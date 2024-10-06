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flyman написав: Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650, десь за $2 і 4 шт. б.у. 18650 25..30 грн. кожна , по 1.3Агод. Роутер споживає біля 0.4 ... 0.5А, тобто вистачає автономного живлення на 10 год. "Прямі руки" рішають.
Є, більш правильне технологічне рішення яке зветься PD Decoy trigger. Це дозволяє за допомогою пауербанка з підтримкою Power Delivery отримувати необхідну напругу. Для PD 2.0, 3.0 відповідно 5,9,12,15,20В та для PD 3.1 відповідно 20,28,36,48В, без перетворювачів та нагріву елементів і має відповідно більший ККД, та отримати необхідну напругу та силу струму, яка обмежується тільки силою струму пауербанка. Цей же метод підходить для зарядки ноутбуків які не мають технології PD для зарядки.
Тим хто накупляв підвищуючих переворювачів на 5->9, 5->12 вольт, які мають силу струму в 0,5-1,5А, і гріються при роботі, є сенс подивитися на більш технологічні та економічні кабелі, або перехідники з тригерами.
я щось думав ми на фінансовому форумі і тут у людей є фінанси а оно ось як виявляється, якщо для flyman економія то стиль життя то від іних хотілос б чути більш глибоку ширшу аналітику прогнози варіанти
flyman написав: Ціна рішення живлення роутеа, це платка DC/DC boost UP за аліекспреса $1, плюс простий повербанк для 4х елементів 18650
Є, більш правильне технологічне рішення яке зветься PD Decoy trigger. Це дозволяє за допомогою пауербанка з підтримкою Power Delivery отримувати необхідну напругу. Для PD 2.0, 3.0 відповідно 5,9,12,15,20В та для PD 3.1 відповідно 20,28,36,48В, без перетворювачів та нагріву елементів і має відповідно більший ККД, та отримати необхідну напругу та силу струму, яка обмежується тільки силою струму пауербанка. Цей же метод підходить для зарядки ноутбуків які не мають технології PD для зарядки.
Тим хто накупляв підвищуючих переворювачів на 5->9, 5->12 вольт, які мають силу струму в 0,5-1,5А, і гріються при роботі, є сенс подивитися на більш технологічні та економічні кабелі, або перехідники з тригерами.
Если внимательно вчитаться про оригинальный пост, речь шла о стабилизированном умножителе напряжения напрямую с элементов, а не с 5 В. Т.е. о той же самой штуке, которая и обеспечивает модному пауэрбанку на выходе 12 В или ещё какое-то напряжение, отличное от тех, что на элементах. Да, она в этих пауэрбанках тоже греется, чудес нет.
В чём же понт в PD Decoy trigger по сравнению именно с таким преобразователем? В названии? Усложнении конструкции потому, что для выставления напряжения вместо тупого резистора используется куча дополнительной электроники и целый особый протокол его согласования между источником и получателем? Да, это более технологично, но оно точно на пользу КПД?
Hotab написав: Лето закончилось, куда используются «пальчиковые батарейки и вентилятор» в ирпенских келиях одиночек-аутистов. Загадка без ответа..
Твоя логика пробила новое дно. Люди вложились в разные экофлоу по 50-60к которые сейчас лежат без дела
Навряд чи хоч когось, хто купив екофлоу/блюетті/окітель хоч трохи хвилює, що тимчасово немає вимкнень. Бо тому радіти треба. Куплене ще в 2022 чудово виконувало свою роботу і восени-взимку 2022/23, і цього року. І думаю зрозуміло, що знадобиться ще не раз, вже цієї осені і зими. Я скоріше радив - поки нема ажіотажу і ціни невисокі - підготуватися тим, хто ще не підготувався.
Faceless написав:Навряд чи хоч когось, хто купив екофлоу/блюетті/окітель хоч трохи хвилює, що тимчасово немає вимкнень
объясните это хотабу. По его логике я должен локти кусать что купил 100акб 18650, десяток низковольтных ламп и инвертор. Если блэкаутов больше не будет, сделаю из 18650 две доп.батареи к самокату. Низковольтные лампы прекрасно светят с копеечным адаптером на 5в от старой нокии/алькатела. Что будут делать владельцы экофлоу, если летний блэкаут был последним? просто интересно.