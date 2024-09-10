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Wirująświatła написав:нет извините здесь не "у каждого свои потребности", а у 95% " отсутствует потребность в адекватном освещении" при блэкауте, но при этом когда э.э. есть тем же светом почему то охотно пользуются. Мое мнение люди не знают про низковольтные лампы и павербанки с мощным рассеянным светом. А когда идут в туалет, берут фонарик или смартфон.
А чем, кстати, так уж плох аккумуляторный налобный фонарик для туалета? Недостаточно низковольтная лампа? Недостаточно аккум с преобразователями напряжения паэрбанк? Свет недостаточно мощный или недостаточно рассеянный во всей разнообразной номенклатуре таких фонариков?
Мне вот недавно нужно было в кладовке в 7 кв м стены разметить. Штатно там повесили, чтобы меньше потом было проблем с заменой, в потолок диодную E27 лампу на 16 Вт и ещё в одну стенку аналогичную на 10 Вт. Как на такую площадь, то люменов не мало, но помучились с таким светом и каждый включил ещё по налобному фонарику потому, что только с ним стало нормально видно где там на стене линии и что показывает уровень. И с фонариком было как раз очень даже полезно, что он освещает только то место, что надо, а не засвечивает всю комнату, т.е. в том числе и твои же глаза.
moveton написав:А чем, кстати, так уж плох аккумуляторный налобный фонарик для туалета?
у фонариков направленный свет. "он освещает только то место, что надо," рассеянный свет глаза не слепит и равномерно освещает всё помещение. Кроме того интересно как с фонариком на лбу принимать душ. Или что то готовить на кухне. Когда у меня не было ламп с рассеянным светом я направлял фонарик в потолок. Может кому то удобно я хз. Цена вопроса 5 копеек, низковольтные лампы питание usb стоят от 80 грн а лампы на 2 акб 18650 от 160 грн. Последние светят 2-3 часа на максимальной яркости (при емкости батарей 2500мач*2) Танцевать с фонариком чтобы сэкономить 500 грн? Это ж не то что разовая ситуация, а ежедневно и хз как оно зимой будет.
Wirująświatła написав:Появились корпуса с платой на 28 банок 18650 и 2мя фонариками, один из которых дает рассеянный свет и имеет 2 режима яркости
28 банок по 3Ач =84Ач цена корпуса с платой и фонариками 645 грн
Аналоги с банками стоят от 2500 и выше. При этом вы не знаете что у них внутри. А здесь сиавите банки от проверенного поставщика.
Продавец интернет магазин Doctor DIY. Есть количество. Я 10 шт купил.
ІМХО. Краще вже взяти звичайний залізофосфатний призматик за 5400грн на 280А*год, отримати один блок 280А*3,2В =896Вт, додати bms і спати спокійно. Або на 40А(128Вт), або на 105А(336Вт). Літій іон треба поступово виводити з експлуатації вдома, особливо потужний.
Загасити батарейку з 28 елементів 18650 не вдасться навіть якщо поряд буде великий вогнегасник по типу ВП-3+, ВВК-2+. Ви бачили подібного розміру та класу вогнегасники у людей вдома які використовують зарядні пристрої на основі літій іонних батарей?
Faceless написав:Ну так це і без тиго відомий факт, але він не те щоб пов'язаний з освітленістю.
Офтальмологи сами не знают чего хотят Ещё в прошлом веке вкручивали, что бумажную книжку при свете свечи читать для зрения напряжно и оно от этого становится близоруким и прочее, а если книжку осветить поприличнее, то нормуль. Теперь уже вдруг, чем книжка темнее, тем лучше. А глаз перед этим миллионами лет приспосабливался к жизни тропическим солнечным днём, где между напрямую освещённым местом и в тени разница по яркости в несколько порядов. Да и на костёр, который сильно поярче смартфона, наши предки ночами смотрели не мало.
а Вы сами пробовали читать при свече?! Я - в детстве при отключениях пробовал читать и писать, готовя уроки. НЕ комфортно, ТАК как вопрос НЕ в яркости/освещенности, а в том, что язычок пламени свечи - постоянно колеблется, горит то ярче, то тускнее, т.е., МЕРЦАЕТ. Вот это мерцание и утомляет глаза, портит зрение. НЕ зря лампы дневного света (которые мерцают) ставят в светильники попарно, чтобы они сглаживали мерцание друг друга. Что кас. приспособления глаз за миллионы лет к жизни тропическим солнечным днём - Вы слышали о снежной слепоте? -- к ожогу сетчатки (чего-то там) глазам невозможно привыкнуть, что у народов севера, что у альпинистов/лыжников...
flyman написав: Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650, десь за $2 і 4 шт. б.у. 18650 25..30 грн. кожна , по 1.3Агод. Роутер споживає біля 0.4 ... 0.5А, тобто вистачає автономного живлення на 10 год. "Прямі руки" рішають.
UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте . При наличии ЭЭ 18 сеть. Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один. Через 10 минут после отключения было 7 сетей Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все) Это разгром. Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии. Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд. Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.
Глянув, відсвічує через півтори години відключення е.е. лише мій вайфай, і ще якась точка під назвою провайдера, з смертних мешканців дубль пусто. Може всі на роботі/школі, один я як не люди. https://fi202x.blogspot.com/2024/07/blog-post.html За $10 (+ АКБ $25) можна живити цілий нотбук додатково до штатної батареї цілих 2 години.
Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650, десь за $2 і 4 шт. б.у. 18650 25..30 грн. кожна , по 1.3Агод. Роутер споживає біля 0.4 ... 0.5А, тобто вистачає автономного живлення на 10 год. "Прямі руки" рішають.
Платка убийца ноута. Когда входящее напряжение с АКБ просаживается вроде до 10 вольт эта платка на выходе дает сплеск до 70 вольт. А в остальном всё хорошо. Направление научного - технического творчества выбрано верно. Питать ноут через инвертор (вт.ч зарядной станции) это совсем рагульное занятие.
При 10.5В на свинцево-кислотній батареї мало би відключатися або вручну, або автоматичним реле напруги, кому як зручно.