повесили, чтобы меньше потом было проблем с заменой, в потолок диодную E27 лампу на 16 Вт и ещё в одну стенку аналогичную на 10 Вт. Как на такую площадь, то люменов не мало, но помучились с таким светом и каждый включил ещё по налобному фонарику потому, что только с ним стало нормально видно где там на стене линии и что показывает уровень. И с фонариком было как раз очень даже полезно, что он освещает только то место, что надо, а не засвечивает всю комнату, т.е. в том числе и твои же глаза.
moveton написав:А чем, кстати, так уж плох аккумуляторный налобный фонарик для туалета?
у фонариков направленный свет. "он освещает только то место, что надо," рассеянный свет глаза не слепит и равномерно освещает всё помещение. Кроме того интересно как с фонариком на лбу принимать душ. Или что то готовить на кухне. Когда у меня не было ламп с рассеянным светом я направлял фонарик в потолок. Может кому то удобно я хз. Цена вопроса 5 копеек, низковольтные лампы питание usb стоят от 80 грн а лампы на 2 акб 18650 от 160 грн. Последние светят 2-3 часа на максимальной яркости (при емкости батарей 2500мач*2) Танцевать с фонариком чтобы сэкономить 500 грн? Это ж не то что разовая ситуация, а ежедневно и хз как оно зимой будет.
Wirująświatła написав:Появились корпуса с платой на 28 банок 18650 и 2мя фонариками, один из которых дает рассеянный свет и имеет 2 режима яркости
28 банок по 3Ач =84Ач цена корпуса с платой и фонариками 645 грн
Аналоги с банками стоят от 2500 и выше. При этом вы не знаете что у них внутри. А здесь сиавите банки от проверенного поставщика.
Продавец интернет магазин Doctor DIY. Есть количество. Я 10 шт купил.
ІМХО. Краще вже взяти звичайний залізофосфатний призматик за 5400грн на 280А*год, отримати один блок 280А*3,2В =896Вт, додати bms і спати спокійно. Або на 40А(128Вт), або на 105А(336Вт). Літій іон треба поступово виводити з експлуатації вдома, особливо потужний.
Загасити батарейку з 28 елементів 18650 не вдасться навіть якщо поряд буде великий вогнегасник по типу ВП-3+, ВВК-2+. Ви бачили подібного розміру та класу вогнегасники у людей вдома які використовують зарядні пристрої на основі літій іонних батарей?