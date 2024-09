Форуми / Все про гроші: інші

нет извините здесь не "у каждого свои потребности", а у 95% " отсутствует потребность в адекватном освещении" при блэкауте, но при этом когда э.э. есть тем же светом почему то охотно пользуются. Мое мнение люди не знают про низковольтные лампы и павербанки с мощным рассеянным светом. А когда идут в туалет, берут фонарик или смартфон.

А чем, кстати, так уж плох аккумуляторный налобный фонарик для туалета? Недостаточно низковольтная лампа? Недостаточно аккум с преобразователями напряжения паэрбанк? Свет недостаточно мощный или недостаточно рассеянный во всей разнообразной номенклатуре таких фонариков?



moveton написав: А чем, кстати, так уж плох аккумуляторный налобный фонарик для туалета?

у фонариков направленный свет. "он освещает только то место, что надо," рассеянный свет глаза не слепит и равномерно освещает всё помещение. Кроме того интересно как с фонариком на лбу принимать душ. Или что то готовить на кухне. Когда у меня не было ламп с рассеянным светом я направлял фонарик в потолок. Может кому то удобно я хз. Цена вопроса 5 копеек, низковольтные лампы питание usb стоят от 80 грн а лампы на 2 акб 18650 от 160 грн. Последние светят 2-3 часа на максимальной яркости (при емкости батарей 2500мач*2) Танцевать с фонариком чтобы сэкономить 500 грн? Это ж не то что разовая ситуация, а ежедневно и хз как оно зимой будет.

moveton написав: А чем, кстати, так уж плох аккумуляторный налобный фонарик для туалета?

у фонариков направленный свет. "он освещает только то место, что надо," рассеянный свет глаза не слепит и равномерно освещает всё помещение. Кроме того интересно как с фонариком на лбу принимать душ. Или что то готовить на кухне. Когда у меня не было ламп с рассеянным светом я направлял фонарик в потолок. Может кому то удобно я хз. Цена вопроса 5 копеек, низковольтные лампы питание usb стоят от 80 грн а лампы на 2 акб 18650 от 160 грн. Последние светят 2-3 часа на максимальной яркости (при емкости батарей 2500мач*2) Танцевать с фонариком чтобы сэкономить 500 грн? Это ж не то что разовая ситуация, а ежедневно и хз как оно зимой будет.

Появились корпуса с платой на 28 банок 18650 и 2мя фонариками, один из которых дает рассеянный свет и имеет 2 режима яркости

28 банок по 3Ач =84Ач цена корпуса с платой и фонариками 645 грн

Аналоги с банками стоят от 2500 и выше. При этом вы не знаете что у них внутри. А здесь сиавите банки от проверенного поставщика.

Продавец интернет магазин Doctor DIY. Есть количество. Я 10 шт купил.



28 банок по 3Ач =84Ач цена корпуса с платой и фонариками 645 грн



Аналоги с банками стоят от 2500 и выше. При этом вы не знаете что у них внутри. А здесь сиавите банки от проверенного поставщика.







Продавец интернет магазин Doctor DIY. Есть количество. Я 10 шт купил.

Повідомлень: 24774 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2409 раз. Подякували: 3368 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 вер, 2024 13:13 Wirująświatła написав: Появились корпуса с платой на 28 банок 18650 и 2мя фонариками, один из которых дает рассеянный свет и имеет 2 режима яркости



28 банок по 3Ач =84Ач цена корпуса с платой и фонариками 645 грн



Аналоги с банками стоят от 2500 и выше. При этом вы не знаете что у них внутри. А здесь сиавите банки от проверенного поставщика.





Продавец интернет магазин Doctor DIY. Есть количество. Я 10 шт купил. Появились корпуса с платой на 28 банок 18650 и 2мя фонариками, один из которых дает рассеянный свет и имеет 2 режима яркости28 банок по 3Ач =84Ач цена корпуса с платой и фонариками 645 грнАналоги с банками стоят от 2500 и выше. При этом вы не знаете что у них внутри. А здесь сиавите банки от проверенного поставщика.Продавец интернет магазин Doctor DIY. Есть количество. Я 10 шт купил.

ІМХО. Краще вже взяти звичайний залізофосфатний призматик за 5400грн на 280А*год, отримати один блок 280А*3,2В =896Вт, додати bms і спати спокійно. Або на 40А(128Вт), або на 105А(336Вт). Літій іон треба поступово виводити з експлуатації вдома, особливо потужний.



Загасити батарейку з 28 елементів 18650 не вдасться навіть якщо поряд буде великий вогнегасник по типу ВП-3+, ВВК-2+.

moveton написав: Офтальмологи сами не знают чего хотят Ещё в прошлом веке вкручивали, что бумажную книжку при свете свечи читать для зрения напряжно и оно от этого становится близоруким и прочее, а если книжку осветить поприличнее, то нормуль. Теперь уже вдруг, чем книжка темнее, тем лучше. А глаз перед этим миллионами лет приспосабливался к жизни тропическим солнечным днём, где между напрямую освещённым местом и в тени разница по яркости в несколько порядов. Да и на костёр, который сильно поярче смартфона, наши предки ночами смотрели не мало.

а Вы сами пробовали читать при свече?! Я - в детстве при отключениях пробовал читать и писать, готовя уроки. НЕ комфортно, ТАК как вопрос НЕ в яркости/освещенности, а в том, что язычок пламени свечи - постоянно колеблется, горит то ярче, то тускнее, т.е., МЕРЦАЕТ. Вот это мерцание и утомляет глаза, портит зрение. НЕ зря лампы дневного света (которые мерцают) ставят в светильники попарно, чтобы они сглаживали мерцание друг друга.

Что кас. приспособления глаз за миллионы лет к жизни тропическим солнечным днём - Вы слышали о снежной слепоте? -- к ожогу сетчатки (чего-то там) глазам невозможно привыкнуть, что у народов севера, что у альпинистов/лыжников...

Офтальмологи сами не знают чего хотят Ещё в прошлом веке вкручивали, что бумажную книжку при свете свечи читать для зрения напряжно и оно от этого становится близоруким и прочее, а если книжку осветить поприличнее, то нормуль. Теперь уже вдруг, чем книжка темнее, тем лучше. А глаз перед этим миллионами лет приспосабливался к жизни тропическим солнечным днём, где между напрямую освещённым местом и в тени разница по яркости в несколько порядов. Да и на костёр, который сильно поярче смартфона, наши предки ночами смотрели не мало. Офтальмологи сами не знают чего хотятЕщё в прошлом веке вкручивали, что бумажную книжку при свете свечи читать для зрения напряжно и оно от этого становится близоруким и прочее, а если книжку осветить поприличнее, то нормуль. Теперь уже вдруг, чем книжка темнее, тем лучше. А глаз перед этим миллионами лет приспосабливался к жизни тропическим солнечным днём, где между напрямую освещённым местом и в тени разница по яркости в несколько порядов. Да и на костёр, который сильно поярче смартфона, наши предки ночами смотрели не мало.



а Вы сами пробовали читать при свече?! Я - в детстве при отключениях пробовал читать и писать, готовя уроки. НЕ комфортно, ТАК как вопрос НЕ в яркости/освещенности, а в том, что язычок пламени свечи - постоянно колеблется, горит то ярче, то тускнее, т.е., МЕРЦАЕТ. Вот это мерцание и утомляет глаза, портит зрение. НЕ зря лампы дневного света (которые мерцают) ставят в светильники попарно, чтобы они сглаживали мерцание друг друга.

flyman написав: Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650, десь за $2 і 4 шт. б.у. 18650 25..30 грн. кожна , по 1.3Агод.

Роутер споживає біля 0.4 ... 0.5А, тобто вистачає автономного живлення на 10 год.

"Прямі руки" рішають.

$6

https://fi202x.blogspot.com/2024/09/diy-6.html

Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650, десь за $2 і 4 шт. б.у. 18650 25..30 грн. кожна , по 1.3Агод.

Роутер споживає біля 0.4 ... 0.5А, тобто вистачає автономного живлення на 10 год.

"Прямі руки" рішають. Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650, десь за $2 і 4 шт. б.у. 18650 25..30 грн. кожна , по 1.3Агод.Роутер споживає біля 0.4 ... 0.5А, тобто вистачає автономного живлення на 10 год."Прямі руки" рішають.

$6

$6

https://fi202x.blogspot.com/2024/09/diy-6.html

Повідомлень: 36296 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2787 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2024 21:03 UA написав: flyman написав: UA написав: Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте .

При наличии ЭЭ 18 сеть.

Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один.

Через 10 минут после отключения было 7 сетей

Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все)

Это разгром.

Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии.

Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд.

Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд. Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте .При наличии ЭЭ 18 сеть.Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один.Через 10 минут после отключения было 7 сетейПровайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все)Это разгром.Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии.Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд.Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.

Глянув, відсвічує через півтори години відключення е.е. лише мій вайфай, і ще якась точка під назвою провайдера, з смертних мешканців дубль пусто. Може всі на роботі/школі, один я як не люди.

https://fi202x.blogspot.com/2024/07/blog-post.html

За $10 (+ АКБ $25) можна живити цілий нотбук додатково до штатної батареї цілих 2 години.



Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650, десь за $2 і 4 шт. б.у. 18650 25..30 грн. кожна , по 1.3Агод.

Роутер споживає біля 0.4 ... 0.5А, тобто вистачає автономного живлення на 10 год.

"Прямі руки" рішають. Глянув, відсвічує через півтори години відключення е.е. лише мій вайфай, і ще якась точка під назвою провайдера, з смертних мешканців дубль пусто. Може всі на роботі/школі, один я як не люди.За $10 (+ АКБ $25) можна живити цілий нотбук додатково до штатної батареї цілих 2 години.Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650, десь за $2 і 4 шт. б.у. 18650 25..30 грн. кожна , по 1.3Агод.Роутер споживає біля 0.4 ... 0.5А, тобто вистачає автономного живлення на 10 год."Прямі руки" рішають.

Платка убийца ноута.

Когда входящее напряжение с АКБ просаживается вроде до 10 вольт эта платка на выходе дает сплеск до 70 вольт.

А в остальном всё хорошо.

Направление научного - технического творчества выбрано верно.

Питать ноут через инвертор (вт.ч зарядной станции) это совсем рагульное занятие. Платка убийца ноута.Когда входящее напряжение с АКБ просаживается вроде до 10 вольт эта платка на выходе дает сплеск до 70 вольт.А в остальном всё хорошо.Направление научного - технического творчества выбрано верно.Питать ноут через инвертор (вт.ч зарядной станции) это совсем рагульное занятие.



При 10.5В на свинцево-кислотній батареї мало би відключатися або вручну, або автоматичним реле напруги, кому як зручно.

