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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 18:16

… написав:
  flyman написав:
  flyman написав:
Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650, десь за $2 і 4 шт. б.у. 18650 25..30 грн. кожна , по 1.3Агод.
Роутер споживає біля 0.4 ... 0.5А, тобто вистачає автономного живлення на 10 год.
"Прямі руки" рішають.

$6
https://fi202x.blogspot.com/2024/09/diy-6.html

Є, більш правильне технологічне рішення яке зветься PD Decoy trigger. Це дозволяє за допомогою пауербанка з підтримкою Power Delivery отримувати необхідну напругу.
Для PD 2.0, 3.0 відповідно 5,9,12,15,20В та для PD 3.1 відповідно 20,28,36,48В, без перетворювачів та нагріву елементів і має відповідно більший ККД, та отримати необхідну напругу та силу струму, яка обмежується тільки силою струму пауербанка. Цей же метод підходить для зарядки ноутбуків які не мають технології PD для зарядки.

Тим хто накупляв підвищуючих переворювачів на 5->9, 5->12 вольт, які мають силу струму в 0,5-1,5А, і гріються при роботі, є сенс подивитися на більш технологічні та економічні кабелі, або перехідники з тригерами.
:roll:
я щось думав ми на фінансовому форумі і тут у людей є фінанси :roll: а оно ось як виявляється, якщо для flyman економія то стиль життя то від іних хотілос б чути більш глибоку ширшу аналітику прогнози варіанти
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:37

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:
Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650

Є, більш правильне технологічне рішення яке зветься PD Decoy trigger. Це дозволяє за допомогою пауербанка з підтримкою Power Delivery отримувати необхідну напругу.
Для PD 2.0, 3.0 відповідно 5,9,12,15,20В та для PD 3.1 відповідно 20,28,36,48В, без перетворювачів та нагріву елементів і має відповідно більший ККД, та отримати необхідну напругу та силу струму, яка обмежується тільки силою струму пауербанка. Цей же метод підходить для зарядки ноутбуків які не мають технології PD для зарядки.

Тим хто накупляв підвищуючих переворювачів на 5->9, 5->12 вольт, які мають силу струму в 0,5-1,5А, і гріються при роботі, є сенс подивитися на більш технологічні та економічні кабелі, або перехідники з тригерами.
:roll:

Если внимательно вчитаться про оригинальный пост, речь шла о стабилизированном умножителе напряжения напрямую с элементов, а не с 5 В. Т.е. о той же самой штуке, которая и обеспечивает модному пауэрбанку на выходе 12 В или ещё какое-то напряжение, отличное от тех, что на элементах. Да, она в этих пауэрбанках тоже греется, чудес нет.

В чём же понт в PD Decoy trigger по сравнению именно с таким преобразователем? В названии? Усложнении конструкции потому, что для выставления напряжения вместо тупого резистора используется куча дополнительной электроники и целый особый протокол его согласования между источником и получателем? Да, это более технологично, но оно точно на пользу КПД?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:49

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  yama написав:якщо для flyman економія то стиль життя то від іних хотілос б чути більш глибоку ширшу аналітику прогнози варіанти

риски давно закрыты инвертором 2.4кВт + АКБ 5кВт(можно ещё нарастить) а тут нищеброды-самоделкины развлекаются)
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:00

Прохожий
Лето закончилось, куда используются «пальчиковые батарейки и вентилятор» в ирпенских келиях одиночек-аутистов.
Загадка без ответа..


а оно ось як виявляється, якщо для flyman економія то стиль життя


Носки вночі вивісив на вулицю з підвалу і отримав 2 в одному: і наче провітрив (виправ) , і охолодив. Бо «економіка повинна бути економною!»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 22:23

  Прохожий написав:
  yama написав:якщо для flyman економія то стиль життя то від іних хотілос б чути більш глибоку ширшу аналітику прогнози варіанти

риски давно закрыты инвертором 2.4кВт + АКБ 5кВт(можно ещё нарастить) а тут нищеброды-самоделкины развлекаются)

для роутера на 0.5Вт інвертор на 2.4КВт, ефективненько
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 07:33

  Hotab написав:
Лето закончилось, куда используются «пальчиковые батарейки и вентилятор» в ирпенских келиях одиночек-аутистов.
Загадка без ответа..


Твоя логика пробила новое дно. Люди вложились в разные экофлоу по 50-60к которые сейчас лежат без дела, а тебя беспокоит сотня моих 18650 купленных за 5000 грн.
Wirująświatła
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  #<1 ... 54555657
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